🔥 3 мифа о работе бухгалтера
〽️ Заблуждение: “Бухгалтер просто нажимает кнопки, за него все делает 1С”
Реальность. Современные программы действительно упрощают расчеты, но бухгалтер должен:
– разбираться в тонкостях налогового и бухгалтерского учета;
– контролировать корректность первичных документов;
– понимать, какие проводки делать и как исправлять ошибки;
– анализировать результаты деятельности и проверять формирование отчетности;
– отслеживать изменения законодательства;
– программа не заменяет профессиональную оценку ситуации.
Пример:
Неправильно проведенный документ может привести к штрафам или искажению отчетности. Программа не думает за бухгалтера, она лишь инструмент. К слову, программа и штрафы не платит, и ответственность за ошибки не несет. Хорошо, что хоть чай не пьет.
〽️ Заблуждение: “Закрытие месяца – это пара часов работы”
Реальность намного сложнее. Закрытие периода включает:
– проверку всех операций за месяц;
– начисление налогов, амортизации, резервов;
– сверки с контрагентами и банками;
– формирование отчетов и анализ отклонений.
На закрытие месяца могут уходить дни, особенно перед сдачей отчетности. Поверьте, в этот период нет времени даже на то, чтобы попить воды, не говоря уже о чай-кофе.
〽️ Заблуждение: “Бухгалтерия – это рутина, тут не надо думать”
Хм, а вы ничего не путаете? Бухгалтер… настоящий бухгалтер – это специалист, который думает за троих. За себя, за владельца бизнеса и, естественно, за инспектора.
Настоящий бухгалтер должен:
– принимать решения о налоговой оптимизации;
– разбираться в нюансах сделок компании;
– анализировать финансовые риски.
Пример:
Ошибка в выборе системы налогообложения или учете расходов может стоить компании миллионов. И где тут рутина?
Как видите, бухгалтерия – это не просто кнопки, а сложная работа, требующая знаний, внимательности и ответственности. Автоматизация упрощает процесс, но не заменяет специалиста.
Если вы не согласны, то … имеет смысл задуматься о смене бухгалтера.
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Комментарии1
Олеся Бакаева, замечательная статья! жаль маловато. Пишите, с удовольствием почитаю)) P.S. достаточно давно, один из моих руководителей пошел на обучение-переобучение (был специальный курс для директоров "обо всем понемножку). Также, на этом курсе проходили простенькое обучение работы в 1С. Приходит он, как-то очередной лекции и говорит: "я знаю и могу теперь создать отчетность. В 1С это 3 минуты, отчетность ерунда. Так что зачем теперь мне бухгалтер?". Я посмеялась.