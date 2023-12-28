Перечень оснований для исключения организации или ИП из госреестра был расширен

Согласно закону № 519-ФЗ, введенному 2 ноября 2023 года, теперь, в определенных сценариях, налоговые органы могут сами принимать решение об исключении.

Ранее принятый закон № 115-ФЗ давал возможность клиентам, отнесенным к высокому риску банками, подавать заявление о снижении риска в межведомственную комиссию. В случае отказа и обращения в суд, при поражении в нем, ИФНС исключит клиента из реестров. Новый пункт 4 статьи 7.8 закона № 115-ФЗ подтверждает данную процедуру.

Теперь в законе от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ четко указано, что к организациям с высоким риском, не снизившим его, применяется общая процедура принудительного исключения из ЕГРЮЛ и ЕГР.

❕Нарушение сроков налоговой проверки не влияет на законность взыскания задолженности по налогам.

Решение № А40-301191/2022 в пользу налогового органа подтверждает это. Дело касается обжалованного решения о дополнительном начислении НДС, налога на прибыль и пеней.

Оценка соблюдения временных рамок взыскания требует учета своевременности действий налогового органа после налоговой проверки, начиная с требования об уплате налога. Задержка в проверке не влияет на правомерность действий органа на стадии взыскания задолженности.

Важно учесть установленные сроки и периоды, включая десятидневный срок рассмотрения материалов, сроки вручения решения, нерабочие дни и приостановление принятия решений в определенные периоды.