Налог на имущество: ВС РФ расширил критерии движимого имущества

Верховный Суд Российской Федерации рассматривал дело, в котором налогоплательщик классифицировал деревообрабатывающее оборудование и трансформаторные подстанции как движимое имущество. Однако, налоговая инспекция, исходя из своих доводов, полагала, что данные объекты входят в единый имущественный комплекс и должны облагаться налогом.

Первоначально суд первой инстанции согласился с позицией налогоплательщика, но после апелляционная и кассационная инстанции приняли сторону инспекции. Верховный Суд не увидел оснований для доначисления налога.

Основные тезисы решения ВС РФ:

◻️Использование имущества по общему назначению в процессе технологии производства и объединение его в имущественный комплекс не опровергают возможность обложения отдельности налогом.

◻️Имущество, которое правильно учтено как самостоятельные инвентарные объекты движимого имущества и не является частью зданий и сооружений, не подлежит налогообложению.

◻️У дереваобрабатывающего оборудования и трансформаторных подстанций есть явные признаки движимого имущества: они не стоят на кадастровом учете и на них не требовалось разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию.

◻️Инспекция не предоставила доказательства того, что оборудование является частью капитальных сооружений и зданий. Наоборот, оно приобреталось в разное время и устанавливалось на различных участках.

Подстанции не соответствуют признакам недвижимости, так как у них отсутствует неразрывная связь с землей, и их можно демонтировать без значительного ущерба для имущества.

Федеральная налоговая служба России (ФНС) поручила инспекциям учитывать данную позицию Верховного Суда при проведении проверок. Решение ВС РФ подчеркивает важность правильной классификации имущества для целей налогообложения.