Не всегда стандартный вычет — это копейки

Сейчас в моем телеграм канале https://t.me/vychet_naloga_rf идет опрос «Пользуетесь ли вы стандартным вычетом на детей?».
Вижу результаты и понимаю, что многие «Впервые о таком слышат».
Итак, что же это за вычет такой?
Стандартный вычет на ребенка — это сумма (см. НК ст. 218 п. 4), на которую уменьшается налогооблагаемая база для исчисления НДФЛ.
Данный вычет предполагает заявительный характер: написали заявление у работодателя, получили данный вычет.
Как оформить вычет у работодателя:
написать заявление;
свидетельство о рождении ребенка;
иные документы, подтверждающие увеличенный размер вычета (единственный родитель, опекун, свидетельство об инвалидности ребёнка).
Забыли написать заявление работодателю?
Можно своё право заявить через налоговую, подав декларацию 3-НДФЛ.
Напоминаю, сделать это можно за последние 3 года — сейчас за 2020-2022 гг.
Самые распространённые вычеты:
один/второй ребёнок 1400 руб. на каждого;
третий и последующий 3000 руб. на каждого;
единственный родитель двойной размер 2800/6000 руб.;
ребёнок инвалид 12000 руб.;
⚡Важно, что данный вычет предоставляется до момента, пока доход родителя с начала года не превысит 350 000 руб. (нарастающим итогом с начала года).
✅Особенно выгодно заявлять стандартный вычет на детей тем, у кого официальный доход небольшой.
▶Так же имеющий право родитель на детский вычет может отказаться от своего права и тогда другой родитель получит вычет в двойном размере.
О чем многие забывают или не знают
Данный вычет положен:
родителям в браке;
разведенным родителям;
родителям, которых лишили родительских прав, но они перечислят деньги на содержание;
супруги разведенных родителей;
приёмные родители;
усыновители, опекун, попечители.
Частое заблуждение: стандартный вычет — это копейки! Они мне не нужны!
Всё зависит от размера официальной зарплаты!
Рассмотрим примеры
⏺ Ежемесячный официальный доход (зарплата + премии + другое) = 100 000 руб. У родителя трое детей.
Уже в апреле у родителя доход будет 400 000 рублей (100тр+100тр+100тр+100тр), следовательно, вычет положен по март месяц, считаем:
(первый ребенок 1400р + второй ребенок 1400р + третий ребенок 3000р) х 3 месяца = 17 400 руб. — вычет, эта сумма, которая не подлежит налогообложению за три месяца.
Следовательно, у родителя сохраниться денежная сумма, в размере 17 400р * 13% = 2 262 руб. — деткам на мороженку 🍦
⏺ А теперь эти же детки, но у родителя официальный ежемесячный доход 30 000 рублей.
Только в декабре доход родителя превысит 350 000 рублей, следовательно, вычет положен по ноябрь, считаем:
(первый ребенок 1400р + второй ребенок 1400р + третий ребенок 3000р) х 3 месяца = 63 800 руб. — вычет, эта сумма, которая не подлежит налогообложению за одиннадцать месяцев.
Следовательно, у родителя сохраниться денежная сумма, в размере 63 800р * 13% = 8 294 руб. — это уже можно сходить с детками в парк на карусельках покататься 😉
В примере часто встречающаяся ситуация, а ведь бывает, что родителю положен вычет в двойном размере или детей в семье больше трёх.
На мой взгляд, такую возможность нельзя упускать.
Если вы направляете декларацию на возврат налога например за обучение детей, примените и стандартный вычет.
Кому положен стандартный вычет на детей
▶ У родителя должен быть официальный доход, облагаемы по ставке 13% (НДФЛ) + он налоговый резидент
▶ Ребенку должно быть до 18 лет, либо до 24 лет (учиться очно).
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