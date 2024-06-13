Новые освобождения от НДС: важная информация для заполнения декларации

Вот некоторые из них:
1011475 — для реализации авиационных двигателей по нулевой ставке с 1 января 2024 года;
1011226 — для рекламных услуг, предоставленных спонсорам международного мультиспортивного турнира "игры будущего" в 2024 году в Казани;
1011227 — для передачи результатов работ международными холдинговыми компаниями субъектам РФ с освобождением от НДС с 19 декабря 2023 года;
1011228 — для операций по открытию счетов цифрового рубля, освобождение от НДС начнет действовать с 1 января 2025 года.
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