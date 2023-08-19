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Бухгалтерский учет

Учет НДС с авансов полученных. Бухгалтерские проводки

НДС исчисляется не только в момент реализации, но и в момент оплаты в счет предстоящей реализации. Рассмотрим НДС с авансов полученных.
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Учет НДС с авансов полученных. Бухгалтерские проводки
фото freepik.com

Момент определения налоговой базы по НДС

В статье 167 НК установлено, что моментом определения налоговой базы по НДС считается наиболее ранняя из двух дат:

  • дата отгрузки (передачи) товаров, либо работ, услуг, имущественных прав,

  • дата оплаты или частичной оплаты (предоплаты, аванса) за будущие поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг, передачи имущественных прав.

Поэтому, если операции подлежат налогообложению НДС, и оплата предшествует реализации, НДС будет определяться в момент оплаты.

Учет НДС с авансов полученных

Покупатель перечисляет продавцу предоплату (аванс), включающий сумму НДС. Налоговой базой в этом случае является вся полученная сумма, а НДС исчисляется по одной из расчетных ставок:

  • 10/110 — в случае авансов за ряд продовольственных, детских, медицинских товаров, периодические печатные издания, в некоторых других случаях, перечисленных в пункте 2 статьи 164 НК,

  • 20/120 — в остальных случаях (за исключением тех, когда применяется ставка 0%).

Из этого правила есть исключения. Не исчисляется НДС с предоплаты (авансов) при получении денежных средств за товары, работы, услуги:

  • если цикл их изготовления более 6 месяцев (при этом необходимо соблюсти ряд условий по пункту 13 статьи 167 НК),

  • если они облагаются по ставке 0%,

  • если они освобождены от налогообложения.

Если аванс получен за товары, облагаемые по разным ставкам, рассчитывать сумму НДС с авансов полученных рекомендуется по наибольшей ставке.

В случае получения аванса в иностранной валюте, этот аванс пересчитывается в рубли на дату получения аванса по курсу ЦБ РФ, а затем уже с аванса рассчитывается НДС.

В течение 5 календарных дней с момента получения аванса продавец должен выписать счет-фактуру в двух экземплярах, и сделать запись в книге продаж.

При последующей реализации товаров, работ, услуг, в расчет за которые был получен аванс, НДС восстанавливают (отражаются в вычетах). Такие вычеты признаются в квартале реализации.

В декларации по НДС сумма аванса отражается в графе 3 строки 070 раздела 3 (налоговая база), сумма определенного по расчетной ставке налога — в графе 5 той же строки 070.

Особенности заполнения счета-фактуры на аванс

При оформлении счета-фактуры на полученный аванс необходимо учесть следующие особенности:

  • данные о грузоотправителе и грузополучателе продавцом не заполняются, в этих строках ставится прочерк,

  • в строке 5 счета-фактуры продавец обязательно должен указать номер и дату платежно-расчетного документа (платежного поручения, кассового чека), по которым получен аванс. Если аванс получен не в денежной форме, в строке 5 ставится прочерк,

  • мнения по поводу того, следует ли выписывать счет-фактуру на аванс, если между датой поступления аванса и реализацией прошло менее 5 дней, у ФСН РФ и Минфина РФ различаются. ФНС с 2011 года считает, что счет-фактуру на аванс нужно выписывать в любом случае (Письмо ФНС России от 20.07.2011 г. № ЕД-4-3/11684). Минфин придерживается мнения, что в таком случае можно ограничиться оформлением счета-фактуры на реализацию.

Бухгалтерские проводки по отражению НДС с авансов полученных

Бухгалтерские проводки по отражению как НДС с аванса полученного, так и самого НДС рассмотрим на примере.

Пример

Предположим, что 20.01.2023 г. организация «Продавец» получила от организации «Покупатель» аванс в счет предстоящей поставки товара в сумме 120 000 рублей.

Товар отгружен 11.04.2023 г. При получении аванса ООО «Продавец» был выписан счет-фактура № 112А от 20.01.2023 г. на полученный аванс.

Решение

В январе 2023 года отражено на счетах учета:

Дебет 51.01 Кредит 62.02- 120 000,00 получен аванс по договору поставки,

Дебет 76. АВ (76.НДС) Кредит 68.02 — 20 000,00 начислен НДС с аванса.

В апреле 2023 года:

Дебет 62.01 Кредит 90.01 — 120 000,00 отражена выручка от реализации,

Дебет 90.03 Кредит 68.02 — 20 000,00 начислен НДС с реализации,

Дебет 68.02 Кредит 76.АВ (76.НДС) — 20 000,00 принят к вычету НДС с аванса,

Дебет 68.02 Кредит 51 — 20 000,00 перечислен НДС в бюджет за 1 квартал 2023 года (если других операций с НДС не было).

Как ведется учет НДС с авансов в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 смотрите в видео:

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Комментарии

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