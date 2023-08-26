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Страховые взносы и ПСН

Как уменьшить патент на страховые взносы в 2023 году. Какие нюансы нужно учесть

ИП без работников могут уменьшать налог на 100%, работодатели — до 50%. Важно, чтобы сотрудники были заняты именно в деятельности по патенту. Рассмотрим подробнее, как это сделать и какие нюансы нужно учесть в 2023 году.
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Начиная с 2021 года индивидуальные предприниматели на патенте могут уменьшить его на:

  • страховые взносы за себя;

  • взносы за сотрудников;

  • уплаченные за работников пособия по временной нетрудоспособности (первые три дня больничного за счёт работодателя).

ИП без работников могут уменьшать налог на 100%, работодатели — до 50%. Важно, чтобы сотрудники были заняты именно в деятельности по патенту.

Взносы уменьшают налог, если они оплачены в период действия патента. Если взносов уплачено больше, чем стоимость патента, остаток можно использовать для уменьшения стоимости других патентов в течение календарного года.

Для уменьшения стоимости патента нужно отправлять уведомление в налоговую.

С 11 июля уведомление о налоговом вычете нужно подавать по новой форме, утвержденной приказом от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218. До этой даты использовалась рекомендованная форма уведомления из письма ФНС от 26.01.2021 № СД-4-3/785.

Уведомление об уменьшении налога на патентной системе необходимо представить в ИФНС, где предприниматель состоит на учете в качестве налогоплательщика ПСН и куда он должен платить этот налог (п. 1.2 ст. 346.51 НК).

ИП, который в календарном году получил несколько патентов, действующих на территории разных субъектов РФ, может подать уведомление в любую ИФНС по месту постановки на учет в качестве налогоплательщика патентной системы. Это указано в пункте 1 письма ФНС от 02.06.2021 № СД-4-3/7704.

В форму нового уведомления были добавлены срок действия патента, сумма уменьшения налога по патенту по данному уведомлению и сумма уменьшения налога по патенту по ранее отправленным уведомлениям.

В программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 начиная с версии 3.0.87 добавлена возможность уменьшения стоимости патента на расходы на страховые взносы и пособия по временной нетрудоспособности с 2021 года.

Начиная с версии 3.0.96.35 в программу 1С Бухгалтерия 8 добавлена новая форма уведомления об уменьшении стоимости патента на страховые взносы.⠀

Подробнее смотрите в видео

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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