Налоговый вычет за занятия спортом. Как получить вычет в 2023 году

Многие знают или слышали, что за платные расходы мы можем вернуть налог в размере 13%.
Напомню за какие расходы работающему человеку положен возврат налога:
приобретение жилья (покупка/строительство), земельного участка;
платное лечение: своё, детей, супруга (и), родителей;
платное обучение свое и детей;
и другое и вот с 2022 года добавился ▶ фитнес/спорт , о нём и поговорим в этой статье.
В 2023 году можно подать возврат налога по расходам за физкультурно-оздоровительные услуги, понесённые в 2022 году за себя или своих несовершеннолетних детей.
Размер вычета не более 120 000 рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами.
Для возврата налога необходимы документы:
декларация 3-НДФЛ за 2022г;
договор со спортивной организацией/ИП;
если это была оферта, то должно быть заявление о присоединении;
платёжные документы, подтверждающие оплату.
Важно, чтобы спортивная организация/ИП, входила в перечень утвержденный приказом Министерства спорта РФ.
Перечень спортивных учреждений в 2022 году ⏬
Перечень спортивных учреждений_2022.pdf
Перечень спортивных учреждений на 2023 год ⏬
СПОРТ 2023 – Google Диск
Пишите в комментариях какие налоговые вычеты Вам интересны, я подготовлю информацию.😉
Комментарии1
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Добрый день! Спасибо за статью! Напишите, пожалуйста, про вычет на лечение и приобретение медикаментов. Пошаговую инструкцию. Что, куда, когда