Важно знать: новые индикаторы риска для пользователей ККТ

Согласно приказу № 88н от 06.06.2023, вот основные моменты, которые могут привести к проверке:

Нет фискальных данных в течение 60 дней? Если у вас есть ККТ, но вы не отправляли данные налоговой, готовьтесь к визиту инспекторов.

Возвраты прихода более 30% за месяц? Если ваши фискальные документы показывают более 30% возвратов от приходов, это может вызвать подозрения (исключение для ломбардов).