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Narine_Beglyarova
6-НДФЛ

Новые инструкции по заполнению формы 6-НДФЛ для выплаты дивидендов нерезидентам

При получении доходов от долевого участия в российских компаниях в форме дивидендов, налоговый агент должен учитывать каждого налогоплательщика отдельно для каждой выплаты, применяя соответствующие налоговые ставки.

✔️ Согласно последним изменениям, налоговая ставка на НДФЛ составляет 30% для нерезидентов, но в случае выплаты дивидендов от долевого участия в российских компаниях она составляет 15%.

Подробности и коды для заполнения указаны в письме ФНС России от 1 марта 2024 года.

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