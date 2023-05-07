Отменены квитанции о приеме электронных требований: что изменится с 5 февраля 2025 года

Эти изменения коснутся пунктов 5.1 статьи 23, пункта 4 статьи 31 и пункта 3 статьи 76 Налогового кодекса РФ.
После вступления поправок в силу, электронные документы, в том числе требования, будут считаться полученными на шестой рабочий день с даты их направления, указанной в подтверждении даты отправки от оператора ЭДО.
❗️До этой даты налогоплательщики должны продолжать подтверждать получение электронного требования от инспекции, направляя в ответ квитанцию о приеме. Это нужно сделать в течение шести рабочих дней. В противном случае налоговый орган может заблокировать счет организации или индивидуального предпринимателя.
Аналогичное последствие грозит и в случае неотправленной квитанции о приеме уведомления о вызове в налоговый орган. Приостановление операций возможно на всех счетах и на всю сумму имеющихся на них средств.
Начать дискуссию