Налоговый вычет не получить, если продавец — родственник

Рассказываю, кто такие взаимозависимые лица и какое отношение они имеют к налоговому вычету.

«Я купила квартиру у мамы и теперь могу заявить имущественный вычет» — как то услышала я😣

⚡Увы! В данном случае имущественный вычет на покупку квартиры не положен ⚡

Чтобы воспользоваться своим правом на возврат имущественного вычета на покупку жилья, важно кто выступал продавцом данного имущества.

❌Не представляется налоговый вычет на покупку жилья, если сделка совершена между взаимозависимыми лицами (п. 5 ст. 220 НК).

✅На основание ст. 105.1 НК взаимозависимыми лицами признаются:

члены семьи: муж и жена, родители и дети, братья и сёстры;

начальник и подчинённый;

💡Обращаю внимание! Бабушка/дедушка с внуками хоть и родственники, но не взаимозависимые лица. А значит, при покупке квартиры у бабушки, можно воспользоваться своим правом на имущественный вычет.

💰ЛАЙФХАК — когда же можно получить имущественный вычет при покупке жилья у взаимозависимого лица?

Продать имущественное право. Это возможно сделать, если например квартира покупалась мамой на стадии строительства (был оформлен ДДУ с застройщиком). До подписания акта приёма передачи, продать дочери строящуюся квартиру. И тогда дочь может заявить имущественный вычет. Продать квартиру замужней дочери и тогда вычет можно будет оформить на мужа дочери. Но тут лучше изначально договор купли продажи оформить на зятя, чтобы у налоговой не было лишних вопросов.

❗Других способов обхитрить налоговую нет.🤷‍♀️

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