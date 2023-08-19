Учет НДС с авансов полученных. Бухгалтерские проводки

НДС исчисляется не только в момент реализации, но и в момент оплаты в счет предстоящей реализации. Рассмотрим НДС с авансов полученных.

Момент определения налоговой базы по НДС

В статье 167 НК установлено, что моментом определения налоговой базы по НДС считается наиболее ранняя из двух дат:

дата отгрузки (передачи) товаров, либо работ, услуг, имущественных прав,

дата оплаты или частичной оплаты (предоплаты, аванса) за будущие поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг, передачи имущественных прав.

Поэтому, если операции подлежат налогообложению НДС, и оплата предшествует реализации, НДС будет определяться в момент оплаты.

Учет НДС с авансов полученных

Покупатель перечисляет продавцу предоплату (аванс), включающий сумму НДС. Налоговой базой в этом случае является вся полученная сумма, а НДС исчисляется по одной из расчетных ставок:

10/110 — в случае авансов за ряд продовольственных, детских, медицинских товаров, периодические печатные издания, в некоторых других случаях, перечисленных в пункте 2 статьи 164 НК,

20/120 — в остальных случаях (за исключением тех, когда применяется ставка 0%).

Из этого правила есть исключения. Не исчисляется НДС с предоплаты (авансов) при получении денежных средств за товары, работы, услуги:

если цикл их изготовления более 6 месяцев (при этом необходимо соблюсти ряд условий по пункту 13 статьи 167 НК),

если они облагаются по ставке 0%,

если они освобождены от налогообложения.

Если аванс получен за товары, облагаемые по разным ставкам, рассчитывать сумму НДС с авансов полученных рекомендуется по наибольшей ставке.

В случае получения аванса в иностранной валюте, этот аванс пересчитывается в рубли на дату получения аванса по курсу ЦБ РФ, а затем уже с аванса рассчитывается НДС.

В течение 5 календарных дней с момента получения аванса продавец должен выписать счет-фактуру в двух экземплярах, и сделать запись в книге продаж.

При последующей реализации товаров, работ, услуг, в расчет за которые был получен аванс, НДС восстанавливают (отражаются в вычетах). Такие вычеты признаются в квартале реализации.

В декларации по НДС сумма аванса отражается в графе 3 строки 070 раздела 3 (налоговая база), сумма определенного по расчетной ставке налога — в графе 5 той же строки 070.

Особенности заполнения счета-фактуры на аванс

При оформлении счета-фактуры на полученный аванс необходимо учесть следующие особенности:

данные о грузоотправителе и грузополучателе продавцом не заполняются, в этих строках ставится прочерк,

в строке 5 счета-фактуры продавец обязательно должен указать номер и дату платежно-расчетного документа (платежного поручения, кассового чека), по которым получен аванс. Если аванс получен не в денежной форме, в строке 5 ставится прочерк,

мнения по поводу того, следует ли выписывать счет-фактуру на аванс, если между датой поступления аванса и реализацией прошло менее 5 дней, у ФСН РФ и Минфина РФ различаются. ФНС с 2011 года считает, что счет-фактуру на аванс нужно выписывать в любом случае (Письмо ФНС России от 20.07.2011 г. № ЕД-4-3/11684). Минфин придерживается мнения, что в таком случае можно ограничиться оформлением счета-фактуры на реализацию.

Бухгалтерские проводки по отражению НДС с авансов полученных

Бухгалтерские проводки по отражению как НДС с аванса полученного, так и самого НДС рассмотрим на примере.

Пример Предположим, что 20.01.2023 г. организация «Продавец» получила от организации «Покупатель» аванс в счет предстоящей поставки товара в сумме 120 000 рублей. Товар отгружен 11.04.2023 г. При получении аванса ООО «Продавец» был выписан счет-фактура № 112А от 20.01.2023 г. на полученный аванс.

Решение В январе 2023 года отражено на счетах учета: Дебет 51.01 Кредит 62.02- 120 000,00 получен аванс по договору поставки, Дебет 76. АВ (76.НДС) Кредит 68.02 — 20 000,00 начислен НДС с аванса. В апреле 2023 года: Дебет 62.01 Кредит 90.01 — 120 000,00 отражена выручка от реализации, Дебет 90.03 Кредит 68.02 — 20 000,00 начислен НДС с реализации, Дебет 68.02 Кредит 76.АВ (76.НДС) — 20 000,00 принят к вычету НДС с аванса, Дебет 68.02 Кредит 51 — 20 000,00 перечислен НДС в бюджет за 1 квартал 2023 года (если других операций с НДС не было).

Как ведется учет НДС с авансов в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 смотрите в видео: