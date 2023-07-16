Реформация баланса: бухгалтерские проводки. С подробным примером

Как мы рассмотрели в предыдущей статье счет 90 закрывается в конце месяца, а вот субсчета к нему остаются открытыми. Естественно их тоже нужно закрыть. Аналогичную структуру имеет и счет 91. Сам счет всегда закрывается в конце месяца проводками:

Дт 91.09 Кт 99 — отражается прибыль или,

Дт 99 Кт 91.09 — отражается убыток.

А вот субсчета к нему 91.01 и 91.02 остаются открытыми.

Это субсчета из плана счетов бухгалтерского учета. В программе 1С Бухгалтерия 8 субсчетов у счета 91 больше.

Также в программе реформация баланса производится автоматически отдельной регламентной операцией при закрытии месяца.

Реформацию баланса разберем на примере. На практике, конечно, будет много операций в течение года по 90 и по 91 счету, в конце месяца по ним будет определяться финансовый результат, а в конце года проводиться реформация баланса. Для примера мы возьмем только две операции: по 90 и 91 счетам, соответственно.

Предприятие реализовало готовую продукцию на сумму 1 200 000 рублей, включая НДС 20%. Себестоимость продукции 800 000 руб. Кроме этого предприятие реализовало основное средство (не основная деятельность) первоначальная стоимость которого 150 000 руб. и сумма начисленного амортизации 70 000 руб. Продажная стоимость ОС 120 000 руб., включая НДС 20%. Составить бухгалтерские проводки, определить финансовый результат, сделать реформацию баланса.

Начнем с реализации готовой продукции. Для отражения данных операций будем использовать счет 90 «Продажи».

Дт 62 Кт 90.01 — 1 200 000 руб. (отражается продажная стоимость продукции, включая НДС).

Дт 90.03 Кт 68 — 200 000 руб. (отражается НДС по реализации).

Дт 90.02 Кт 43 — 800 000 руб. (списана себестоимость продукции).

Далее нам нужно определить финансовый результат по счету 90. Для этого мы сравниваем дебет и кредит счета. В нашем примере кредит больше на 200 000 руб., следовательно мы получили прибыль. Отразим прибыль проводкой:

Дт 90.09 Кт 99 — 200 000 руб. (отражается прибыль, эту проводку делаем в конце месяца).

Теперь если мы посмотрим счет 90 без субсчетов, то он у нас закрылся, т.к. и по дебету и по кредиту суммы одинаковые.

Но остались суммы на субсчетах. Их мы будем закрывать в конце года

По Кт 90.01 — 1 200 000 руб.

По Дт 90.02 — 800 000 руб.

По Дт 90.03 — 200 000 руб.

По Дт 90.09 — 200 000 руб.

Теперь отразим операции по реализации основного средства. Из мы будем отражать с помощью счета 91, т.к. это у нас разовая реализация.

Дт 01.09 Кт 01.01 — 150 000 руб. (списывается первоначальная стоимость основного средства).

Дт 02 Кт 01.09 — 70 000 руб. (списывается сумма начисленной амортизации).

Дт 91.02 Кт 01.09 — 80 000 руб. (списывается остаточная стоимость основного средства).

Дт 62 Кт 91.01 — 120 000 руб. (отражается продажная стоимость ОС с НДС).

Дт 91.02 Кт 68 — 20 000 руб. (отражается НДС по реализации).

Далее нам нужно определить финансовый результат по счету 91. Для этого мы сравниваем дебет и кредит счета. В нашем примере кредит больше на 20 000 руб., следовательно мы получили прибыль. Отразим прибыль проводкой:

Дт 91.09 Кт 99 — 20 000 руб. (отражается прибыль, эту проводку делаем в конце месяца).

Теперь если мы посмотрим счет 90 без субсчетов, то он у нас закрылся, т.к. и по дебету и по кредиту суммы одинаковые.

Но остались суммы на субсчетах. Их мы будем закрывать в конце года

По Кт 91.01 — 120 000 руб.

По Дт 91.02 — 100 000 руб.

По Дт 91.09 — 20 000 руб.

В конце года нам нужно сделать реформацию баланса, т.е. закрыть счет 99 на счет 84 «Нераспределенная прибыль (убыток)» и закрыть субсчета к счетам 90 и 91.

Счет 99 имеет аналогичную структуру, как и счета 90 и 91. То есть по дебету счета показываются убытки, по кредиту прибыль.

В нашем примере у нас только прибыль по кредиту счета 99 на общую сумму 220 000 руб.

Отражаем эту сумму проводкой:

Дт 99 Кт 84 — 220 000 руб.

Если бы по итогам года мы получили убыток, то отразили бы его обратной проводкой.

Дт 84 Кт 99.

Теперь нам нужно закрыть субсчета к счетам 90 и 91. Для этого мы переносим каждый субсчет в противоположную сторону (из дебета в кредит и наоборот), а корреспондирующим ставим субсчет 09.

Дт 90.01 Кт 90.09 — 1 200 000 руб.

Дт 90.09 Кт 90.02 — 800 000 руб.

Дт 90.09 Кт 90.03 — 200 000 руб.

Дт 91.01 Кт 91.09 — 120 000 руб.

Кт 91.09 Кт 91.02 — 100 000 руб.

Таким образом все субсчета к счетам 90 и 91 закрываются.