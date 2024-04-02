💣ТОП-3 главных проблемы работы с ЕНС

С 1 января 2023 года налоговая ввела единый налоговый счет — ЕНС. Ранее оплата начислений производилась согласно КБК каждого налога по отдельности,но теперь оплата осуществляется, путем внесения денежных средств на счет ЕНС единым платежом.

Три главные проблемы, с которыми пришлось столкнуться бухгалтерам во время работы с ЕНС:

Проблема №1. Невозможно управлять распределением средств

После введения ЕНС стало невозможным самостоятельно определить очередность оплаты налогов и взносов. Деньги поступают для оплаты сразу всех платежей, а при наступлении даты погашения обязательств, нужная сумма сама списывается со счета.

Если средств недостаточно, то на сальдо ЕНС будет отображен минус, что означает долг налогоплательщика перед бюджетом.

❕При этом, ФНС имеет право забирать некоторые платежи в резерв - под предстоящий платеж.

Такая ситуация произошла в прошлом году с транспортным налогом и фиксированными взносами ИП. Это путает налогоплательщиков и приводит к незаконному начислению пени.

Проблема №2. Ошибки в ЛК

Сейчас около 30% налогоплательщиков сталкиваются с проблемой некорректной информации в личном кабинете. А чтобы ее исправить необходимо написать письмо в налоговую, которые могут проверять в течение месяца.

Учитывая, что пени начисляются за каждый день просрочки - сумма долга по итогу может стать неподъемной для предприятия

Проблема №3. Трудности с уменьшением налогом на страховые взносы

ФНС разрешила уменьшить налог на те взносы, которые еще не были уплачены. Раньше взносы оплачивали разными суммами в течение всего года и сразу уменьшали исчисленный налог.

❗️Проблемы возникли с учетом дополнительного взноса 1% со сроком погашения в другом налоговом периоде (1 июля 2024 года). Предприниматель не вправе уменьшать налог до тех пор, пока не наступит срок списания этого взноса.