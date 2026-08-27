Счет 90 в 1С Бухгалтерия 8: как правильно закрыть месяц

Закрытие месяца — это не только обязательная процедура в 1С, но и проверка того, насколько корректно велся учет в течение периода. Один из ключевых этапов — определение финансового результата по продажам и его отражение на счете 99 «Прибыли и убытки».

При этом у многих бухгалтеров возникает вопрос: почему после закрытия месяца в оборотно-сальдовой ведомости остаются обороты или сальдо по субсчетам счета 90? Чтобы правильно оценить результат, важно понимать, как устроен этот счет и что именно должна делать программа при ежемесячном и годовом закрытии.