✅ ФНС России выпустила рекомендации по применению налоговой амнистии дробления бизнеса. Кто имеет право их применять

В них предоставлены разъяснения по ключевым вопросам, таким как: • что представляет собой налоговая амнистия дробления бизнеса • кто имеет право на ее применение • как правильно отказаться от дробления бизнеса в 2025 году.

Налоговая амнистия дробления бизнеса представляет собой механизм прекращения обязанности уплаты налогов за 2022 – 2024 годы, а также от соответствующих пеней и штрафов, связанных с правонарушениями, связанными с дроблением бизнеса. Основное условие для применения данной амнистии — это отказ от дробления бизнеса в отношении налоговых периодов 2025 и 2026 годов с учетом определенных особенностей.

Методические рекомендации охватывают различные жизненные ситуации налогоплательщиков и предлагают алгоритмы действий в случае добровольного отказа от дробления бизнеса. Это можно сделать как без изменения организационной структуры, так и с ее изменением.

Так, участники дробления могут перейти на общую систему налогообложения или же перевести свои операции на одну из компаний группы, не изменяя при этом структуру бизнеса.

При необходимости изменения организационной структуры возможно объединение формально самостоятельных юридических лиц в одно юридическое лицо с созданием обособленных подразделений по месту осуществления предпринимательской деятельности.

Более подробную информацию, включая рекомендации ФНС России, другие документы и судебную практику, можно найти в специальном разделе сайта, посвященном налоговой амнистии дробления бизнеса

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