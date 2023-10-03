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Narine_Beglyarova
Банкротство юридических лиц

Обязанность по уплате страховых взносов ИП и банкротство. Позиция ВС

Что делать, если налоговая орган подала в суд для взыскания неуплаченных страховых взносов и штрафов, а индивидуальный предприниматель объявлен банкротом?
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В соответствии с пунктом 1 статьи 216 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», после того как арбитражный суд вынес решение о банкротстве ИП и началась реализация его имущества, гражданин теряет статус индивидуального предпринимателя, и его государственная регистрация в этом качестве аннулируется, а также отменяются выданные лицензии на предпринимательскую деятельность. 

Закон устанавливает полную имущественную ответственность физического лица, независимо от его статуса как ИП или простого гражданина.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2015 года № 45, нельзя одновременно начинать процедуры банкротства одного лица как гражданина и как ИП.

Следовательно, после решения арбитражного суда о банкротстве гражданина и начала реализации его имущества, он теряет статус индивидуального предпринимателя. 

Наличие записи в ЕГРИП о том, что плательщик страховых взносов является ИП, и отсутствие информации у налогового органа о его банкротстве не обязывает данное лицо, не упомянутое в пункте 2 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса РФ, уплачивать страховые взносы. 

Кассационное определение от 22 марта 2023 года № 4-КАД22-34-К1 Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации также подтверждает это.

Narine_Beglyarova

Narine_Beglyarova

Руководитель в Sona Private Consulting

9 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Narine_Beglyarova
    Narine_Beglyarova
    Банкротство юридических лиц

    Обязанность по уплате страховых взносов ИП и банкротство. Позиция ВС

    Что делать, если налоговая орган подала в суд для взыскания неуплаченных страховых взносов и штрафов, а индивидуальный предприниматель объявлен банкротом?

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