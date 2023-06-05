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Социальный вычет

Налоговый вычет за занятия спортом. Как получить вычет в 2023 году

Впервые в этом году подаем возврат за фитнес/спорт в декларации за 2022 год. В этой статье расскажу подробнее о новом вычете за фитнес.
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Налоговый вычет за занятия спортом. Как получить вычет в 2023 году
фото от freepik.com

Многие знают или слышали, что за платные расходы мы можем вернуть налог в размере 13%.

Напомню за какие расходы работающему человеку положен возврат налога:

  • приобретение жилья (покупка/строительство), земельного участка;

  • платное лечение: своё, детей, супруга (и), родителей;

  • платное обучение свое и детей;

  • и другое и вот с 2022 года добавился ▶ фитнес/спорт , о нём и поговорим в этой статье.

В 2023 году можно подать возврат налога по расходам за физкультурно-оздоровительные услуги, понесённые в 2022 году за себя или своих несовершеннолетних детей.

Размер вычета не более 120 000 рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами.

Для возврата налога необходимы документы:

  • декларация 3-НДФЛ за 2022г;

  • договор со спортивной организацией/ИП;

  • если это была оферта, то должно быть заявление о присоединении;

  • платёжные документы, подтверждающие оплату.

    Важно, чтобы спортивная организация/ИП, входила в перечень утвержденный приказом Министерства спорта РФ.

Перечень спортивных учреждений в 2022 году ⏬

Перечень спортивных учреждений_2022.pdf

www.drive.google.com

Перечень спортивных учреждений на 2023 год ⏬

СПОРТ 2023 – Google Диск

www.drive.google.com

Пишите в комментариях какие налоговые вычеты Вам интересны, я подготовлю информацию.😉

Бухгалтер_налоговый консультант

Бухгалтер_налоговый консультант

налоговый консультант в Самозанятая

3 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип nlukina
    nlukina 57 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Добрый день! Спасибо за статью! Напишите, пожалуйста, про  вычет на лечение и приобретение медикаментов. Пошаговую инструкцию. Что,  куда, когда

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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Налоговый вычет за занятия спортом. Как получить вычет в 2023 году

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