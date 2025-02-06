Narine_Beglyarova
Инвестиционный вычет

📈 Инвестиционный вычет по прибыли при вложениях в инновационные проекты – что нового

В налоговый кодекс Российской Федерации внесены изменения, касающиеся предоставления инвестиционного вычета для тех, кто осуществляет вложения в инновационные проекты или осуществляют деятельность через договоры инвестиционного товарищества. 

Основные условия для получения вычета:

1️⃣ Срок договора: договор должен быть заключен на срок не менее 5 лет. Досрочное прекращение договора, уступка прав по нему или выделение доли не допускаются 

2️⃣ Регистрация договора: информация о договоре должна быть внесена в региональный реестр инвестиционных товариществ. Субъекты Российской Федерации установят порядок формирования и ведения таких реестров.

3️⃣ Направление инвестиций: договор должен касаться венчурных или прямых инвестиций в инновационные проекты, реализуемые малыми технологическими компаниями. Субъекты РФ также установят категории (виды) таких проектов и дополнительные требования к договорам.

Потеря права на вычет возможна в следующих случаях:

1. Договор был расторгнут или прекращен до истечения 5-летнего срока.

2. Информация о договоре исключена из регионального реестра.

3. Уступлены права и обязанности или выделены доли из имущества в общей собственности товарищей.

 В случае потери права на вычет необходимо восстановить налог и уплатить пени.

 💡 Важно отметить

Налогоплательщик, который применил вычет, не сможет учитывать его вклад при расчете прибыли или убытка при выходе из инвестиционного товарищества или прекращении договора.

___

Изменения вступили в силу с 2025 года.

Комментарии

1