Правильно подобранная система налогообложения — минимум налогов и максимум дохода

Всё больше и больше предпринимателей сотрудничает с маркетплейсами.
Напомню, что такое маркетплейсы ▶ это интернет площадки — посредники по продаже товара от поставщика к покупателю.
Самые популярные из них: Wildberries, Ozon, Яндекс. Макет, Lamoda и другие.
Маркетплейс выступает посредником между продавцом и покупателем, тем самым продавец получает преимущества:
Маркетплейс рекламирует себя, обеспечивает приток многомиллионной аудитории покупателей;
Маркетплейс доставляет покупателю товар;
Продавцу не надо применять онлайн-кассу, касса есть у маркетплейса.
Рассказываю какой режим налогообложения можно применять.
✅Список разрешенных режимов:
1. Самозанятость — для физлиц,для ИП это НПД(налог на профессиональный доход)
📍Важно-перепродажа товара запрещена, только собственное производство.
2. УСН (упрощенная система налогообложения) — самый распространенный режим:
▶УСН доходы
Удобен тем, кто закупает товар для перепродажи неофициально, без подтверждающих документов.
▶УСН доходы-расходы
Выгоден для предпринимателей, у которых расходы составляют не менее 70% от доходов.
📍Важно эти расходы непосредственно связаны с вашей деятельность и подтверждены документами: накладным, чеками, договором и т.п.
3. ОСН (общий режим налогообложения)
Выгоден, если поставщики/покупатели юридические лица, работающие с НДС. При данном режиме возникает обязанность платить НДФЛ, НДС, налог на имущество и т.д. И соответственно сдавать больше отчетности.
⛔Список запрещенных режимов:
❌Патент
❌Режим АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения)
ВАЖНО! Правильно подобранная система налогообложения это минимум налогов и максимум дохода 💰
Начиная работать на маркетплейсах, посмотрите в своей выписке ЕГРИП наличие правильного вида экономической деятельности (ОКВЭД).
ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
Это цифровой код, обозначающий вид предпринимательской деятельности.
Памятка по подбору ОКВЭД
для работы на маркетплейсах.
ВАЖНО! При регистрации ИП, необходимо в заявлении указать деятельность, которой вы планируете заниматься (ОКВЭД).
Основной ОКВЭД
Если перепродаёте товар
Если продаёте товар собственного производства
47.91 - торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет.
Выбираете код своего производства. Например вяжете носки, тогда ОКВЭД 14.31 - производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий
Варианты дополнительных ОКВЭД
47.91 - торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет.
Торговля через свой интернет-магазин:
47.99 - торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (исключение продукция, подлежащей лицензированию: алкоголь, лекарства и пр)
62.09 - прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий (продажа мастер классов, вебинаров, онлайнуроков и т.п.)
45.32.21- торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через интернет.
52.10 - деятельность по складированию и хранению
82.92 - деятельность по упаковке товаров
53.20.31 - деятельность по курьерской доставки различными видами транспорта Используя данный ОКВЭД можно брать с клиентов оплату за почтовые расходы, курьерскую и почтовую доставки.
Если вы решите добавить к своим видам деятельности ещё и магазин розничной торговли, то вам понадобятся ещё дополнительные ОКВЭД!
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