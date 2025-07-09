Чек-лист: что делать, если вызвали в налоговую

Вам пришел вызов на допрос в налоговую? Спокойствие. Только спокойствие. Продуманные действия помогут минимизировать риски и защитить свои права.

Подготовили чек-лист, чтобы вы не упустили ничего важного.

⚡️ Проверьте легитимность вызова

Вызов может быть оформлен только в письменной форме. Звонок или СМС не являются официальным вызовом.

Проверьте реквизиты документа. В нём должны быть указаны:

— ФИО и должность вызывающего;

— Ваши данные (ФИО, статус: свидетель, подозреваемый и т.д.);

— Дата, время и адрес явки;

— Номер дела или проверки;

— Подпись и печать (или электронная подпись).

Если вызов неофициальный (например, просто звонок), вы вправе не являться.

⚡️Определите свой статус

🔸 Свидетель: вас вызывают для дачи пояснений по чужому делу. Вы обязаны явиться, но вправе отказаться от дачи показаний против себя и близких.

🔹Подозреваемый: проверка касается вас лично или вашей компании. Лучше сразу обратиться к адвокату.

⚡️ Подготовьтесь к допросу

— Соберите документы, которые могут понадобиться (договоры, платёжки, декларации).

— Проконсультируйтесь с юристом по налоговым спорам, особенно если есть риск уголовного дела.

— Продумайте ответы на возможные вопросы, но не давайте ложных показаний – это уголовно наказуемо.

⚡️Явитесь в назначенное время

— Опоздание или неявка без уважительной причины могут привести к приводу или штрафу.

— Если не можете прийти, заранее направьте ходатайство о переносе с указанием причины.

⚡️Во время допроса

— Проверьте протокол перед подписанием. Если что-то записано неверно, требуйте исправлений.

— Не подписывайте пустые листы и не соглашайтесь на давление.

— Фиксируйте процесс (можно вести аудиозапись).

⚡️После допроса

— Если дело серьёзное, обратитесь к адвокату.

— Если вас вызывают повторно, посоветуйтесь с юристом, как лучше действовать.

Желаю вам спокойствия и уверенности.