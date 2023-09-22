Начисление УСН: учет и проводки

Упрощенная система налогообложения – это налоговый режим, на который могут добровольно переходить предприятия и ИП.
Данная система регулируется главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Основное про УСН
Если вы уже осуществляете свою деятельность как ИП или предприятие и работаете на другом режиме, то перейти на УСН можно не позднее 31 декабря года, который предшествует году начала работы по этой системе. Например, если хотите начать применять УСН с 2024 года, подать заявление нужно до 31 декабря 2023 года.
Вновь созданные предприятия и ИП могут перейти на УСН в течение 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе (указана в свидетельстве о регистрации).
Основная ставка 15%, однако, регионы могут устанавливать ставку ниже, минимум 5%.
При расчете налога УСН доходы минус расходы налог рассчитывается с разницы между доходами и расходами.
Полный перечень расходов указан в статье 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации.
При расчете налога УСН доходы минус расходы существует понятие минимальный налог. Это сумма доходов умноженная на 1%. В случае, если рассчитанная сумма налога по ставке 15% меньше чем минимальный налог, уплачивается сумма минимального налога.
Также существует повышенная ставка - 20% с разницы между доходами и расходами.
Применяется, когда был превышен промежуточный лимит по УСН: по численности сотрудников (100 человек) или доходам (150 млн ₽, умноженные на текущий коэффициент-дефлятор).
Проводки по начислению налога:
Дт 99 Кт 68 - отражается начисление налога по УСН
Рассмотрим пример
ООО «Коврижка» за 2023 год получило доходов в сумме 3 000 000 руб. Расходы предприятия составили 2 200 000 руб.
Рассчитаем сумму налога (3 000 000 – 2 200 000)*15% = 120 000 руб.
Минимальный налог составит 3 000 000*1% = 30 000 руб.
Сумма рассчитанного налога больше минимального, соответственно он и будет уплачен.
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