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Отчетность

Декларация УСН доходы с 2023 года в 1С Бухгалтерия 8. Как сдать отчетность

Начиная с отчетности за 2023 год организации и ИП на УСН сдают новую формы декларации. Расскажу о ней в статье.
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Начиная с отчетности за 2023 год организации и ИП на УСН сдают новую формы декларации, утверждённую приказом ФНС России от 01.11.2022 N ЕД-7-3/1036@. 

По новым срокам организации на УСН должны отчитаться не позднее 25 марта, а индивидуальные предприниматели – не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным. 

Изменений в декларации УСН немного, их можно назвать техническими. В форму внесли новые сроки платежей и другие штрих-коды.  

Организации и ИП на УСН доходы заполняют разделы: 1.1; 2.1.1; 2.1.2. Раздел 2.1.2 заполняют плательщики торгового сбора (пока взимается только в Москве). Если организация или ИП получала средства целевого финансирования, заполняется раздел 3. 

Подробнее смотрите в видео:

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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