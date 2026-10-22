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Дина Краснова
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Цифровой рубль в 1С Бухгалтерия 8: как учитывать операции, готовить платежи и перечислять зарплату

В «1С:Бухгалтерии 8» предусмотрены инструменты для работы с цифровыми рублями: учет денежных средств, подготовка платежных поручений, загрузка истории операций и перечисление зарплаты через зарплатный проект. При этом осваивать совершенно новый набор документов не придется. Разберем, как использовать цифровой рубль в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0.

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В «1С:Бухгалтерии 8» предусмотрены инструменты для работы с цифровыми рублями: учет денежных средств, подготовка платежных поручений, загрузка истории операций и перечисление зарплаты через зарплатный проект.

При этом осваивать совершенно новый набор документов не придется. Разберем, как использовать цифровой рубль в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0.

На каком счете учитывать цифровые рубли

Для учета цифровых рублей в программе используется счет 53 «Счет цифрового рубля».

Операции оформляются привычными документами. Например, расчеты с поставщиком отражаются документом «Списание с расчетного счета» с видом операции «Оплата поставщику».

Если нужно учесть комиссию за расчеты в цифровых рублях, используется тот же документ, но с видом операции «Комиссия банка».

А для пополнения счета цифрового рубля с банковского расчетного счета организации выбирается вид операции «Перевод на другой счет организации».

Здесь важно ориентироваться на назначение платежа. Перевод денег между собственными счетами — это не оплата поставщику, поэтому и вид операции будет другим.

Как подготовить платеж в 1С и передать его в банк

Начиная с версии 3.0.191 в «1С:Бухгалтерии 8» можно выгружать данные для заполнения распоряжений по счету цифрового рубля.

Для этого используется документ «Платежное поручение». Предусмотрены операции по оплате поставщику и переводу между своими счетами.

Порядок работы следующий:

  1. Подготовьте платежные поручения в 1С.

  2. Выгрузите их в файл.

  3. Загрузите файл в личном кабинете банка.

  4. Проверьте созданные черновики распоряжений.

  5. Подпишите распоряжения и отправьте их на исполнение через личный кабинет банка.

Обратите внимание: выгрузить платежное поручение из 1С — не значит отправить деньги. На этом этапе программа только подготавливает данные. Подписание и отправка распоряжений выполняются в банке.

Этот функционал пока доступен только для организаций — юридических лиц.

Как отразить исполненные операции

После проведения платежей из личного кабинета банка можно выгрузить в файл историю операций по счету цифрового рубля.

Затем этот файл загружается в 1С как банковская выписка. У исполненных платежных поручений состояние изменится на «Оплачено».

Таким образом, работа идет в двух направлениях: сначала из программы в банк передаются данные для платежей, а затем из банка в программу загружаются сведения о движении средств.

Можно ли перечислять зарплату цифровыми рублями

В «1С:Бухгалтерии 8» начиная с версии 3.0.206 появилась возможность перечисления зарплаты в цифровых рублях в рамках обмена с банками по зарплатным проектам.

Для этого предусмотрена версия обмена 3.8.

В карточке зарплатного проекта необходимо указать банк «Оператор платформы цифрового рубля» и БИК 044595002.

Перед использованием функции проверьте не только релиз программы, но и настройки зарплатного проекта. Возможность выгружать платежные поручения появилась раньше, чем перечисление зарплаты, поэтому наличие одной функции еще не означает доступность другой.

Что проверить перед началом работы

Чтобы подготовиться к операциям с цифровыми рублями, проверьте:

  • Версию программы. Выгрузка данных для платежных распоряжений доступна с версии 3.0.191, а перечисление зарплаты через зарплатный проект — с версии 3.0.206.

  • Счет учета. Для цифровых рублей используется счет 53.

  • Вид операции. Он должен соответствовать назначению платежа.

  • Настройки зарплатного проекта. Для перечисления зарплаты предусмотрены версия обмена 3.8 и указание оператора платформы с БИК 044595002.

Главное — разделять подготовку документов, исполнение платежа и отражение движения средств. При описанном обмене для оплаты поставщикам и переводов между своими счетами платежные данные подготавливаются в 1С, а распоряжения подписываются и отправляются через личный кабинет банка.

Хотите увидеть, как это выглядит в программе? Посмотрите мое видео о цифровом рубле в «1С:Бухгалтерии 8»: наглядный разбор поможет разобраться в документах и последовательности действий.

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Информации об авторе

Дина Краснова

Дина Краснова

Индивидуальный предприниматель

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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