Не всегда стандартный вычет — это копейки

В статье поговорим о налоговом вычете на детей.

Сейчас в моем телеграм канале https://t.me/vychet_naloga_rf идет опрос «Пользуетесь ли вы стандартным вычетом на детей?».

Вижу результаты и понимаю, что многие «Впервые о таком слышат».

Итак, что же это за вычет такой?

Стандартный вычет на ребенка — это сумма (см. НК ст. 218 п. 4), на которую уменьшается налогооблагаемая база для исчисления НДФЛ.

Данный вычет предполагает заявительный характер: написали заявление у работодателя, получили данный вычет.

Как оформить вычет у работодателя:

написать заявление;

свидетельство о рождении ребенка;

иные документы, подтверждающие увеличенный размер вычета (единственный родитель, опекун, свидетельство об инвалидности ребёнка).

Забыли написать заявление работодателю?

Можно своё право заявить через налоговую, подав декларацию 3-НДФЛ.

Напоминаю, сделать это можно за последние 3 года — сейчас за 2020-2022 гг.

Самые распространённые вычеты:

один/второй ребёнок 1400 руб. на каждого;

третий и последующий 3000 руб. на каждого;

единственный родитель двойной размер 2800/6000 руб.;

ребёнок инвалид 12000 руб.;

⚡Важно, что данный вычет предоставляется до момента, пока доход родителя с начала года не превысит 350 000 руб. (нарастающим итогом с начала года).

✅Особенно выгодно заявлять стандартный вычет на детей тем, у кого официальный доход небольшой.

▶Так же имеющий право родитель на детский вычет может отказаться от своего права и тогда другой родитель получит вычет в двойном размере.

О чем многие забывают или не знают

Данный вычет положен:

родителям в браке;

разведенным родителям;

родителям, которых лишили родительских прав, но они перечислят деньги на содержание;

супруги разведенных родителей;

приёмные родители;

усыновители, опекун, попечители.

Частое заблуждение: стандартный вычет — это копейки! Они мне не нужны!

Всё зависит от размера официальной зарплаты!

Рассмотрим примеры

⏺ Ежемесячный официальный доход (зарплата + премии + другое) = 100 000 руб. У родителя трое детей.

Уже в апреле у родителя доход будет 400 000 рублей (100тр+100тр+100тр+100тр), следовательно, вычет положен по март месяц, считаем:

(первый ребенок 1400р + второй ребенок 1400р + третий ребенок 3000р) х 3 месяца = 17 400 руб. — вычет, эта сумма, которая не подлежит налогообложению за три месяца.

Следовательно, у родителя сохраниться денежная сумма, в размере 17 400р * 13% = 2 262 руб. — деткам на мороженку 🍦

⏺ А теперь эти же детки, но у родителя официальный ежемесячный доход 30 000 рублей.

Только в декабре доход родителя превысит 350 000 рублей, следовательно, вычет положен по ноябрь, считаем:

(первый ребенок 1400р + второй ребенок 1400р + третий ребенок 3000р) х 3 месяца = 63 800 руб. — вычет, эта сумма, которая не подлежит налогообложению за одиннадцать месяцев.

Следовательно, у родителя сохраниться денежная сумма, в размере 63 800р * 13% = 8 294 руб. — это уже можно сходить с детками в парк на карусельках покататься 😉

В примере часто встречающаяся ситуация, а ведь бывает, что родителю положен вычет в двойном размере или детей в семье больше трёх.

На мой взгляд, такую возможность нельзя упускать.

Если вы направляете декларацию на возврат налога например за обучение детей, примените и стандартный вычет.

Кому положен стандартный вычет на детей

▶ У родителя должен быть официальный доход, облагаемы по ставке 13% (НДФЛ) + он налоговый резидент

▶ Ребенку должно быть до 18 лет, либо до 24 лет (учиться очно).