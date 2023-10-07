Декларация по УСН за 2023 год. Как заполняем в этом году? И когда сдаем?

С отчетности за 2023 год начинает действовать новая форма декларации по УСН. Форма утверждена приказом ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@. Изменения в бланк были внесены из-за введения ЕНП.

С отчетности за 2023 год начинает действовать новая форма декларации по УСН. Форма утверждена приказом ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@.

Изменения в бланк были внесены из-за введения ЕНП.

В разделах 1.1 (для УСН «доходы») и 1.2 (для УСН «доходы минус расходы») поменяли строки: 020, 040, 050, 070, 080, а также сноску к строкам 100, 110, 120.

В этих строках указали новые сроки уплаты / уменьшения авансов и годового, в том числе минимального, налога – 28 число.

Срок сдачи декларации

Декларация на УСН сдается один раз в год. Ежеквартальная отчетность при УСН не предусмотрена, однако необходимо ежеквартально уплачивать авансовые платежи по налогу.

Крайний срок сдачи декларации по УСН за 2023 год в 2024 году:

для ИП – 28 апреля 2024 года;

для предприятий – 28 марта 2024 года.

Если срок сдачи выпадает на выходные или праздники, он переносится на следующий рабочий день.

Индивидуальный предприниматель подает декларацию в налоговую инспекцию по месту своего жительства, а ООО – по месту своего нахождения (юридическому адресу главного офиса).

В программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 новая форма декларации доступна начиная с версии 3.0.132 от 10.03.2023 года.

Подробнее про заполнение декларации в программе на примере УСН доходы смотрите в видео.

Подписывайтесь на наш телеграм канал.

Ведете компанию на УСН? Все сложные моменты и изменения в законодательстве обсудим 5 декабря на Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», которая пройдет в Москве.

Какие темы разберем:

Налоговые проверки в 2024 году. Оптимизация, дробление, схемы.

Изменения законодательства 2024

Учетная политика в 2024 году

Изменения в трудовом законодательстве. Воинский учет.

И еще много всего полезного!

Купить офлайн-билет по акции

Мы организуем живое общение с известными экспертами и фуршет. Будут подарки от партнеров и розыгрыш легендарных подписок Клерк.Премиум.

Купить онлайн-билет по акции

23 октября цены вырастут. Успейте купить билет выгодно!