Перенос вычетов по НДС. Перенос вычета НДС при приобретении ОС и НМА

С 2015 года в НК РФ действует норма, согласно которой можно переносить вычеты по НДС на более поздние периоды (в пределах 3-х лет с момента оприходования товаров, работ, услуг).

Перенос вычета НДС

Если руководствоваться нормами пункта 1.1 статьи 172 НК, то можно прийти к выводу, что не все вычеты можно переносить, а только те, которые предусмотрены пунктом 2 статьи 171 НК.

Можно переносить вычет на 3 года, если: НДС по приобретенным товарам, работам и услугам российский, либо НДС уплачен при ввозе товаров в Россию, это вычет НДС по основным средствам, оборудованию и нематериальным активам (далее — ОС и НМА).

Причем вычет можно дробить на части, за исключением вычета по ОС и НМА, об этом — чуть ниже.

Пример 1

Товар приобретен и оприходован 29.03.2023. Счет-фактура получен 15.05.2019. Определить крайний срок, на который может быть осуществлен перенос вычета НДС. Право на вычет действует в течение 3-х лет — с первого квартала 2023 года по первый квартал 2026 года. Но воспользоваться этим правом налогоплательщик может только после получения счета-фактуры — со 2 квартала 2023 года. И надо помнить, что, по мнению контролирующих органов, для нашего примера право на вычет в пределах 1 квартала 2026 есть, но по окончании 1 квартала 2026 это право теряется, а ведь Декларация НДС за 1 квартал 2026 сдается уже во втором квартале 2026 года. Поэтому правильный ответ — крайним сроком на перенос вычета следует считать 4 квартал 2025 года. Остальные виды вычетов, предусмотренными другими пунктами статьи 171, по мнению контролирующих органов, переносить нельзя (Письмо Минфина России от 17.10.2017 № 03-07-11/67480). Например, это вычеты: c предоплаты за товары, работы, услуги (как с полученной, так и оплаченной), по командировкам и представительским расходам, при получении вклада в уставный капитал; уплаченные налоговыми агентами.

Но есть и исключения. Можно также переносить вычеты, не указанные в пункте 2 статьи 171:

НДС, предъявлено подрядчиком при капстроительстве,

НДС при приобретении незавершенных объектов капстроительства, НДС,

предъявленного по товарам, работам и услугам, которые использовались для СМР.

Перенос вычета НДС при приобретении ОС и НМА

Необходимо помнить, что в отношении ОС и НМА контролирующие органы придерживаются позиции, что вычет можно переносить на 3 года, но в отличие от других переносов на этот срок, дробить вычет на части при этом нельзя — Письмо Минфина России от 09.04.2015 3 03-07-11/20293.

Пример 2.

Когда можно заявить вычет по НДС по оборудованию, приобретенному во и учтенном в качестве объекта основных средств во втором квартале 2023 и в каком размере, если стоимость оборудования 600 тыс. рублей, в т.ч. НДС (20%) – 100 тыс. рублей? Трехлетний срок с даты постановки оборудования на учет истекает во втором квартала 2026 года. Это означает, что налогоплательщик может отразить НДС к вычету в любой период до окончания 1 квартала 2026 года единовременно в сумме 100 тыс. рублей.

Особые сроки переноса вычета НДС

1. Перенести вычет только на 1 год можно при возврате аванса покупателю или при возврате товаров покупателем (отказе от товаров, работ, услуг). При этом срок в 1 год начинает отчитываться с момента отказа покупателя от товаров, работ, услуг — возврате товаров (Письмо Минфина России от 21.07.2015 № 03-07-11/41908).

2. При экспорте сырьевых товаров (если применяется нулевая ставка).

Входной НДС можно принять к вычету:

в последний день квартала, в котором подтверждено право на применение нулевой ставки по операции (документы собраны в течение 180 дней),

в день отгрузки товаров (документы в течение 180 дней не собраны).

Как делать перенос вычетов по НДС в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 смотрите в видео: