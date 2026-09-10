Выписка банка не сходится с 1С Бухгалтерия 8: как быстро найти расхождение

Расхождения между банковской выпиской и данными учета — одна из самых неприятных ситуаций в работе бухгалтера. Особенно если ошибка появилась не сегодня, а несколько недель или месяцев назад: приходится вручную искать пропущенный платеж, повторно загруженную операцию или неучтенную банковскую комиссию.

В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0, начиная с версии 3.0.205, появился инструмент автоматической сверки банковской выписки с учетными данными. Он помогает быстрее определить, совпадает ли остаток денежных средств в банке с остатком на счете 51 в программе, а при ошибке — понять, с какого периода искать причину.