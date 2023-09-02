Основные средства при УСН: учет и проводки. С примерами

При упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «доходы минус расходы» налогоплательщики могут учесть в составе расходов затраты на приобретение и создание ОС, их реконструкцию, доработку, другие подобные затраты (статья 346.16 НК).
Когда объектом налогообложения являются «доходы», невозможно учесть затраты на приобретение основных средств.
Активы, признанные амортизируемыми в соответствии с правилами главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации (налог на прибыль), являются основными средствами и для упрощенной системы налогообложения.
Основные критерии основных средств для упрощенной системы такие же, что и для общей системы:
ОС принадлежит организации на праве собственности (за исключением иных случаев, предусмотренных законодательством),
ОС используется для предпринимательской деятельности (получении дохода),
срок полезного использования ОС более 12 месяцев, его первоначальная стоимость — более 100 000 руб.
Что касается НДС по основному средству на УСН, уплаченный при покупке, он учитывается в стоимости ОС.
Бухгалтерские проводки по основным средствам
Дт 08 Кт 60 — приобретено основное средство (включая НДС).
Дт 08 Кт 60 — отражаются расходы, связанные с покупкой ОС (включая НДС).
Дт 01 Кт 08 — основное средство принято к учету.
Налоговый учет при УСН доходы минус расходы
Расходы на приобретение основных средств можно учесть, если будут выполняться следующие условия:
предприятие является плательщиком единого налога в виде разницы между доходами и расходами;
сумма расходов на приобретение ОС оплачена;
основное средство принято к учету.
В случае если основные средства оплачены частично, эта сумма тоже может учитываться в расходах.
Основные средства при УСН списываются на расходы равными долями в течение года, в котором они были приобретены. Это осуществляется в последний календарный день каждого квартала.
Например, если основное средство приобретено в 1 квартале (с января по март) каждый квартал списывается ¼ стоимости основного средства. При покупке ОС во втором квартале (с апреля по июнь) – 1/3. При приобретении основного средства в третьем квартале, списывается ½ и в четвертом – стоимость ОС списывается целиком.
Пример:
ООО «Плюшка» на УСНО с объектом обложения доходы минус расходы 04.06.2023 сделало предоплату за основное средство в размере 120 000 руб. включая НДС 20%. 05.06.2023 ООО «Плюшка» приобрело основное средство, стоимостью 360 000 рублей включая НДС 20%. В этот же день ОС было принято к учету. Оставшаяся часть была перечислена поставщику 08.07.2023.
Бухгалтерский учет:
04.06.2023
Дт 60.02 Кт 51 — 120 000 руб (перечислен аванс поставщику).
05.06.2023
Дт 08.04 Кт 60.01 — 354 000 руб. (получено ОС от поставщика).
Дт 01 Кт 08.04 — 354 000 руб. (ОС принято к учету).
Дт 60.01 Кт 60.02 — 120 000 руб. (зачтен аванс поставщику).
08.07.2023
Дт 60.01 Кт 51 — 234 000 руб (перечислена оставшаяся часть долга за ОС поставщику).
Налоговый учет:
30.06.2023 — запись в книге учете учета доходов и расходов, расход на сумму 40 000 руб. (120 000/3).
30.09 2023 — запись в книге учете учета доходов и расходов, расход на сумму 157 000 руб. (120 000/3 и 234 000/2).
31.12.2023 — запись в книге учете учета доходов и расходов, расход на сумму 157 000 руб. (120 000/3 и 234 000/2).
Про учет основных средств при УСН в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 смотрите в видео
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