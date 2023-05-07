Отменены квитанции о приеме электронных требований: что изменится с 5 февраля 2025 года

С 5 февраля 2025 года вступят в силу поправки, внесенные законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ, которые отменят необходимость направлять в ответ квитанции.

Эти изменения коснутся пунктов 5.1 статьи 23, пункта 4 статьи 31 и пункта 3 статьи 76 Налогового кодекса РФ.

После вступления поправок в силу, электронные документы, в том числе требования, будут считаться полученными на шестой рабочий день с даты их направления, указанной в подтверждении даты отправки от оператора ЭДО.

❗️До этой даты налогоплательщики должны продолжать подтверждать получение электронного требования от инспекции, направляя в ответ квитанцию о приеме. Это нужно сделать в течение шести рабочих дней. В противном случае налоговый орган может заблокировать счет организации или индивидуального предпринимателя.