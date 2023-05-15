Диаграммы и графики в Excel: простое руководство для начинающих

Excel — это мощный инструмент для работы с данными, и одна из его самых полезных функций — это создание диаграмм и графиков. Эти визуальные представления данных помогают лучше понять информацию, находить тренды и принимать обоснованные решения.

В этой статье мы рассмотрим, как легко и быстро создавать диаграммы и графики в Excel на примере простого набора данных.

Подготовка данных

Для начала давайте подготовим данные, с которыми будем работать. Предположим, у нас есть таблица с данными о продажах трёх видов фруктов (яблоки, бананы и апельсины) за шесть месяцев:

Месяц Яблоки (шт) Бананы (шт) Апельсины (шт) Январь 150 200 180 Февраль 180 220 170 Март 170 210 190 Апрель 160 190 200 Май 200 230 210 Июнь 190 240 220

Эти данные можно легко преобразовать в различные типы диаграмм для анализа и визуализации.

Создание столбчатой диаграммы

Столбчатая диаграмма — это один из самых простых и наглядных способов сравнения данных. С её помощью можно визуально сопоставить продажи разных фруктов по месяцам.

Шаги для создания столбчатой диаграммы:

Выделите диапазон данных от Январь до Июнь вместе с названиями фруктов. Перейдите во вкладку «Вставка». Выберите «Столбчатая диаграмма» и выберите тип «Группированная столбчатая диаграмма».

После выполнения этих шагов у вас появится диаграмма, которая покажет, как менялись продажи каждого вида фруктов по месяцам.

Пример:

На столбчатой диаграмме можно заметить, что продажи бананов стабильно выше по сравнению с другими фруктами, особенно в мае и июне.

Создание круговой диаграммы

Круговая диаграмма позволяет визуализировать доли каждого компонента от общего количества. Этот тип диаграммы отлично подходит для анализа того, какой вклад вносит каждый элемент в общее значение.

Шаги для создания круговой диаграммы:

Выделите данные за один месяц, например, за Январь. Перейдите во вкладку «Вставка». Выберите «Круговая диаграмма».

После этого у вас появится диаграмма, которая покажет, какой процент от общих продаж в январе приходился на каждый вид фруктов.

Пример:

Круговая диаграмма за январь покажет, что бананы составляют большую часть продаж (около 40%), а яблоки и апельсины примерно равны по доле, занимая 30% и 36% соответственно.

Создание линейного графика для анализа трендов

Линейный график идеально подходит для отслеживания изменений данных по времени. В нашем примере он поможет увидеть, как менялись продажи каждого вида фруктов на протяжении полугода.

Шаги для создания линейного графика:

Выделите данные по одному товару, например, по Яблокам. Перейдите во вкладку «Вставка». Выберите «Линейный график».

Линейный график позволит легко проследить тренды в продажах яблок с января по июнь.

Пример:

На линейном графике видно, что продажи яблок имели тенденцию к снижению с января по апрель, но затем снова начали расти в мае и июне. Это может свидетельствовать о сезонных колебаниях или других факторах, влияющих на спрос.

Диаграммы и графики в Excel — это не просто красивое оформление данных, но и мощный инструмент для анализа и визуализации информации. Столбчатые диаграммы помогают сравнивать разные категории данных, круговые — анализировать составные части, а линейные графики — отслеживать изменения во времени. Используйте их для того, чтобы ваши отчёты и презентации были более наглядными и информативными.