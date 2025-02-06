📈 Инвестиционный вычет по прибыли при вложениях в инновационные проекты – что нового

Основные условия для получения вычета:
1️⃣ Срок договора: договор должен быть заключен на срок не менее 5 лет. Досрочное прекращение договора, уступка прав по нему или выделение доли не допускаются
2️⃣ Регистрация договора: информация о договоре должна быть внесена в региональный реестр инвестиционных товариществ. Субъекты Российской Федерации установят порядок формирования и ведения таких реестров.
3️⃣ Направление инвестиций: договор должен касаться венчурных или прямых инвестиций в инновационные проекты, реализуемые малыми технологическими компаниями. Субъекты РФ также установят категории (виды) таких проектов и дополнительные требования к договорам.
Потеря права на вычет возможна в следующих случаях:
1. Договор был расторгнут или прекращен до истечения 5-летнего срока.
2. Информация о договоре исключена из регионального реестра.
3. Уступлены права и обязанности или выделены доли из имущества в общей собственности товарищей.
В случае потери права на вычет необходимо восстановить налог и уплатить пени.
💡 Важно отметить
Налогоплательщик, который применил вычет, не сможет учитывать его вклад при расчете прибыли или убытка при выходе из инвестиционного товарищества или прекращении договора.
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Изменения вступили в силу с 2025 года.
Комментарии1
пока получишь вычет по данному условию, успеешь вырасти и состариться