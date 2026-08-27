Счет 90 в 1С Бухгалтерия 8: как правильно закрыть месяц

Закрытие месяца — это не только обязательная процедура в 1С, но и проверка того, насколько корректно велся учет в течение периода. Один из ключевых этапов — определение финансового результата по продажам и его отражение на счете 99 «Прибыли и убытки».
При этом у многих бухгалтеров возникает вопрос: почему после закрытия месяца в оборотно-сальдовой ведомости остаются обороты или сальдо по субсчетам счета 90? Чтобы правильно оценить результат, важно понимать, как устроен этот счет и что именно должна делать программа при ежемесячном и годовом закрытии.
Для чего нужен счет 90
Счет 90 «Продажи» используют для учета доходов и расходов по обычным видам деятельности организации. В течение года на его субсчетах накапливаются данные о выручке, себестоимости продаж, НДС и расходах, связанных с реализацией.
В «1С:Бухгалтерии 8» обычно используются следующие субсчета:
90.01 — выручка;
90.02 — себестоимость продаж;
90.03 — НДС;
90.07 — коммерческие расходы;
90.08 — управленческие расходы;
90.09 — прибыль или убыток от продаж.
Выручка отражается по кредиту счета 90.01, а себестоимость, НДС и расходы — по дебету соответствующих субсчетов. На основании этих данных программа рассчитывает финансовый результат от основной деятельности.
Важно различать счет 90 в целом и его субсчета. Ежемесячно должен закрываться результат продаж через субсчет 90.09, а остатки по 90.01, 90.02, 90.03 и другим накопительным субсчетам могут сохраняться до конца года. Их окончательное обнуление выполняется при реформации баланса в декабре.
Что происходит при закрытии месяца
В 1С расчет выполняется автоматически через регламентную операцию «Закрытие месяца». Ее можно открыть в разделе:
«Операции» → «Закрытие месяца».
Выберите нужный месяц и запустите выполнение операций. Программа последовательно рассчитает себестоимость, спишет расходы будущих периодов, выполнит закрытие затратных счетов и определит финансовый результат по продажам.
По итогам месяца 1С переносит прибыль или убыток от продаж со счета 90.09 на счет 99. В зависимости от результата формируется одна из проводок:
Дт 90.09 Кт 99 — если получена прибыль;
Дт 99 Кт 90.09 — если по продажам получен убыток.
Именно так ежемесячно определяется промежуточный финансовый результат организации.
Что подготовить перед закрытием
Автоматизация не отменяет предварительной проверки учета. Если документы введены с ошибками или не проведены, закрытие месяца может отработать некорректно либо завершиться с ошибками.
Перед запуском процедуры стоит убедиться, что:
проведены поступления, реализации, банковские документы, акты, накладные и другие операции за месяц;
отражены расходы, которые должны участвовать в формировании финансового результата;
начислена амортизация основных средств и НМА;
выполнены операции по резервам, если организация их создает;
проверены настройки списания косвенных расходов;
в документах заполнены статьи доходов и расходов, номенклатурные группы и иные аналитические данные, нужные для учета.
Полезно заранее сформировать карточку счета 90. Она поможет увидеть все движения по субсчетам, найти ручные операции, проверить выручку, себестоимость, НДС и расходы до запуска закрытия.
Как проверить результат
После выполнения закрытия месяца не стоит ограничиваться зеленой отметкой в списке регламентных операций. Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счету 90 и проверьте, что сальдо по счету 90 на конец месяца отсутствует.
При этом остатки по субсчетам 90.01, 90.02, 90.03 и другим субсчетам в течение года не всегда означают ошибку. Они накапливаются с начала года и закрываются внутренними проводками только в декабре при выполнении операции «Реформация баланса».
Также сформируйте ОСВ по счету 99. На нем должен быть отражен финансовый результат от продаж за закрытый период.
Почему счет 90 может не закрыться
Чаще всего проблема связана не с самой регламентной операцией, а с ошибками в учете. Среди распространенных причин:
не проведены документы поступления, реализации или списания расходов;
изменены документы прошлого периода после того, как месяц уже был закрыт;
некорректно настроена учетная политика;
не заполнены статьи доходов и расходов либо аналитика в документах;
введены ручные проводки по счетам 90, 91 или 99;
не закрыты затратные счета, которые участвуют в формировании себестоимости.
Если программа сообщает об ошибке, откройте отчет по выполнению закрытия месяца. Обычно 1С указывает, какая операция не выполнена, по какому счету возникла проблема и какие данные нужно проверить.
Для поиска источника ошибки пригодятся два стандартных отчета: «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» и «Карточка счета». Их можно открыть в разделе «Отчеты». Начните с анализа счета 90, затем проверьте связанные субсчета и документы, которые сформировали спорные суммы.
Закрытие счета 90 — это понятная последовательность действий: сначала нужно привести в порядок документы и расходы за месяц, затем выполнить регламентные операции и проконтролировать финансовый результат на счетах 90.09 и 99. Если использовать этот алгоритм регулярно, закрытие месяца перестанет быть сложной процедурой, а ошибки будут выявляться до подготовки отчетности.
Подробнее о закрытии счета 90 в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 смотрите в видео ниже.
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