Услуга «Старт бизнеса онлайн» сокращает время регистрации до суток

Глава ФНС России Даниил Егоров анонсировал возможность быстрой регистрации бизнеса с помощью новой услуги «Старт бизнеса онлайн». Эта услуга позволяет предпринимателям пройти полный путь регистрации, не отвлекаясь на другие процедуры, что значительно упрощает процесс.

По словам Даниила Вячеславовича, современные технологии предоставляют уникальные возможности для ускорения бизнес-процессов и сокращения временных затрат, что в свою очередь приводит к снижению издержек и повышению конкурентоспособности.

В прошлом, регистрация бизнеса занимала значительно больше времени: в 2011 году — в среднем 30 дней, в 2015 году — 15 дней, а в 2018 году этот срок был сокращен до пяти дней.

Сегодня предприниматели имеют два варианта регистрации:

📍Очная регистрация: Посетив налоговый орган, можно получить документы за три дня.

📍«Старт бизнеса онлайн»: Экспериментальная услуга, которая позволяет зарегистрировать бизнес всего за сутки.

Чтобы воспользоваться услугой «Старт бизнеса онлайн», необходимо зайти на сайт ФНС в соответствующий раздел. Заявление заполняется автоматически на основе данных из системы госуслуг, а подпись можно оформить через приложение «Госключ» с использованием электронной подписи. Затем необходимо получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) через приложение «Моя подпись», сделать это можно если у вас сдана биометрия (ЕСИА). Полученная подпись даст возможность открытия банковского счета, не обращаясь в банк. Таким образом, благодаря «Старт бизнеса онлайн» можно пройти весь процесс регистрации, оставаясь за экраном компьютера.

«Мы дошли до момента, когда регистрация бизнеса занимает всего один день, и теперь важно измерять эти процессы не в днях, а в часах или даже минутах», — отметил Даниил Вячеславович.

Также Даниил Егоров упомянул потенциальные направления развития, включая возможность регистрации кассовых аппаратов для ритейла, и подчеркнул необходимость выявления наиболее трудоемких процедур для налогоплательщиков, чтобы в дальнейшем их упростить.

Сервисом «Старт бизнеса онлайн» воспользовались уже более 14,5 тыс. пользователей, 84% из которых являются индивидуальными предпринимателями. Это подтверждает эффективность и актуальность нововведения в условиях современного бизнес-сообщества.

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