Правильно подобранная система налогообложения — минимум налогов и максимум дохода

Выбираем налоговую систему и ОКВЭД для работы на маркетплейсах.

Всё больше и больше предпринимателей сотрудничает с маркетплейсами.

Напомню, что такое маркетплейсы ▶ это интернет площадки — посредники по продаже товара от поставщика к покупателю.

Самые популярные из них: Wildberries, Ozon, Яндекс. Макет, Lamoda и другие.

Маркетплейс выступает посредником между продавцом и покупателем, тем самым продавец получает преимущества:

Маркетплейс рекламирует себя, обеспечивает приток многомиллионной аудитории покупателей;

Маркетплейс доставляет покупателю товар;

Продавцу не надо применять онлайн-кассу, касса есть у маркетплейса.

Рассказываю какой режим налогообложения можно применять.

✅Список разрешенных режимов:



1. Самозанятость — для физлиц,для ИП это НПД(налог на профессиональный доход)

📍Важно-перепродажа товара запрещена, только собственное производство.



2. УСН (упрощенная система налогообложения) — самый распространенный режим:

▶УСН доходы

Удобен тем, кто закупает товар для перепродажи неофициально, без подтверждающих документов.

▶УСН доходы-расходы

Выгоден для предпринимателей, у которых расходы составляют не менее 70% от доходов.

📍Важно эти расходы непосредственно связаны с вашей деятельность и подтверждены документами: накладным, чеками, договором и т.п.



3. ОСН (общий режим налогообложения)

Выгоден, если поставщики/покупатели юридические лица, работающие с НДС. При данном режиме возникает обязанность платить НДФЛ, НДС, налог на имущество и т.д. И соответственно сдавать больше отчетности.

⛔Список запрещенных режимов:

❌Патент

❌Режим АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения)

ВАЖНО! Правильно подобранная система налогообложения это минимум налогов и максимум дохода 💰

Начиная работать на маркетплейсах, посмотрите в своей выписке ЕГРИП наличие правильного вида экономической деятельности (ОКВЭД).

ОКВЭД — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Это цифровой код, обозначающий вид предпринимательской деятельности.

Памятка по подбору ОКВЭД

для работы на маркетплейсах.

ВАЖНО! При регистрации ИП, необходимо в заявлении указать деятельность, которой вы планируете заниматься (ОКВЭД).

Основной ОКВЭД Если перепродаёте товар Если продаёте товар собственного производства 47.91 - торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет. Выбираете код своего производства. Например вяжете носки, тогда ОКВЭД 14.31 - производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий Варианты дополнительных ОКВЭД 47.91 - торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет. Торговля через свой интернет-магазин: 47.99 - торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (исключение продукция, подлежащей лицензированию: алкоголь, лекарства и пр) 62.09 - прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий (продажа мастер классов, вебинаров, онлайнуроков и т.п.) 45.32.21- торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями через интернет. 52.10 - деятельность по складированию и хранению 82.92 - деятельность по упаковке товаров 53.20.31 - деятельность по курьерской доставки различными видами транспорта Используя данный ОКВЭД можно брать с клиентов оплату за почтовые расходы, курьерскую и почтовую доставки.

Если вы решите добавить к своим видам деятельности ещё и магазин розничной торговли, то вам понадобятся ещё дополнительные ОКВЭД!

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