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Налоги, взносы, пошлины

Задолженность, в отношении которой истекли сроки взыскания и ЕНС. Вывод просроченной задолженности

Список действий и процедур для вывода задолженности, которая просрочена и не подлежит взысканию, из Единого налогового счета (ЕНС) представлен в письме ФНС № КЧ-4-8/2882@ от 14.03.2023.
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Задолженность, в отношении которой истекли сроки взыскания и ЕНС. Вывод просроченной задолженности

Этот порядок включает следующие шаги:

  • Проверка результатов сверки сумм отрицательного сальдо ЕНС и акта такой сверки (Рекомендации по алгоритму сверки данных по сальдо ЕНС доведены письмом ФНС России от 02.02.2023 N КЧ-4-8/1208@) для удостоверения в истечении сроков взыскания задолженности. В случае несогласия с суммой отрицательного сальдо ЕНС налогоплательщик имеет право обратиться в налоговый орган по месту учета (месту жительства) за сверкой.

  • Использование решения суда, которое подтверждает факт истечения срока взыскания.

Для осуществления вывода просроченной задолженности из сальдо ЕНС в раздел «Просроченная задолженность» на контуре промышленной эксплуатации АИС «Налог-3» в ветке «Налоговое администрирование\Урегулирование задолженности (ЕНС)\Пропуск сроков взыскания» предусмотрен соответствующий функционал:

  • Ввод заявки.

  • Утверждение заявки по выводу сумм из сальдо ЕНС в «Просроченную задолженность».

  • Журнал заявок по выводу сумм из сальдо ЕНС в «Просроченную задолженность».

✔️ Будучи налоговым экспериом делаю вывод: письмо ФНС устанавливает процедуру и необходимые шаги для вывода просроченной задолженности из ЕНС.

Narine_Beglyarova

Narine_Beglyarova

Руководитель в Sona Private Consulting

9 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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