Выписка банка не сходится с 1С Бухгалтерия 8: как быстро найти расхождение

Расхождения между банковской выпиской и данными учета — одна из самых неприятных ситуаций в работе бухгалтера. Особенно если ошибка появилась не сегодня, а несколько недель или месяцев назад: приходится вручную искать пропущенный платеж, повторно загруженную операцию или неучтенную банковскую комиссию.
В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0, начиная с версии 3.0.205, появился инструмент автоматической сверки банковской выписки с учетными данными. Он помогает быстрее определить, совпадает ли остаток денежных средств в банке с остатком на счете 51 в программе, а при ошибке — понять, с какого периода искать причину.
Как работает автоматическая сверка
Проверка запускается при загрузке банковской выписки в 1С. Выписку можно загрузить из файла, полученного из клиент-банка, или получить через сервис «1С:ДиректБанк».
Программа сопоставляет начальный остаток по расчетному счету, указанный в банковской выписке, с остатком по этому же счету в бухгалтерском учете.
Если данные совпадают, бухгалтер может продолжить работу с выпиской в обычном порядке. Но если начальные остатки различаются, программа сообщит о проблеме и предложит перейти к детальному анализу.
Отчет для поиска ошибок
При обнаружении расхождения 1С формирует отчет «Сверка банковской выписки». В нем можно сравнить данные банка с показателями учета и увидеть период, начиная с которого остатки перестали совпадать.
Это значительно упрощает проверку. Не нужно открывать десятки выписок и сверять каждую операцию вручную: программа показывает дату, с которой возникло различие. Именно с этого дня и стоит начинать анализ банковских документов.
На практике расхождения чаще всего появляются по следующим причинам:
банковская операция не была загружена в 1С;
документ «Поступление на расчетный счет» или «Списание с расчетного счета» создан, но не проведен;
платеж ошибочно отражен в программе дважды;
банковский документ был исправлен, удален или перепроведен после закрытия периода;
по счету 51 введена ручная операция, которая изменила остаток денежных средств.
Где найти банковские выписки
В полном интерфейсе 1С журнал банковских документов расположен в разделе:
«Банк и касса» → «Банк» → «Банковские выписки».
Здесь можно увидеть все поступления и списания по расчетным счетам, проверить проведение документов, открыть платежное поручение или банковскую операцию и при необходимости исправить данные.
Если по организации открыто несколько расчетных счетов, контроль лучше вести по каждому счету отдельно. Это помогает быстрее выявлять ошибки и не смешивать операции разных банков.
Как проверить прошлые периоды
Отчет «Сверка банковской выписки» можно сформировать не только за текущий месяц, но и за прошлые периоды. Однако для такой проверки выписки должны быть сохранены в программе.
При загрузке банк-клиентских данных 1С сохраняет информацию в служебных регистрах. Если выписки за нужный старый период в программе не загружались или были загружены не полностью, отчет не сможет корректно выполнить сравнение.
В таком случае выписки за проверяемый период нужно загрузить непосредственно из отчета «Сверка банковской выписки». После загрузки программа сохранит данные и сможет сопоставить остатки банка с учетными остатками по счету 51.
Как встроить сверку в работу
Новый инструмент не отменяет обычный контроль банковских операций, но делает его более быстрым и наглядным. Чтобы расхождения не накапливались, полезно включить проверку в регулярный порядок работы:
своевременно загружать выписки из банка;
обращать внимание на сообщения о несовпадении начальных остатков;
перед закрытием месяца проверять каждый расчетный счет;
сразу исправлять пропущенные, непроведенные и дублирующиеся операции.
Автоматическая сверка особенно полезна организациям с большим количеством платежей. Она помогает не тратить часы на поиск расхождения и быстрее восстановить правильные остатки денежных средств в учете.
Подробнее о том, как выполнить сверку банковской выписки в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0, смотрите в видео ниже.