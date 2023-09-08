Переход ИП УСН на НПД

Какую отчетность и когда сдавать при переходе ИП УСН на НПД.

Многие слышали/знают, что такое УСН —упрощённая система налогообложения — самая распространённая система, которую выбирают предприниматели.

Если индивидуальный предприниматель оказывает услуги или реализует товар собственного производства в основном физическим лицам, работает без сотрудников и доход в год не более 2,4 млн.рублей, то стоит задуматься о переходе на режим НПД.

Пример налоговой нагрузки при рассматриваемых режимах налогообложения⏬

Из примера видим: если ИП получает доход от физических лиц, выгоднее режим налогообложения НПД.

Важно! Если нет дохода, то ИП на НПД ничего платить не надо, а на УСН ИП обязан заплатить фиксированные взносы 43 211 рублей (сумма 2022 г.) ИП на НПД не сдаёт декларацию и не ведёт книгу учета доходов и расходов (КУДиР).

Как показывает практика не все знают, что такое режимНПД. Это налог на профессиональный доход, другими словами самозанятость🙂.

Самозанятость — применима к физическому лицу, без статуса предпринимателя (ИП) ▶ потребовался для работы расчетный счет в банке или для работы нужен статус ИП, можно открыть ИП на том же режиме самозанятости и это уже ИП на НПД.

Посчитали свою налоговую нагрузку и поняли, что ИП на НПД выгоднее?

🔷Не надо ждать начала года, чтобы поменять налоговый режим.

Пошаговая инструкция как изменить режим УСН на НПД:

Если деятельность велась, то оплатить страховые взносы, чтобы уменьшить налог УСН. Согласно новому закону, принятому 31.07.2023г. № 389-ФЗ «можно налог УСН уменьшить на неоплаченные взносы», а уплатить их потом, главное в текущем году. Закон новый, практика вся впереди🙂как это будет работать пока неясно. Рекомендовала бы пока делать старым проверенным способом. Зарегистрироваться в приложении «Мой налог» — простое, удобное приложение, а главное не имеет отношения ни к одному из банков. Захотели поменять банк, перешли и точно знаете, что не будет «сюрприза», что «брошенный вами банк» закрыл вашу самозанятость (на практике к сожалению такие случаи встречаются). Памятка для самозанятого Мой налог В течение месяца со дня постановки на учет в качестве самозанятого налогоплательщик обязан направить в налоговый орган по месту жительства уведомление о прекращении применения УСН (форма 26.2-8).

Важно! забыли отправить уведомление или не успели в течении месяца — постановка на учет ИП на НПД аннулируется! ИП будет продолжать работать на УСН.

4 Сдать декларацию УСН. Статья 346.23 НК не устанавливает особый срок сдачи при смене налогового режима, поэтому срок сдачи будет 25 апреля следующего года — Минфин согласен 🙂 (письмо от 9 февраля 2023 г. № 03-11-09/10633).

5 Оплатить налог УСН до 28 апреля следующего года.

Ну вот ИП на НПД⚡ важно вовремя отражать поступления в приложении Мой налог. Сумму налога ИФНС посчитает за вас▶остается только успеть оплатить до 28 числа месяца, следующего за истекшим.

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