Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип profbuhgalt
profbuhgalt
Бухгалтерский учет

Методы списания материалов. И бухгалтерские проводки

Списание материалов в бухгалтерском учете — довольно специфичный процесс. О способах списания материалов, а также о бухпроводках расскажу в этой статье.
38
Методы списания материалов. И бухгалтерские проводки
Изображение от freepik.com

Материалы приобретаются для того, чтобы быть использованными либо в производстве продукции, либо для хозяйственных нужд.

Процесс передачи материалов на эти цели называется списание на производство.

Стоимость списанных материалов в бухгалтерском учете может быть определена одним из трех способов. Предприятие самостоятельно выбирает один из способов для всех своих материалов и закрепляет его в учетной политике.

Способы списания:

  1. По стоимости каждой единицы (материалы списываются по той стоимости, по которой поступили).

  2. По средней стоимости. Определяется средняя цена, путем деления общей стоимости партий материалов на их общее количество. Затем средняя цена умножается на общее количество списываемых материалов.

  3. ФИФО (FIFO) в переводе с английского первый пришел, первый ушел. Первыми всегда списываются материалы из остатка (если он есть), затем из первой партии, второй партии и т.д.

Рассмотрим второй и третий способ на примерах

Способ 2

На предприятии есть остаток ткани х/б в количестве 100 м. по цене 100 руб. за метр. В течение месяца поступили две партии этой же ткани х/б. Первая партия 50 м. по цене 90 руб. за метр, вторая 70 м. по цене 120 руб. за метр. Было списано на производство 160 м.

Определим среднюю цену (100*100+50*90+70*120)/220 м =104 рубля.

Определим стоимость списываемых материалов 104 рубля*160 м.= 16 640 рублей.

Способ 3

На предприятии есть остаток ткани х/б в количестве 100 м. по цене 100 руб. за метр. В течение месяца поступили две партии этой же ткани х/б. Первая партия 50 м. по цене 90 руб. за метр, вторая 70 м. по цене 120 руб. за метр. Было списано на производство 160 м.

При использовании метода ФИФО материалы всегда начинают списываться с остатка или с первой партии, если остатка нет. В нашем примере начинаем с остатка. Всего нужно списать 160 м, в остатке у нас 100 м., поэтому списываем их все.

100 м.*100=10 000 руб.

Осталось списать 60 м. (160-100). Переходим к первой партии, здесь у нас 50 м., поэтому их тоже списываем полностью.

50м.*90=4 500 руб.

Осталось списать 10 м. (160-100-50). Их мы возьмем из второй партии:

10м*120=1 200 руб.

Итого стоимость списываемых материалов: 10 000+4 500+1 200= 15 700 руб.

Обратите внимание, что при использовании разных способов стоимость списываемых материалов различна.

Списание материалов происходит с кредита счета 10 (материалы списываются, счет уменьшается) в дебет счетов затрат. Счет затрат зависит от того на какие нужды списываются материалы и каким видео деятельности занимается предприятие.

Проводки:

Дт 20 Кт 10 списаны материалы на основное производство.

Дт 23 Кт 10 списаны материалы на вспомогательное производство.

Дт 25 Кт 10 списаны материалы на общепроизводственные расходы.

Дт 26 Кт 10 списаны материалы на общехозяйственные расходы.

Дт 44 Кт 10 списаны материалы на торговом предприятии или материалы, используемые при реализации продукции у производственного предприятия.

Предположим, что материалы из расчета выше списываются на основное производство. Тогда по способу 2у нас будет проводка:

Дт 20 Кт 10 на сумму 16 640 рублей.

По способу 3 проводка:

Дт 20 Кт 10 на сумму 15 700 рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм канал.
profbuhgalt

profbuhgalt

Азбуха

15 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Охрана труда

    Россияне стали рекордно много работать. Продолжительность рабочей недели выросла до 38,5 часов

    На фоне низкой безработицы и дефицита кадров у россиян выросла продолжительность трудовой недели. В среднем мы трудились по 38 часов 30 минут в неделю в первом квартале 2023 года. Это рекордный показатель как минимум с 2010 года, по данным Росстата.

    Россияне стали рекордно много работать. Продолжительность рабочей недели выросла до 38,5 часов
    11
    Логотип Налоговый_инспектор
    Налоговый_инспектор
    Дробление бизнеса

    Как нивелировать проблемы с дроблением бизнеса, если ФНС уже заинтересовалась?Разбор разных вариантов действий

    Если уж так приключилось, что вас уже взяли в оборот по дроблению бизнеса со всех сторон, то происходящее дальше условно можно разделить на «до» и «после». В данном случае речь идёт о начале выездной налоговой проверки.

    Как нивелировать проблемы с дроблением бизнеса, если ФНС уже заинтересовалась?Разбор разных вариантов действий
    23
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Управленческий учет

    Сколько стоит новый клиент и как оценить пользу от маркетологов?

    Затраты бизнеса делятся на множество категорий: на производство продукта, зарплату сотрудников, и привлечение клиентов. Насколько продуктивна работа маркетологов и эффективна реклама, помогает понять показатель CAC — Customer Acquisition Cost. Рассказываем, как с его помощью управлять каналами привлечения клиентов и нужно ли менять себестоимость продукта.

    Сколько стоит новый клиент и как оценить пользу от маркетологов?
    12
    Логотип Наймикс
    Наймикс
    Самозанятые

    Уплату налогов за самозанятых могут переложить на онлайн-бизнес

    В Минтруде хотят дать роль налоговых агентов цифровым площадкам-посредникам между исполнителями и заказчиками. Сейчас обсуждается возможность уплаты сервисами налогов за самозанятых в обязательном порядке. Разбираемся, для чего создавалась эта инициатива, какие площадки она затронет, и как будет осуществляться.

    Уплату налогов за самозанятых могут переложить на онлайн-бизнес
    4
    286
    Логотип profbuhgalt
    profbuhgalt
    Бухгалтерский учет

    Методы списания материалов. И бухгалтерские проводки

    Списание материалов в бухгалтерском учете — довольно специфичный процесс. О способах списания материалов, а также о бухпроводках расскажу в этой статье.

    Методы списания материалов. И бухгалтерские проводки
    38
    Логотип Сергей_Рязанов
    Сергей_Рязанов
    Общество

    Актуальные новости визовой политики за прошедшую неделю: от Катара до Вьетнама

    Этот обзор включает изменения в визовом режиме, авиасообщении и валютных курсах во всем мире за последнюю. Узнайте о новых возможностях путешествия, обязательной биометрии для получения визы в Китае, упрощении трудовой миграции в Германию и других значительных изменениях.

    84
    Логотип Сергей_Рязанов
    Сергей_Рязанов
    Лимит расчетов наличными

    Наличные или безналичные расчёты: предпочтения европейцев

    Сейчас приобретение недвижимости за наличные допускается лишь в очень немногих странах из числа тех, что представляют интерес для иностранных инвесторов.

    64
    Логотип Над.К
    Над.К
    Индивидуальный предприниматель

    Отчетность ИП за 2 квартал (1 полугодие) 2023 год по всем системам налогообложения. Когда сдавать?

    Перечень и сроки отчетности для ИП, работающих на всех системах налогообложения за 2 квартал 2023 год.

    365
    Читать еще