НДС в бухгалтерском учете: проводки

Различают так называемый входящий НДС, то есть НДС, который начисляется на поступившие товары, материалы и т.д. Этот НДС предприятие уплачивает вместе со стоимостью товаров, материалов и т.д. поставщику. Например, стоимость материалов 100 000 рублей, НДС от этой суммы 20 000 руб. (100 000 руб.*20%). Соответственно, поставщику будет уплачено 120 000 рублей (из них 100 000 руб. за материалы и 20 000 руб. НДС). Сумму НДС поставщик предприятия должен заплатить в бюджет, так как это налог, а предприятие, которое сделало оплату поставщику, может вернуть сумму НДС из бюджета. Для этого должны соблюдаться два условия:

от поставщика получен счет-фактура, ценности были оприходованы.

Второй вид НДС – это исходящий НДС, начисляется на реализацию. Например, предприятие реализует товары на сумму 120 000 руб. включая НДС (стоимость товаров 100 000 рублей, НДС 20 000 рублей). Из этой суммы выручка предприятия составляет 100 000 рублей, а 20 000 рублей – это налог, который нужно заплатить в бюджет.

Таким образом, предприятие сравнивает суммы входящего и исходящего НДС.

Учет НДС ведется на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам». В программе 1С Бухгалтерия 8 НДС учитывается на субсчете 2. Счет 68 активно-пассивный. По дебету счета указывается уменьшение задолженности предприятия перед бюджетом, а по кредиту увеличение. У счета может быть как дебетовое, так и кредитовое сальдо. Дебетовое сальдо – означает задолженность бюджета перед организацией (например, у предприятия получился НДС к возмещению из бюджета). Кредитовое сальдо означает задолженность предприятия перед бюджетом.

Пример: Предприятие приобрело 100 ед. товара брюки женские по цене 120 руб. включая НДС 20%. Получен счет-фактура от поставщика. 100 ед. товара было реализовано по цене 180 руб. включая НДС 20%. Дт 41 Кт 60 — 10 000 руб. (100*100 руб.) получен товар от поставщика. Дт 19 Кт 60 — 2 000 руб. (12000*20/120) НДС по товару. Предположим, что у нас есть счет-фактура и товар оприходован. Значит НДС по товару можно поставить к вычету. Дт 68.02 Кт 19 — 2 000 руб. Далее делаем реализацию товара. Дт 62 Кт 90.01 — 18 000 руб. реализован товар с НДС. Дт 90.03 Кт 68.02 — 3 000 руб. начислен НДС по реализации. Дт 90.02 Кт 41 — 10 000 руб. списана стоимость товара. Таким образом по дебету счета у нас получилось 2 000 руб., а по кредиту 3 000 руб. Это означает, что разницу мы должны уплатить в бюджет 3 000 — 2 000 = 1 000 руб. сумма налога к уплате.

Решите эту же задачу, если по условию было реализовано всего 50 ед. товара и определите кто кому будет должен, наше предприятие бюджету или бюджет нам. Пишите ваш ответ в комментариях.

Как проверить декларацию по НДС по оборотам счета смотрите в видео.