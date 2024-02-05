Масштабная налоговая игра: раскрыта схема «черных кассиров» в Москве

Вновь выявлена крупномасштабная схема уклонения от уплаты налогов в Москве, основанная на использовании незаконных арендованных кассовых аппаратов.

«Черные кассиры» предоставляли свои услуги недобросовестным компаниям, чья деятельность может вызвать претензии со стороны потребителей или предпринимателей, торгующих контрафактными товарами. В целях придания видимости законности, они выдавали чеки, но при возникновении претензий меняли реквизиты, утверждая, что это другая фирма, хотя продавец и владелец оставались прежними.

Мошенники регистрировали более 50 касс на одну фирму, используя их в течение 11 месяцев перед переоформлением на другую фирму.

Услуги аренды «временных» касс были доступны по низкой цене, в среднем 8 тысяч рублей. В ходе проверок выявлено около тысячи таких кассовых аппаратов.

УФНС России по г. Москве обратилось к предпринимателям, призывая тех, кто использовал арендованные кассовые аппараты, подать уточненную декларацию и уплатить налоги до проверки.