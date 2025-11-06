Уменьшение ЕНС по уточненным декларациям возможно и после трехлетнего срока

ФНС разъяснила, что налогоплательщики вправе подавать уточненные декларации и расчеты при выявлении недостоверных сведений, которые не приводят к занижению суммы налога, и это право не ограничено по времени (Письмо ФНС России от 20 августа 2025 № Д-4-15/27@).

Такие уточненные декларации подлежат камеральной проверке, а налоговые органы обладают технической возможностью уменьшения сумм налогов, сборов и страховых взносов в данной ситуации. В случае положительного результата, начисления отражаются на Едином налоговом счете (ЕНС) как текущая переплата, которая может быть использована для погашения текущих недоимок или, при их отсутствии, возвращена налогоплательщику в виде положительного сальдо.

➡️ При этом, при определении размера обязательств по ЕНС, суммы, подлежащие уменьшению на основании уточненных деклараций, не учитываются, если с момента истечения срока уплаты прошло более трех лет, за исключением случаев восстановления этого срока судом или перерасчета налоговых органов по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом РФ.

Таким образом, решение о включении сумм уменьшения на ЕНС должно учитывать судебные решения, в том числе о восстановлении пропущенного срока, а также обстоятельства, связанные с уважительными причинами пропуска срока подачи уточненных деклараций.

✔️Обратите внимание: Директива от 21 октября 2024 года № Д-5-15/71@ утрачивает силу