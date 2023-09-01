Задолженность, в отношении которой истекли сроки взыскания и ЕНС. Вывод просроченной задолженности

ВС уточнил сроки давности по спорам о возврате налогов

В период 2014 и 2015 годов предприниматель случайно уплатил в бюджет государства больше налогов, чем ему следовало бы. Однако только в 2019 году он обнаружил эту ошибку и немедленно обратился в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы (МИФНС) с просьбой вернуть излишне уплаченные суммы.