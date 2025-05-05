Услуга «Старт бизнеса онлайн» сокращает время регистрации до суток

По словам Даниила Вячеславовича, современные технологии предоставляют уникальные возможности для ускорения бизнес-процессов и сокращения временных затрат, что в свою очередь приводит к снижению издержек и повышению конкурентоспособности.
В прошлом, регистрация бизнеса занимала значительно больше времени: в 2011 году — в среднем 30 дней, в 2015 году — 15 дней, а в 2018 году этот срок был сокращен до пяти дней.
Сегодня предприниматели имеют два варианта регистрации:
📍Очная регистрация: Посетив налоговый орган, можно получить документы за три дня.
📍«Старт бизнеса онлайн»: Экспериментальная услуга, которая позволяет зарегистрировать бизнес всего за сутки.
Чтобы воспользоваться услугой «Старт бизнеса онлайн», необходимо зайти на сайт ФНС в соответствующий раздел. Заявление заполняется автоматически на основе данных из системы госуслуг, а подпись можно оформить через приложение «Госключ» с использованием электронной подписи. Затем необходимо получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) через приложение «Моя подпись», сделать это можно если у вас сдана биометрия (ЕСИА). Полученная подпись даст возможность открытия банковского счета, не обращаясь в банк. Таким образом, благодаря «Старт бизнеса онлайн» можно пройти весь процесс регистрации, оставаясь за экраном компьютера.
«Мы дошли до момента, когда регистрация бизнеса занимает всего один день, и теперь важно измерять эти процессы не в днях, а в часах или даже минутах», — отметил Даниил Вячеславович.
Также Даниил Егоров упомянул потенциальные направления развития, включая возможность регистрации кассовых аппаратов для ритейла, и подчеркнул необходимость выявления наиболее трудоемких процедур для налогоплательщиков, чтобы в дальнейшем их упростить.
Сервисом «Старт бизнеса онлайн» воспользовались уже более 14,5 тыс. пользователей, 84% из которых являются индивидуальными предпринимателями. Это подтверждает эффективность и актуальность нововведения в условиях современного бизнес-сообщества.
___________________
📲 Задать любой интересующий вопрос по налоговому праву можно тут
Начать дискуссию