Как избежать налога при продаже имущества, полученного по наследству

Согласно ст. 1114 и 1152 Гражданского кодекса РФ срок владения наследуемым имуществом считается со дня смерти наследодателя.

Чтобы избежать налога при продаже данного имущества, необходимо им владеть минимум три года. Считаем с даты смерти наследодателя.

Это стандартная ситуация, но бывают и другие случаи, связанные с получением наследства ▶ чтобы не платить налог, надо знать закон📝

Унаследована доля в имуществе, в котором у наследника уже имеется другая доля ▶ срок владения исчисляется с даты регистрации в ЕГРН собственности первой доли наследополучателя (ст. 131, 235 ГК, письмо Минфина от 07.09.2021 № 03-04-05/72258). Наследуемое имущество куплено в браке в совместную собственность, собственником был умерший(ая) супруг(а) срок владения исчисляется с даты возникновения права собственности на такое имущество у одного из супругов (письмо Минфина от 29.04.2016 № 03-04-05/25415, от 6 сентября 2022 г. № 03-04-05/86700).

Почему же ИФНС присылает требование о подаче декларации 3-НДФЛ?Хочется сказать «спасение утопающего, дело рук самого утопающего»😣, как бы это печально не звучало.

✳Налогоплательщику надо самому написать пояснение в налоговую, сославшись на законы.

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