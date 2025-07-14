Чек-лист: как передавать дела от старого бухгалтера новому

Верховный суд РФ дает субсидиарным должникам второй шанс

Суд в своем Обзоре судебной практики установил новый подход к субсидиарной ответственности: должник может быть освобожден от обязательств по субсидиарке и убыткам при отсутствии в период причинения вреда умысла или грубой неосторожности в его действиях, а также в случае добросовестного поведения во время процедуры банкротства.