Чек-лист: как передавать дела от старого бухгалтера новому
Предлагаем план передачи дел.
1. Подготовка к передаче
✅ Издайте приказ о передаче дел – издается руководителем, фиксирует сроки и ответственных.
✅ Составьте список передаваемых дел (учетные системы, документы, пароли, ключи).
✅ Определите сроки передачи (желательно с запасом времени).
2. Передача документов и данных
✅ Отчетность за последние 3 года: БФО, налоговые декларации, бухгалтерские регистры.
✅ Архив: договоры, документы бухгалтерского и налогового учета (акты, накладные, счета-фактуры и т.д.), кадровые документы, банковские и кассовые документы.
✅ Электронные системы: 1С, Клиент-Банк, ЭДО, Сервис по сдаче отчетности, личные кабинеты налоговой, маркетплейсов, ОФД и т.д.
✅ Дополнительные обработки, программное обеспечение.
✅ Передача незавершенных задач.
3. Работа с учетными системами
✅Передача паролей и ключей: ЭЦП, доступы к банкам, налоговым сервисам, прочим личным кабинетам.
✅ Обучение нового бухгалтера: передача специфики учета, обучение работе в дополнительных программах, личных кабинетах и пр.
✅ Проверка остатков: сверка с банком, контрагентами, налоговой.
4. Взаимодействие с контрагентами и госорганами
✅ Уведомление контрагентов о смене бухгалтера.
✅ Проверка задолженностей: дебиторка, кредиторка, претензии.
✅ Контакты ответственных лиц: налоговая, банк, контрагенты.
5. Фиксация передачи
✅Акт приема-передачи (подписывается старым и новым бухгалтером, утверждается руководителем).
✅Опись переданных документов.
✅ Подписание бухгалтерских и налоговых регистров.
6. Контроль после передачи
Если предыдущий бухгалтер уволился без конфликтов, не рекомендуем разрывать с ним отношения. Заключите договор на консультирование в течение хотя бы первого месяца.
✅ Первые месяцы консультирование.
✅ Проверка отчетности перед сдачей.
Действуйте!
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