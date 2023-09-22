Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Логотип profbuhgalt
profbuhgalt
УСН

Начисление УСН: учет и проводки

Как начислить УСН в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 смотрите в видео.
22

Упрощенная система налогообложения – это налоговый режим, на который могут добровольно переходить предприятия и ИП.

Данная система регулируется главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Основное про УСН

Если вы уже осуществляете свою деятельность как ИП или предприятие и работаете на другом режиме, то перейти на УСН можно не позднее 31 декабря года, который предшествует году начала работы по этой системе. Например, если хотите начать применять УСН с 2024 года, подать заявление нужно до 31 декабря 2023 года.

Вновь созданные предприятия и ИП могут перейти на УСН в течение 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе (указана в свидетельстве о регистрации).

Основная ставка 15%, однако, регионы могут устанавливать ставку ниже, минимум 5%.

При расчете налога УСН доходы минус расходы налог рассчитывается с разницы между доходами и расходами.

Полный перечень расходов указан в статье 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации.

При расчете налога УСН доходы минус расходы существует понятие минимальный налог. Это сумма доходов умноженная на 1%. В случае, если рассчитанная сумма налога по ставке 15% меньше чем минимальный налог, уплачивается сумма минимального налога.

Также существует повышенная ставка - 20% с разницы между доходами и расходами.

Применяется, когда был превышен промежуточный лимит по УСН: по численности сотрудников (100 человек) или доходам (150 млн ₽, умноженные на текущий коэффициент-дефлятор).

Проводки по начислению налога:

Дт 99 Кт 68 - отражается начисление налога по УСН

Рассмотрим пример

ООО «Коврижка» за 2023 год получило доходов в сумме 3 000 000 руб. Расходы предприятия составили 2 200 000 руб.

Рассчитаем сумму налога (3 000 000 – 2 200 000)*15% = 120 000 руб.

Минимальный налог составит 3 000 000*1% = 30 000 руб.

Сумма рассчитанного налога больше минимального, соответственно он и будет уплачен.

Подписывайтесь на наш телеграм.

profbuhgalt

profbuhgalt

Азбуха

23 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Psy_Natalie
    Psy_Natalie
    Психология для бухгалтера

    Последствия принятых решений. Страхи

    Бывает, что мы сами себя очень сильно подставляем на жизненном пути. И не важно, из каких побуждений. Не важно-осознанно или нет. По итогу, часто не понимаем, получится ли «разгрести». Но надо.

    Последствия принятых решений. Страхи
    208
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Доллар не растёт, бюджетное правило 2024, новые облигации, дивидендные акции, квалификация. Воскресный инвестдайджест

    Доллар прижали, бюджетное правило вернут в следующем году, индекс корректируется, новые облигации размещаются, а я сделал важный шаг к статусу квала, пополнил свой портфель новыми бондами, китайскими и российскими акциями, а также я рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

    98
    Логотип РейтингРунета
    РейтингРунета
    Авторское право

    Можно ли использовать в коммерческих целях изображения, созданные нейросетью

    Нейросети научились генерировать классные картинки, и многие на радостях кинулись использовать их в коммерческих проектах — в рекламе, статьях, соцсетях и сайтах. Не разобравшись, что можно, а что нельзя. Объясняем, как это делать, чтобы не нарваться на серьёзный иск. Объясняет Артур Бабалов, юрист из Runetlex.

    Можно ли использовать в коммерческих целях изображения, созданные нейросетью
    3
    329
    Логотип Svetlananalogi
    Svetlananalogi
    НДФЛ

    Как снизить налог на продажу жилья: 4 способа

    Если вы продали жилую недвижимость, то на следующий год не позднее 30 апреля обязаны подать декларацию 3-НДФЛ и заплатить 13% налога на доход. Расскажу, какие есть законные способы снижения дохода, чтобы уменьшить сумму налога или вовсе его не платить.

    Как снизить налог на продажу жилья: 4 способа
    244
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Материальная ответственность добровольцев за утрату оружия. Новый законопроект

    Представители Единой России внесли законопроект, в соответствие с которым, за утрату оружия участником добровольческих формирований, предлагается установить материальную ответственность (законопроект № 440006-8).

    Материальная ответственность добровольцев за утрату оружия. Новый законопроект
    3
    154
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Топ-10 акций РФ: как они платят дивиденды

    Приветствую инвесторов в дивидендные акции крупнейших компаний РФ. Рассмотрим сегодня историю дивидендных выплат 10 самых крупных по весу в индексе Мосбирже компаний России за последние 5 лет (2018-2023), посмотрим и посчитаем дивдоходность.

    Топ-10 акций РФ: как они платят дивиденды
    158
    Логотип Safronov_bankrotstvo
    Safronov_bankrotstvo
    Банкротство

    Как увеличить лимит снятия денежных средств со счета должника в процедуре банкротства

    В статье рассказывается о возможностях для должника получить заработную плату в полном объеме при собственном банкротстве.

    55
    Читать еще
    Мнения