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Выездные налоговые проверки

Кого не будут проверять налоговики в 2023 году и позже: рассказываю подробно

Выездные проверки не будут проводиться для тех, кто перешел на налоговый мониторинг. Кроме того, временный мораторий установлен на проведение выездных налоговых проверок для мобилизованных индивидуальных предпринимателей, учредителей и аккредитованных ИТ-компаний.
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Кого не будут проверять налоговики в 2023 году и позже: рассказываю подробно
фото freepik.com

Будучи налоговым экспертом расскажу вам подробнее о каждой категории.

Подключенные к налоговому мониторингу

Налоговый мониторинг представляет собой особую форму налогового контроля для крупных организаций (согласно пункту 3 статьи 105.26 Налогового кодекса).

Суть заключается в том, что компания обменивается данными о своей текущей финансово-хозяйственной деятельности с налоговыми органами в режиме реального времени.

В свою очередь, налоговая система также может оперативно отправлять указания в случае выявления нарушений.

В течение периода, когда организация подключена к налоговому мониторингу, не проводится выездной плановый контроль (согласно пункту 5.1 статьи 89 Налогового кодекса).

❕Однако существуют некоторые исключения, когда проведение выездной налоговой проверки все же возможно:

  • Федеральная налоговая служба (ФНС) желает проверить налоговый орган, осуществляющий мониторинг.

  • налоговый мониторинг был досрочно прекращен.

  • компания не выполнила мотивированное мнение налогового органа.

  • в период без мониторинга компания подала корректировочную декларацию на уменьшение налогового платежа за период, когда мониторинг был активен

Мобилизованные

В связи с частичной мобилизацией, объявленной Указом Президента от 21.09.2022 № 647, выездные проверки не проводятся и не будут назначаться для следующих категорий лиц:

  • мобилизованные индивидуальные предприниматели.

  • организации, в которых мобилизованные лица являются единственными директорами-учредителями (участниками).

Возобновление налогового контроля, включая назначение новых выездных налоговых проверок, будет возможно не ранее, чем через 29 дней после окончания демобилизации (в соответствии с постановлением Правительства от 20.10.2022 № 1874).

IT-компании

Аккредитованные ИТ-организации освобождены от проведения выездных проверок до 3 марта 2025 года согласно Указу Президента от 02.03.2022 № 83. Проводиться могут только те проверки, которые назначены с согласия вышестоящего руководства.

Для этого налоговый орган-инициатор должен оформить мотивированный запрос (письмо ФНС от 24.03.2022 № СД-4-2/3586@).

Уже назначенные выездные налоговые проверки для IT-компаний не попадают под мораторий и будут завершены в предусмотренные сроки. 

❗️Налоговые органы не могут приостанавливать или продлевать такие проверки (письмо ФНС от 24.03.2022 № СД-4-2/3586@).

Narine_Beglyarova

Narine_Beglyarova

Руководитель в Sona Private Consulting

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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