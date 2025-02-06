📈 Инвестиционный вычет по прибыли при вложениях в инновационные проекты – что нового

Основные условия для получения вычета:

1️⃣ Срок договора: договор должен быть заключен на срок не менее 5 лет. Досрочное прекращение договора, уступка прав по нему или выделение доли не допускаются

2️⃣ Регистрация договора: информация о договоре должна быть внесена в региональный реестр инвестиционных товариществ. Субъекты Российской Федерации установят порядок формирования и ведения таких реестров.

3️⃣ Направление инвестиций: договор должен касаться венчурных или прямых инвестиций в инновационные проекты, реализуемые малыми технологическими компаниями. Субъекты РФ также установят категории (виды) таких проектов и дополнительные требования к договорам.