Декларация УСН доходы с 2023 года в 1С Бухгалтерия 8. Как сдать отчетность

Начиная с отчетности за 2023 год организации и ИП на УСН сдают новую формы декларации. Расскажу о ней в статье.

Начиная с отчетности за 2023 год организации и ИП на УСН сдают новую формы декларации, утверждённую приказом ФНС России от 01.11.2022 N ЕД-7-3/1036@.

По новым срокам организации на УСН должны отчитаться не позднее 25 марта, а индивидуальные предприниматели – не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным.

Изменений в декларации УСН немного, их можно назвать техническими. В форму внесли новые сроки платежей и другие штрих-коды.

Организации и ИП на УСН доходы заполняют разделы: 1.1; 2.1.1; 2.1.2. Раздел 2.1.2 заполняют плательщики торгового сбора (пока взимается только в Москве). Если организация или ИП получала средства целевого финансирования, заполняется раздел 3.

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