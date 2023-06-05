Налоговый вычет за занятия спортом. Как получить вычет в 2023 году

Впервые в этом году подаем возврат за фитнес/спорт в декларации за 2022 год. В этой статье расскажу подробнее о новом вычете за фитнес.

Многие знают или слышали, что за платные расходы мы можем вернуть налог в размере 13%.

Напомню за какие расходы работающему человеку положен возврат налога:

приобретение жилья (покупка/строительство), земельного участка;

платное лечение: своё, детей, супруга (и), родителей;

платное обучение свое и детей;

и другое и вот с 2022 года добавился ▶ фитнес/спорт , о нём и поговорим в этой статье.

В 2023 году можно подать возврат налога по расходам за физкультурно-оздоровительные услуги, понесённые в 2022 году за себя или своих несовершеннолетних детей.

Размер вычета не более 120 000 рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами.



Для возврата налога необходимы документы:

декларация 3-НДФЛ за 2022г;

договор со спортивной организацией/ИП;

если это была оферта, то должно быть заявление о присоединении;

платёжные документы, подтверждающие оплату.



Важно, чтобы спортивная организация/ИП, входила в перечень утвержденный приказом Министерства спорта РФ.

Перечень спортивных учреждений в 2022 году ⏬ Перечень спортивных учреждений_2022.pdf www.drive.google.com

Перечень спортивных учреждений на 2023 год ⏬ СПОРТ 2023 – Google Диск www.drive.google.com

Пишите в комментариях какие налоговые вычеты Вам интересны, я подготовлю информацию.😉