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Олеся Бакаева
Бухгалтерия

Чек-лист: как передавать дела от старого бухгалтера новому

Передача дел — процесс, который требует четкой организации, чтобы избежать потери данных, ошибок и проблем с контролирующими органами.
Чек-лист: как передавать дела от старого бухгалтера новому

Предлагаем план передачи дел.

1. Подготовка к передаче

✅ Издайте приказ о передаче дел – издается руководителем, фиксирует сроки и ответственных.

✅ Составьте список передаваемых дел (учетные системы, документы, пароли, ключи).

✅ Определите сроки передачи (желательно с запасом времени).

2. Передача документов и данных

✅ Отчетность за последние 3 года: БФО, налоговые декларации, бухгалтерские регистры.

✅ Архив: договоры, документы бухгалтерского и налогового учета (акты, накладные, счета-фактуры и т.д.), кадровые документы, банковские и кассовые документы.

✅ Электронные системы: 1С, Клиент-Банк, ЭДО, Сервис по сдаче отчетности, личные кабинеты налоговой, маркетплейсов, ОФД и т.д.

✅ Дополнительные обработки, программное обеспечение.

✅ Передача незавершенных задач.

3. Работа с учетными системами

✅Передача паролей и ключей: ЭЦП, доступы к банкам, налоговым сервисам, прочим личным кабинетам.

✅ Обучение нового бухгалтера: передача специфики учета, обучение работе в дополнительных программах, личных кабинетах и пр.

✅ Проверка остатков: сверка с банком, контрагентами, налоговой.

4. Взаимодействие с контрагентами и госорганами

✅ Уведомление контрагентов о смене бухгалтера.

✅ Проверка задолженностей: дебиторка, кредиторка, претензии.

✅ Контакты ответственных лиц: налоговая, банк, контрагенты.

5. Фиксация передачи

✅Акт приема-передачи (подписывается старым и новым бухгалтером, утверждается руководителем).

✅Опись переданных документов.

✅ Подписание бухгалтерских и налоговых регистров.

6. Контроль после передачи

Если предыдущий бухгалтер уволился без конфликтов, не рекомендуем разрывать с ним отношения. Заключите договор на консультирование в течение хотя бы первого месяца.

✅ Первые месяцы консультирование.

✅ Проверка отчетности перед сдачей.

Действуйте!

Информации об авторе

Олеся Бакаева

Олеся Бакаева

Исполнительный директор в ООО Бизнес Солюшенс

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