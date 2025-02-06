Уплата штрафа за организацию третьим лицом: разъяснения ФНС

Суть дела:
1. Физическое лицо оплатило штраф за организацию, указав в реквизите платежного поручения "ИНН плательщика" свой собственный ИНН. При этом в реквизите "Назначение платежа" были указаны данные организации.
2. Налоговый орган зачислил сумму штрафа на Единый налоговый счет (ЕНС) физического лица, что привело к применению мер принудительного взыскания к самой организации.
⇒ Позиция организации:
Организация оспорила действия налоговых органов, указывая на то, что в реквизите "Назначение платежа" четко указаны ее данные, полагая это достаточным для зачисления платежа.
⇒ Решение ФНС:
ФНС поддержала позицию инспекции, заявив, что реквизит "ИНН плательщика" должен содержать ИНН именно организации, которую штрафуют. Реквизит "Назначение платежа" предназначен для указания дополнительной информации и не заменяет правильное указание данных плательщика.
Также было отмечено, что исправления в реквизитах платежных поручений не допускаются по заявлениям налогоплательщиков.
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Комментарии1
Через приложение "Зеленого" банка можно корректно оплачивать налоги за ЮЛ.
А так уж пару лет как неперезачитывает ФНС такие платежи.