Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Бухгалтер_налоговый консультант
Бухгалтер_налоговый консультант
Стандартный вычет

Не всегда стандартный вычет — это копейки

В статье поговорим о налоговом вычете на детей.
23
Не всегда стандартный вычет — это копейки

Сейчас в моем телеграм канале https://t.me/vychet_naloga_rf идет опрос «Пользуетесь ли вы стандартным вычетом на детей?».

Вижу результаты и понимаю, что многие «Впервые о таком слышат».

Итак, что же это за вычет такой?

Стандартный вычет на ребенка — это сумма (см. НК ст. 218 п. 4), на которую уменьшается налогооблагаемая база для исчисления НДФЛ.

Данный вычет предполагает заявительный характер: написали заявление у работодателя, получили данный вычет.

Как оформить вычет у работодателя:

  • написать заявление;

  • свидетельство о рождении ребенка;

  • иные документы, подтверждающие увеличенный размер вычета (единственный родитель, опекун, свидетельство об инвалидности ребёнка).

Забыли написать заявление работодателю?

Можно своё право заявить через налоговую, подав декларацию 3-НДФЛ.

Напоминаю, сделать это можно за последние 3 года — сейчас за 2020-2022 гг.

Самые распространённые вычеты:

  • один/второй ребёнок 1400 руб. на каждого;

  • третий и последующий 3000 руб. на каждого;

  • единственный родитель двойной размер 2800/6000 руб.;

  • ребёнок инвалид 12000 руб.;

⚡Важно, что данный вычет предоставляется до момента, пока доход родителя с начала года не превысит 350 000 руб. (нарастающим итогом с начала года).

✅Особенно выгодно заявлять стандартный вычет на детей тем, у кого официальный доход небольшой.

▶Так же имеющий право родитель на детский вычет может отказаться от своего права и тогда другой родитель получит вычет в двойном размере.

О чем многие забывают или не знают

Данный вычет положен:

  • родителям в браке;

  • разведенным родителям;

  • родителям, которых лишили родительских прав, но они перечислят деньги на содержание;

  • супруги разведенных родителей;

  • приёмные родители;

  • усыновители, опекун, попечители.

Частое заблуждение: стандартный вычет — это копейки! Они мне не нужны!

Всё зависит от размера официальной зарплаты!

Рассмотрим примеры

⏺ Ежемесячный официальный доход (зарплата + премии + другое) = 100 000 руб. У родителя трое детей.

Уже в апреле у родителя доход будет 400 000 рублей (100тр+100тр+100тр+100тр), следовательно, вычет положен по март месяц, считаем:

(первый ребенок 1400р + второй ребенок 1400р + третий ребенок 3000р) х 3 месяца = 17 400 руб. — вычет, эта сумма, которая не подлежит налогообложению за три месяца.

Следовательно, у родителя сохраниться денежная сумма, в размере 17 400р * 13% = 2 262 руб. — деткам на мороженку 🍦

А теперь эти же детки, но у родителя официальный ежемесячный доход 30 000 рублей.

Только в декабре доход родителя превысит 350 000 рублей, следовательно, вычет положен по ноябрь, считаем:

(первый ребенок 1400р + второй ребенок 1400р + третий ребенок 3000р) х 3 месяца = 63 800 руб. — вычет, эта сумма, которая не подлежит налогообложению за одиннадцать месяцев.

Следовательно, у родителя сохраниться денежная сумма, в размере 63 800р * 13% = 8 294 руб. — это уже можно сходить с детками в парк на карусельках покататься 😉

В примере часто встречающаяся ситуация, а ведь бывает, что родителю положен вычет в двойном размере или детей в семье больше трёх.

На мой взгляд, такую возможность нельзя упускать.

Если вы направляете декларацию на возврат налога например за обучение детей, примените и стандартный вычет.

Кому положен стандартный вычет на детей

У родителя должен быть официальный доход, облагаемы по ставке 13% (НДФЛ) + он налоговый резидент

▶ Ребенку должно быть до 18 лет, либо до 24 лет (учиться очно).

Бухгалтер_налоговый консультант

Бухгалтер_налоговый консультант

налоговый консультант в Самозанятая

5 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Дмитрий Варкентин
    Дмитрий Варкентин
    Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Банковский светофор или закон о платформе «Знай своего клиента»

    Закон о платформе «Знай своего клиента» (далее — «ЗСК», «закон») технико-юридически представляет собой текст изменений и дополнений в 115-ФЗ (о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма) и немного в закон о Центробанке.

    Банковский светофор или закон о платформе «Знай своего клиента»
    24
    Логотип Такском
    Такском
    Увольнение

    Увольнение сотрудника: какую отчетность сдавать в 2023 году

    В 2023 году перечень отчетности за увольняемых сотрудников существенно изменился. Несколько отчетных форм объединили в одну — ЕФС-1, а в остальные внесли корректировки. Разберем, какие отчеты нужно сдавать за сотрудников, с которыми расторгается трудовой или гражданско-правовой договор.

    Увольнение сотрудника: какую отчетность сдавать в 2023 году
    1
    735
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    ЭДО

    Сертификат ЭЦП физического лица: как сотрудникам подписывать документы в 2023 и 2024 

    Изначально переход на сертификаты физического лица и машиночитаемые доверенности планировался к 1 марта 2023 года, затем был перенесен на осень. Теперь появилась информация, что ЭЦП, выданные по старым правилам, сохранят актуальность до августа 2024 года. Расскажем, так ли это.

    Сертификат ЭЦП физического лица: как сотрудникам подписывать документы в 2023 и 2024 
    3
    347
    Логотип Qugo
    Qugo
    Самозанятые

    Сотрудничество с самозанятыми. Какие сложности могут возникнуть

    Самозанятые — особая категория исполнителей, сотрудничество с которой имеет свои нюансы. Разберем, какие сложности могут возникнуть с плательщиками НПД и как их избежать.

    Сотрудничество с самозанятыми. Какие сложности могут возникнуть
    461
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Черногория: визаран или легализация в стране? Сравниваем плюсы и минусы 

    В последние годы Черногория стала одним из привлекательных направлений для мигрантов из Российской Федерации. Возможность получения временного или постоянного резидентского статуса привлекает туристов, предпринимателей и людей, желающих найти новые перспективы в этой маленькой балканской стране.

    Черногория: визаран или легализация в стране? Сравниваем плюсы и минусы 
    223
    Логотип Над.К
    Над.К
    Индивидуальный предприниматель

    Отчетность ИП за 2 квартал (1 полугодие) 2023 год по всем системам налогообложения. Когда сдавать?

    Перечень и сроки отчетности для ИП, работающих на всех системах налогообложения за 2 квартал 2023 год.

    232
    Читать еще