Чек-лист: что делать, если вызвали в налоговую
Подготовили чек-лист, чтобы вы не упустили ничего важного.
⚡️ Проверьте легитимность вызова
Вызов может быть оформлен только в письменной форме. Звонок или СМС не являются официальным вызовом.
Проверьте реквизиты документа. В нём должны быть указаны:
— ФИО и должность вызывающего;
— Ваши данные (ФИО, статус: свидетель, подозреваемый и т.д.);
— Дата, время и адрес явки;
— Номер дела или проверки;
— Подпись и печать (или электронная подпись).
Если вызов неофициальный (например, просто звонок), вы вправе не являться.
⚡️Определите свой статус
🔸 Свидетель: вас вызывают для дачи пояснений по чужому делу. Вы обязаны явиться, но вправе отказаться от дачи показаний против себя и близких.
🔹Подозреваемый: проверка касается вас лично или вашей компании. Лучше сразу обратиться к адвокату.
⚡️ Подготовьтесь к допросу
— Соберите документы, которые могут понадобиться (договоры, платёжки, декларации).
— Проконсультируйтесь с юристом по налоговым спорам, особенно если есть риск уголовного дела.
— Продумайте ответы на возможные вопросы, но не давайте ложных показаний – это уголовно наказуемо.
⚡️Явитесь в назначенное время
— Опоздание или неявка без уважительной причины могут привести к приводу или штрафу.
— Если не можете прийти, заранее направьте ходатайство о переносе с указанием причины.
⚡️Во время допроса
— Проверьте протокол перед подписанием. Если что-то записано неверно, требуйте исправлений.
— Не подписывайте пустые листы и не соглашайтесь на давление.
— Фиксируйте процесс (можно вести аудиозапись).
⚡️После допроса
— Если дело серьёзное, обратитесь к адвокату.
— Если вас вызывают повторно, посоветуйтесь с юристом, как лучше действовать.
Желаю вам спокойствия и уверенности.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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