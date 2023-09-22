Начисление УСН: учет и проводки

Как начислить УСН в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 смотрите в видео.

Упрощенная система налогообложения – это налоговый режим, на который могут добровольно переходить предприятия и ИП.

Данная система регулируется главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Основное про УСН

Если вы уже осуществляете свою деятельность как ИП или предприятие и работаете на другом режиме, то перейти на УСН можно не позднее 31 декабря года, который предшествует году начала работы по этой системе. Например, если хотите начать применять УСН с 2024 года, подать заявление нужно до 31 декабря 2023 года.

Вновь созданные предприятия и ИП могут перейти на УСН в течение 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе (указана в свидетельстве о регистрации).

Основная ставка 15%, однако, регионы могут устанавливать ставку ниже, минимум 5%.

При расчете налога УСН доходы минус расходы налог рассчитывается с разницы между доходами и расходами.

Полный перечень расходов указан в статье 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации.

При расчете налога УСН доходы минус расходы существует понятие минимальный налог. Это сумма доходов умноженная на 1%. В случае, если рассчитанная сумма налога по ставке 15% меньше чем минимальный налог, уплачивается сумма минимального налога.

Также существует повышенная ставка - 20% с разницы между доходами и расходами.

Применяется, когда был превышен промежуточный лимит по УСН: по численности сотрудников (100 человек) или доходам (150 млн ₽, умноженные на текущий коэффициент-дефлятор).

Проводки по начислению налога: Дт 99 Кт 68 - отражается начисление налога по УСН

Рассмотрим пример

ООО «Коврижка» за 2023 год получило доходов в сумме 3 000 000 руб. Расходы предприятия составили 2 200 000 руб.

Рассчитаем сумму налога (3 000 000 – 2 200 000)*15% = 120 000 руб.

Минимальный налог составит 3 000 000*1% = 30 000 руб.

Сумма рассчитанного налога больше минимального, соответственно он и будет уплачен.

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