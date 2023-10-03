Обязанность по уплате страховых взносов ИП и банкротство. Позиция ВС

Что делать, если налоговая орган подала в суд для взыскания неуплаченных страховых взносов и штрафов, а индивидуальный предприниматель объявлен банкротом?

В соответствии с пунктом 1 статьи 216 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», после того как арбитражный суд вынес решение о банкротстве ИП и началась реализация его имущества, гражданин теряет статус индивидуального предпринимателя, и его государственная регистрация в этом качестве аннулируется, а также отменяются выданные лицензии на предпринимательскую деятельность.

❕Закон устанавливает полную имущественную ответственность физического лица, независимо от его статуса как ИП или простого гражданина.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2015 года № 45, нельзя одновременно начинать процедуры банкротства одного лица как гражданина и как ИП.

Следовательно, после решения арбитражного суда о банкротстве гражданина и начала реализации его имущества, он теряет статус индивидуального предпринимателя.

Наличие записи в ЕГРИП о том, что плательщик страховых взносов является ИП, и отсутствие информации у налогового органа о его банкротстве не обязывает данное лицо, не упомянутое в пункте 2 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса РФ, уплачивать страховые взносы.

Кассационное определение от 22 марта 2023 года № 4-КАД22-34-К1 Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации также подтверждает это.