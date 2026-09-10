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Дина Краснова
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Выписка банка не сходится с 1С Бухгалтерия 8: как быстро найти расхождение

Расхождения между банковской выпиской и данными учета — одна из самых неприятных ситуаций в работе бухгалтера. Особенно если ошибка появилась не сегодня, а несколько недель или месяцев назад: приходится вручную искать пропущенный платеж, повторно загруженную операцию или неучтенную банковскую комиссию.

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Расхождения между банковской выпиской и данными учета — одна из самых неприятных ситуаций в работе бухгалтера. Особенно если ошибка появилась не сегодня, а несколько недель или месяцев назад: приходится вручную искать пропущенный платеж, повторно загруженную операцию или неучтенную банковскую комиссию.

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0, начиная с версии 3.0.205, появился инструмент автоматической сверки банковской выписки с учетными данными. Он помогает быстрее определить, совпадает ли остаток денежных средств в банке с остатком на счете 51 в программе, а при ошибке — понять, с какого периода искать причину.

Как работает автоматическая сверка

Проверка запускается при загрузке банковской выписки в 1С. Выписку можно загрузить из файла, полученного из клиент-банка, или получить через сервис «1С:ДиректБанк».

Программа сопоставляет начальный остаток по расчетному счету, указанный в банковской выписке, с остатком по этому же счету в бухгалтерском учете.

Если данные совпадают, бухгалтер может продолжить работу с выпиской в обычном порядке. Но если начальные остатки различаются, программа сообщит о проблеме и предложит перейти к детальному анализу.

Отчет для поиска ошибок

При обнаружении расхождения 1С формирует отчет «Сверка банковской выписки». В нем можно сравнить данные банка с показателями учета и увидеть период, начиная с которого остатки перестали совпадать.

Это значительно упрощает проверку. Не нужно открывать десятки выписок и сверять каждую операцию вручную: программа показывает дату, с которой возникло различие. Именно с этого дня и стоит начинать анализ банковских документов.

На практике расхождения чаще всего появляются по следующим причинам:

  • банковская операция не была загружена в 1С;

  • документ «Поступление на расчетный счет» или «Списание с расчетного счета» создан, но не проведен;

  • платеж ошибочно отражен в программе дважды;

  • банковский документ был исправлен, удален или перепроведен после закрытия периода;

  • по счету 51 введена ручная операция, которая изменила остаток денежных средств.

Где найти банковские выписки

В полном интерфейсе 1С журнал банковских документов расположен в разделе:

«Банк и касса» → «Банк» → «Банковские выписки».

Здесь можно увидеть все поступления и списания по расчетным счетам, проверить проведение документов, открыть платежное поручение или банковскую операцию и при необходимости исправить данные.

Если по организации открыто несколько расчетных счетов, контроль лучше вести по каждому счету отдельно. Это помогает быстрее выявлять ошибки и не смешивать операции разных банков.

Как проверить прошлые периоды

Отчет «Сверка банковской выписки» можно сформировать не только за текущий месяц, но и за прошлые периоды. Однако для такой проверки выписки должны быть сохранены в программе.

При загрузке банк-клиентских данных 1С сохраняет информацию в служебных регистрах. Если выписки за нужный старый период в программе не загружались или были загружены не полностью, отчет не сможет корректно выполнить сравнение.

В таком случае выписки за проверяемый период нужно загрузить непосредственно из отчета «Сверка банковской выписки». После загрузки программа сохранит данные и сможет сопоставить остатки банка с учетными остатками по счету 51.

Как встроить сверку в работу

Новый инструмент не отменяет обычный контроль банковских операций, но делает его более быстрым и наглядным. Чтобы расхождения не накапливались, полезно включить проверку в регулярный порядок работы:

  • своевременно загружать выписки из банка;

  • обращать внимание на сообщения о несовпадении начальных остатков;

  • перед закрытием месяца проверять каждый расчетный счет;

  • сразу исправлять пропущенные, непроведенные и дублирующиеся операции.

Автоматическая сверка особенно полезна организациям с большим количеством платежей. Она помогает не тратить часы на поиск расхождения и быстрее восстановить правильные остатки денежных средств в учете.

Подробнее о том, как выполнить сверку банковской выписки в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0, смотрите в видео ниже.

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Информации об авторе

Дина Краснова

Дина Краснова

Индивидуальный предприниматель

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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