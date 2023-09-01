Задолженность, в отношении которой истекли сроки взыскания и ЕНС. Вывод просроченной задолженности

Этот порядок включает следующие шаги:
Проверка результатов сверки сумм отрицательного сальдо ЕНС и акта такой сверки (Рекомендации по алгоритму сверки данных по сальдо ЕНС доведены письмом ФНС России от 02.02.2023 N КЧ-4-8/1208@) для удостоверения в истечении сроков взыскания задолженности. В случае несогласия с суммой отрицательного сальдо ЕНС налогоплательщик имеет право обратиться в налоговый орган по месту учета (месту жительства) за сверкой.
Использование решения суда, которое подтверждает факт истечения срока взыскания.
Для осуществления вывода просроченной задолженности из сальдо ЕНС в раздел «Просроченная задолженность» на контуре промышленной эксплуатации АИС «Налог-3» в ветке «Налоговое администрирование\Урегулирование задолженности (ЕНС)\Пропуск сроков взыскания» предусмотрен соответствующий функционал:
Ввод заявки.
Утверждение заявки по выводу сумм из сальдо ЕНС в «Просроченную задолженность».
Журнал заявок по выводу сумм из сальдо ЕНС в «Просроченную задолженность».
✔️ Будучи налоговым экспериом делаю вывод: письмо ФНС устанавливает процедуру и необходимые шаги для вывода просроченной задолженности из ЕНС.
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