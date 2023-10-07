Логотип Налоговый консультант_бухгалтер
Налоговый консультант_бухгалтер
Налог на наследование

Как избежать налога при продаже имущества, полученного по наследству

Определяем дату владения унаследованным имуществом.
193
Как избежать налога при продаже имущества, полученного по наследству

Согласно ст. 1114 и 1152 Гражданского кодекса РФ срок владения наследуемым имуществом считается со дня смерти наследодателя.

Чтобы избежать налога при продаже данного имущества, необходимо им владеть минимум три года. Считаем с даты смерти наследодателя.

Это стандартная ситуация, но бывают и другие случаи, связанные с получением наследства ▶ чтобы не платить налог, надо знать закон📝

  1. Унаследована доля в имуществе, в котором у наследника уже имеется другая доля ▶ срок владения исчисляется с даты регистрации в ЕГРН собственности первой доли наследополучателя (ст. 131, 235 ГК, письмо Минфина от 07.09.2021 № 03-04-05/72258).

  2. Наследуемое имущество куплено в браке в совместную собственность, собственником был умерший(ая) супруг(а) срок владения исчисляется с даты возникновения права собственности на такое имущество у одного из супругов (письмо Минфина от 29.04.2016 № 03-04-05/25415, от 6 сентября 2022 г. № 03-04-05/86700).

Почему же ИФНС присылает требование о подаче декларации 3-НДФЛ?Хочется сказать «спасение утопающего, дело рук самого утопающего»😣, как бы это печально не звучало.
✳Налогоплательщику надо самому написать пояснение в налоговую, сославшись на законы.

Помощь в подготовке ответов в налоговую и рассказы из практики на моём телеграм канале.

А вы хорошо разбираетесь в налоговом законодательстве? Все сложные моменты обсудим 14 декабря в Краснодаре на Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Лучшие спикеры страны расскажут о том, как закрыть год без ошибок и что учесть в работе в 2024 году.

Купить офлайн-билет по акции

Вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров, живое общение, кофе-брейки и фотосессии.

Также доступно онлайн-участие из любой точки мира!

Купить онлайн-билет по акции

Вы гарантированно получите все ответы на наболевшие вопросы, заберете с собой сборник полезных материалов, а также массу подарков от «Клерка» и наших партнеров!

Налоговый консультант_бухгалтер

Налоговый консультант_бухгалтер

налоговый консультант в Самозанятая

8 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Астрал
    Астрал
    ЭДО в кадровом учете

    Переход на КЭДО: сроки, регламенты, подписи

    Законодательство не требует обязательного перехода на электронный кадровый документооборот. Но цифровизация процессов ускорит решение кадровых задач. Как прогнозируют эксперты, электронный документооборот в кадровом деле в 2024 году увеличится в 8-10 раз. Расскажем, как организовать переход на КЭДО и как к нему подготовиться.

    Переход на КЭДО: сроки, регламенты, подписи
    288
    Логотип Налоговый консультант_бухгалтер
    Налоговый консультант_бухгалтер
    Налог на наследование

    Как избежать налога при продаже имущества, полученного по наследству

    Определяем дату владения унаследованным имуществом.

    Как избежать налога при продаже имущества, полученного по наследству
    187

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Пенсии

    Россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать, но они никогда не получат даже столько. А что нужно, чтобы получать?

    Россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать, оказалось, что им в среднем достаточно 47 000 рублей по данным СуперДжоб. Средняя пенсия в России сегодня — (барабанная дробь) 19 476 рублей! Оптимисты!

    Россияне рассказали, какую пенсию хотели бы получать, но они никогда не получат даже столько. А что нужно, чтобы получать?
    37
    Обзоры для бухгалтера

    «Утренний бухгалтер» № 5493. Уже известны лимиты по УСН на 2024 год

    Проект с коэффициентами-дефляторами на 2024 год опубликован на федеральном портале.

    89
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    В Госдуму внесен законопроект о возврате денег за некачественные онлайн-курсы

    Предлагается установить право на возврат денег за некачественное онлайн обучение.

    17

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    НДФЛ

    Ставку НДФЛ предлагается сделать более гибкой

    Рассматриваются перспективы установления новых ставок по налогу на доходы физических лиц

    1
    37
    Логотип profbuhgalt
    profbuhgalt
    УСН

    Декларация по УСН за 2023 год. Как заполняем в этом году? И когда сдаем?

    С отчетности за 2023 год начинает действовать новая форма декларации по УСН. Форма утверждена приказом ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@. Изменения в бланк были внесены из-за введения ЕНП.

    29

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Если вынесено дополнительное решение к акту камеральной налоговой проверки, организация после этого (до вынесения решения налоговым органом) направила уточненную декларацию, то что будет? Будут ли про

      Если вынесено дополнительное решение к акту камеральной налоговой проверки

    • Добрый день. Ип на патенте слетел с усн в 2022 году, сейчас пересчитали налог и 5 октяьря его оплатили, а 6 октября сдали уточненную декларацию по усн. Пеню оплатили только 9 октября, будет ли какой т

      Пеня, штраф по усн
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Зарплата

    Проценты за задержку заработной платы. Новый законопроект

    Правительство внесло в Госдуму проект закона с поправками, уточняющими порядок предоставления компенсации за несвоевременную выплату зарплаты.

    148
    Логотип TaxPower
    TaxPower
    Самозанятые

    Как дела у самозанятых? Откуда их столько появилось?

    Перед началом с самозанятыми, его сторонники заявляли, что целью является вытащить на свет серую экономику, число занятых в которой составляло, по данным Росстата, 14,6 миллионов человек с тенденцией к росту.

    186
    Логотип svetkan
    svetkan
    Право

    Агентский договор, как универсальный хамелеон

    Про агентские договоры. Агентский договор универсален. Его можно использовать практически во всех сферах хозяйственной деятельности (например, при оказании услуг: туристических, страховых, банковских и др.).

    Агентский договор, как универсальный хамелеон
    253
    Логотип Фискалам.нет
    Фискалам.нет
    Налоговые проверки

    Почему выемка предметов и документов – худший «ночной кошмар» налогоплательщика

    Допустим, что отношения между ИФНС и предпринимателем «не заладились» и  в отношении последнего принято решение о проведении выездной налоговой проверки. Налоговики истребовали документы, и им были представлены их копии (либо не все документы были представлены, в т.ч. по уважительным причинам).

    184
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Обзор судебной практики

    ВС запретил считать доказательством вины отказ силовикам в доступе к смартфону

    Верховный суд РФ запретил считать подтверждением вины отказ фигуранта дать следователям доступ к его телефону.

    180
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей

    Рассматривается предложение по увеличению минимального размера оплаты труда.

    145

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    НК РФ

    Как определить предмет налогового права. Фрагмент лекции

    Дается определение предмета налогового права.

    112
    Логотип Svetlananalogi
    Svetlananalogi
    Общество

    Про токсичных людей. Относиться друг к другу с любовью 💗

    В последнее время принимаю участие в различных общественных мероприятиях. И слышу такую фразу:🙇‍♀Нужно формировать возле себя экологичное окружение, и избегать токсичных людей.

    179
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Доллар по сотке, ключевая ставка не работает, дивиденды, новые облигации, замещайки и много IPO. Воскресный инвестдайджест

    Рубль поплыл в свободное плавание, оказалось, что плавать он не умеет. Нефть дешевеет, ключевая ставка не работает, зато появилось IPO и разместились новые облигации. А я пополнил свой портфель новыми бондами, китайскими и российскими акциями, а также рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

    Доллар по сотке, ключевая ставка не работает, дивиденды, новые облигации, замещайки и много IPO. Воскресный инвестдайджест
    209
    Бесплатно с Клерк.Премиум Фиксированные взносы ИП

    Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП

    Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?

    Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП
    689
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    ТОП-5 мероприятий, которые стоит посетить в Сербии до конца 2023 года

    Если вы не знаете как разнообразить свой досуг в Сербии, у вас есть уникальная возможность ознакомиться с пятеркой мероприятий, которые редакция команды SerbiaGO MCC Group считает наиболее интересными!

    ТОП-5 мероприятий, которые стоит посетить в Сербии до конца 2023 года
    202
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Ограничение стоимости социальных услуг с стационарной форме

    Предлагается установить новые правила определения стоимости социальных услуг.

    186
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Сохранение пособия на ребенка при дистанционной работе. Новый законопроект

    Предлагается не лишать пособия на ребенка при удаленной занятости.

    264
    Мнения