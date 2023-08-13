Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип profbuhgalt
profbuhgalt
Бухгалтерский учет

НДС в бухгалтерском учете: проводки

НДС или налог на добавленную стоимость регулируется главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации. Основная ставка налога 20%.
17

Различают так называемый входящий НДС, то есть НДС, который начисляется на поступившие товары, материалы и т.д. Этот НДС предприятие уплачивает вместе со стоимостью товаров, материалов и т.д. поставщику. Например, стоимость материалов 100 000 рублей, НДС от этой суммы 20 000 руб. (100 000 руб.*20%). Соответственно, поставщику будет уплачено 120 000 рублей (из них 100 000 руб. за материалы и 20 000 руб. НДС). Сумму НДС поставщик предприятия должен заплатить в бюджет, так как это налог, а предприятие, которое сделало оплату поставщику, может вернуть сумму НДС из бюджета. Для этого должны соблюдаться два условия:

  1. от поставщика получен счет-фактура,

  2. ценности были оприходованы.

Второй вид НДС – это исходящий НДС, начисляется на реализацию. Например, предприятие реализует товары на сумму 120 000 руб. включая НДС (стоимость товаров 100 000 рублей, НДС 20 000 рублей). Из этой суммы выручка предприятия составляет 100 000 рублей, а 20 000 рублей – это налог, который нужно заплатить в бюджет.

Таким образом, предприятие сравнивает суммы входящего и исходящего НДС.

Учет НДС ведется на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам». В программе 1С Бухгалтерия 8 НДС учитывается на субсчете 2. Счет 68 активно-пассивный. По дебету счета указывается уменьшение задолженности предприятия перед бюджетом, а по кредиту увеличение. У счета может быть как дебетовое, так и кредитовое сальдо. Дебетовое сальдо – означает задолженность бюджета перед организацией (например, у предприятия получился НДС к возмещению из бюджета). Кредитовое сальдо означает задолженность предприятия перед бюджетом.

Пример:

Предприятие приобрело 100 ед. товара брюки женские по цене 120 руб. включая НДС 20%. Получен счет-фактура от поставщика. 100 ед. товара было реализовано по цене 180 руб. включая НДС 20%.

Дт 41 Кт 60 — 10 000 руб. (100*100 руб.) получен товар от поставщика.

Дт 19 Кт 60 — 2 000 руб. (12000*20/120) НДС по товару.

Предположим, что у нас есть счет-фактура и товар оприходован. Значит НДС по товару можно поставить к вычету.

Дт 68.02 Кт 19 — 2 000 руб.

Далее делаем реализацию товара.

Дт 62 Кт 90.01 — 18 000 руб. реализован товар с НДС.

Дт 90.03 Кт 68.02 — 3 000 руб. начислен НДС по реализации.

Дт 90.02 Кт 41 — 10 000 руб. списана стоимость товара.

Таким образом по дебету счета у нас получилось 2 000 руб., а по кредиту 3 000 руб. Это означает, что разницу мы должны уплатить в бюджет 3 000 — 2 000 = 1 000 руб. сумма налога к уплате.

Решите эту же задачу, если по условию было реализовано всего 50 ед. товара и определите кто кому будет должен, наше предприятие бюджету или бюджет нам. Пишите ваш ответ в комментариях.

Как проверить декларацию по НДС по оборотам счета смотрите в видео.

profbuhgalt

profbuhgalt

Азбуха

18 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

    «Клерк» запускает беспрецедентную акцию! Каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК — пишите свои и читайте чужие истории в комментариях. Оценивайте, обсуждайте, получайте отзывы, находите клиентов и расширяйте деловые связи. Даем добро на любой самопиар и рекламу!

    Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах
    1
    37
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Инвестиции

    Инвестировать или не инвестировать: оцениваем проекты с помощью IRR

    Когда предприятие собирается инвестировать, важно заранее рассчитать экономическую выгоду. В противном случае можно потерять деньги. Мы уже рассказывали, как можно оценить эффективность проекта с помощью NPV. Но иногда одной метрики бывает недостаточно. Разберём, когда нужно дополнительно рассчитать IRR, о чём говорит этот показатель и как его рассчитать.

    Инвестировать или не инвестировать: оцениваем проекты с помощью IRR
    29
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Ценные бумаги

    9 лучших облигаций, вышедших летом 2023 года

    Приветствую всех котлетеров, туземунщиков и любителей облигаций, в том числе высокодоходных. За последнее время, а точнее этим летом, было много интересных размещений, про большинство из них я писал. Решил собрать по ним информацию и посмотреть, какая у кого на данный момент получается эффективная доходность.

    9 лучших облигаций, вышедших летом 2023 года
    34
    Логотип Дмитрий Варкентин
    Дмитрий Варкентин
    Судебная практика по налоговым спорам

    Хочешь сохранить землю — в итоге все равно погасишь долг. Но потом

    Рассмотрим налоговый спор об обращении налоговой инспекцией взыскания на земельный участок, находившийся у нее в залоге в обеспечение исполнения решения по итогам выездной налоговой проверки

    27
    Логотип Катерина Коробкова
    Катерина Коробкова
    Жилищное законодательство

    Единственное жилье: критерии и особенности. На что обратить внимание

    Поскольку исполнительский иммунитет, по общему правилу, распространяется на единственное пригодное для проживания жилое помещение, в целях защиты (для должника) или обоснование обратного (для управляющего) важно определить входящие в предмет доказывания составляющие элементы единственного жилья.

    37
    Логотип Клерк
    Клерк
    Налоговые проверки

    Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП

    Налоговики собрались к вам в гости с выездной проверкой. Что делать перед проверкой, чтобы по итогам вы не заработали себе кучу проблем — даем пять простых, но полезных правил.

    Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП
    1,5 тыс.
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Банки

    Где открыть банковский счёт в Сербии в 2023 году для граждан России

    Одним из наиболее популярных банков в Сербии, который предоставляет возможность открытия счета для нерезидентов из России, является Банк Поштанска штедионица. Этот банк считается наиболее понятным из доступных для российских эмигрантов.

    Где открыть банковский счёт в Сербии в 2023 году для граждан России
    1
    191
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Банки

    Удаленное открытие банковских счетов в Сербии, Казахстане и Таджикистане

    В условиях, когда карты платежных систем Visa и MasterCard ушли с российского рынка, доступ к международным финансовым инструментам стал почти невозможным. В этом контексте, открытие банковских счетов в странах, где такая возможность пока еще предоставляется, становится не только практичным решением, но и стратегически важным шагом.

    Удаленное открытие банковских счетов в Сербии, Казахстане и Таджикистане
    190
    Читать еще