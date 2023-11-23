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Бухгалтерский учет

Бухгалтерские проводки. Оборотная ведомость по счету 60

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» активно-пассивный. Это означает, что сальдо по этому счету может быть, как по дебету, так и по кредиту. Дебетовое сальдо показывает задолженность поставщика перед нашей организацией, кредитовое — нашу задолженность перед поставщиком.
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Бухгалтерские проводки. Оборотная ведомость по счету 60
Иллюстрация: freepik/freepik

Первый вариант может возникнуть, если мы заплатили поставщику аванс, а он еще не поставил нам материалы, товары и т.д.

На счете 60 могут быть открыты следующие субсчета. Субсчет 01 по расчетам и 02 по авансам.

Субсчет 01 к счету 60 является пассивным. Сальдо у данного счета всегда по кредиту и показывает нашу задолженность перед поставщиком за материалы, товары, услуги.

Оборот по кредиту — это поступившие ценности от поставщика, а по дебету наши оплаты поставщику.

То есть по дебету показывается уменьшение нашей задолженности перед поставщиком, по кредиту ее увеличение.

Субсчет 02 к счету 60 является активным. Сальдо у данного счета всегда по дебету и показывает задолженность поставщика перед нашей организацией по выданным авансам. Оборот по дебету — это те авансы, которые были оплачены поставщику.

Оборот по кредиту — зачтенные авансы.

То есть по дебету показывается увеличение задолженности поставщика по авансам, по кредиту ее уменьшение.

Пример 1.

Наша организация приобрела у ООО «База» материалы на сумму 50 000 руб. (для упрощения НДС не берем)

Было оплачено поставщику на сумму 30 000 руб.

Дт 10 Кт 60.01 — 50 000 руб.

Дт 60.01 Кт 51 — 30 000 руб.

Таким образом на счете 60.01 кредитовое сальдо составляет 20 000 руб. и это наша задолженность перед ООО «База».

Субсчет 02 здесь не используется, так была постоплата

Пример 2.

Наша организация заплатила поставщику ООО «Продторг» аванс на сумму 70 000 руб. Были получены товары от поставщика на сумму 120 000 руб. (для упрощения НДС не берем). Затем была сделана оплата поставщику на сумму 30 000 руб.

Дт 60.02 Кт 51 — 70 000 руб.

На счете 60.02 возникло дебетовое сальдо (задолженность поставщика перед нами) на сумму 70 000 руб.

Дт 41 Кт 60.01 — 120 000 руб.

Дт 60.01 Кт 60.02 — 70 000 руб.

Задолженность поставщика перед нами закрылась, т.к. товар реализован. Теперь мы должны поставщику 50 000 руб.

Дт 60.01 Кт 51 — 30 000 руб.

Мы остались должны поставщику 20 000 руб., эта сумма осталась в виде кредитового сальдо на счете 60.01

Если взять два предыдущих примера и посчитать общее сальдо на конец периода по счету 60, то мы получим 40 000 руб. по дебету (задолженность перед нашими поставщикам ООО «База» и ООО «Продторг»).

Предположим, что у нас есть третий поставщик ООО «Холодок», которому мы заплатили аванс за товары 15 000 руб., но товары еще не были поставлены.

Дт 60.02 Кт 51 — 15 000 руб.

Мы получили сальдо 15 000 руб. по дебету счета 60.02

Если мы хотим посчитать общее сальдо по счету 60 без субсчетов, нам нужно от 40 000 руб. отнять 15 000 руб. Таким образом мы получим общее сальдо на счете 60 по кредиту в сумме 25 000 руб.

В то время как по субсчетам сальдо будет:

  • по кредиту счета 60.01 — 40 000 руб.

  • по дебету счета 60.02 — 15 000 руб.

Подробнее смотрите в видео

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Комментарии

2
  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час назад

    Наталияшеф-редакторКлерк.Ру

    Дина, спасибо за пост! Как всегда - все по полочкам! 

    • Логотип profbuhgalt
      profbuhgalt 54 минуты назад

      ДинаАзбуха

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