Методы списания материалов. И бухгалтерские проводки

Списание материалов в бухгалтерском учете — довольно специфичный процесс. О способах списания материалов, а также о бухпроводках расскажу в этой статье.

Материалы приобретаются для того, чтобы быть использованными либо в производстве продукции, либо для хозяйственных нужд.

Процесс передачи материалов на эти цели называется списание на производство.

Стоимость списанных материалов в бухгалтерском учете может быть определена одним из трех способов. Предприятие самостоятельно выбирает один из способов для всех своих материалов и закрепляет его в учетной политике.

Способы списания:

По стоимости каждой единицы (материалы списываются по той стоимости, по которой поступили). По средней стоимости. Определяется средняя цена, путем деления общей стоимости партий материалов на их общее количество. Затем средняя цена умножается на общее количество списываемых материалов. ФИФО (FIFO) в переводе с английского первый пришел, первый ушел. Первыми всегда списываются материалы из остатка (если он есть), затем из первой партии, второй партии и т.д.

Рассмотрим второй и третий способ на примерах

Способ 2

На предприятии есть остаток ткани х/б в количестве 100 м. по цене 100 руб. за метр. В течение месяца поступили две партии этой же ткани х/б. Первая партия 50 м. по цене 90 руб. за метр, вторая 70 м. по цене 120 руб. за метр. Было списано на производство 160 м.

Определим среднюю цену (100*100+50*90+70*120)/220 м =104 рубля. Определим стоимость списываемых материалов 104 рубля*160 м.= 16 640 рублей.

Способ 3

На предприятии есть остаток ткани х/б в количестве 100 м. по цене 100 руб. за метр. В течение месяца поступили две партии этой же ткани х/б. Первая партия 50 м. по цене 90 руб. за метр, вторая 70 м. по цене 120 руб. за метр. Было списано на производство 160 м.

При использовании метода ФИФО материалы всегда начинают списываться с остатка или с первой партии, если остатка нет. В нашем примере начинаем с остатка. Всего нужно списать 160 м, в остатке у нас 100 м., поэтому списываем их все.

100 м.*100=10 000 руб. Осталось списать 60 м. (160-100). Переходим к первой партии, здесь у нас 50 м., поэтому их тоже списываем полностью. 50м.*90=4 500 руб. Осталось списать 10 м. (160-100-50). Их мы возьмем из второй партии: 10м*120=1 200 руб. Итого стоимость списываемых материалов: 10 000+4 500+1 200= 15 700 руб.

Обратите внимание, что при использовании разных способов стоимость списываемых материалов различна.

Списание материалов происходит с кредита счета 10 (материалы списываются, счет уменьшается) в дебет счетов затрат. Счет затрат зависит от того на какие нужды списываются материалы и каким видео деятельности занимается предприятие.

Проводки:

Дт 20 Кт 10 списаны материалы на основное производство. Дт 23 Кт 10 списаны материалы на вспомогательное производство. Дт 25 Кт 10 списаны материалы на общепроизводственные расходы. Дт 26 Кт 10 списаны материалы на общехозяйственные расходы. Дт 44 Кт 10 списаны материалы на торговом предприятии или материалы, используемые при реализации продукции у производственного предприятия. Предположим, что материалы из расчета выше списываются на основное производство. Тогда по способу 2у нас будет проводка: Дт 20 Кт 10 на сумму 16 640 рублей. По способу 3 проводка: Дт 20 Кт 10 на сумму 15 700 рублей.