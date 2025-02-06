Уплата штрафа за организацию третьим лицом: разъяснения ФНС

Недавний случай, касающийся уплаты штрафа за организацию физическим лицом, вновь привлек внимание к важным аспектам оформления платежных поручений при взаимодействии с налоговыми органами.

Суть дела:

1. Физическое лицо оплатило штраф за организацию, указав в реквизите платежного поручения "ИНН плательщика" свой собственный ИНН. При этом в реквизите "Назначение платежа" были указаны данные организации.

2. Налоговый орган зачислил сумму штрафа на Единый налоговый счет (ЕНС) физического лица, что привело к применению мер принудительного взыскания к самой организации.

⇒ Позиция организации:

Организация оспорила действия налоговых органов, указывая на то, что в реквизите "Назначение платежа" четко указаны ее данные, полагая это достаточным для зачисления платежа.

⇒ Решение ФНС:

ФНС поддержала позицию инспекции, заявив, что реквизит "ИНН плательщика" должен содержать ИНН именно организации, которую штрафуют. Реквизит "Назначение платежа" предназначен для указания дополнительной информации и не заменяет правильное указание данных плательщика.

Также было отмечено, что исправления в реквизитах платежных поручений не допускаются по заявлениям налогоплательщиков.

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