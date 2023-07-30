Начисление зарплаты: проводки

О видах заработной платы, самых популярных видах выплат и проводках по начислению.

Зарплата работников – это вознаграждение за их труд. При поступлении работника на работу на него оформляется приказ (Форма Т-1), составляется трудовой договор и заполняется личная карточка (форма Т-2).

В трудовых правоотношениях выделяется несколько разновидностей заработной платы. На частном предприятии зарплата может быть представлена (п. 2 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением Правительства России от 24.12.2007 № 922):

выплатами по тарифу или окладу — за отработанное время;

выплатами по сдельным расценкам;

процентами от продаж (комиссионным вознаграждением);

неденежными доходами;

авторскими гонорарами;

надбавками, доплатами, премиями, вознаграждениями за результаты труда;

выплатами за особые условия труда и т. д.

Одними из самыми распространенными способами начисления зарплаты являются повременная, в основе которой лежит начисление выплат по окладу. исходя из отработанного времени и сдельная, в основе которой — начисление зарплаты за измеряемые объективно или оцениваемые по установленным критериям результаты работы.

Повременная система чаще всего встречается в двух вариантах:

1. Зарплата определяется исходя из ежемесячного оклада работника

ЗП = (ОП / РД) × ОД,

где:

ЗП — зарплата за расчетный период;

ОП — должностной оклад сотрудника, дополненный премиями при их наличии;

РД — количество рабочих дней в месяце, в который входит расчетный период;

ОД — отработанные дни в расчетном периоде.

2. зарплата определяется исходя из тарифной ставки в расчете на 1 час или 1 день.

В этом случае для начисления заработной платы применяются формулы:

при почасовой оплате труда:

ЗП = ЧТС × ОЧ,

где:

ЧТС — часовая тарифная ставка по трудовому договору,

ОЧ — количество отработанных часов за отчетный период.

при ежедневной оплате труда:

ЗП = ДТС × ОД,

где ДТС — дневной тариф по трудовому договору,

ОД — количество отработанных дней за отчетный период.

При сдельной оплате труда работодатель устанавливает ежемесячные нормы рабочего времени и выработки. Превышение соответствующих норм может увеличивать сдельную зарплату

ЗП = СТ × СД,

где:

СТ — ставка за еденицу продукции по трудовому договору,

СД — количество сделанной продукции за отчетный период.

Учет зарплаты ведется на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Счет активно-пассивный. Это означает, что сальдо по счету может быть как по дебету, так и по кредиту.

По дебету счета указывается уменьшение задолженности предприятия перед работниками, а по кредиту увеличение. Дебетовое сальдо – означает задолженность работников перед организацией (например, ему была переплачена зарплата). Кредитовое сальдо означает задолженность предприятия перед работниками.

Поскольку зарплата работников является расходом для предприятия, счетами, которые корреспондируют со счетом 70, будут счета затрат.

Проводки по начислению зарплаты

Дт 20 Кт 70 — начислена зарплата работникам основного производства

Дт 23 Кт 70 — начислена зарплата работникам вспомогательного производства

Дт 25 Кт 70 — начислена зарплата работникам общепроизводственного назначения

Дт 26 Кт 70 — начислена зарплата работникам администрации

Дт 44 Кт 70 — начислена зарплата работникам торгового предприятия или зарплата работникам, занимающихся реализацией продукции у производственного предприятия

Выплата зарплаты

Дт 70 Кт 50 — выплачена зарплата из кассы

Дт 70 Кт 51 — выплачена зарплата с расчетного счета

Пример:

Начислена зарплата работникам основного производства 20 000 рублей и администрации 35 000 руб.

Дт 20 Кт 70 — 20 000 руб.

Дт 26 Кт 70 — 35 000 руб.