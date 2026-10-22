Цифровой рубль в 1С Бухгалтерия 8: как учитывать операции, готовить платежи и перечислять зарплату

На каком счете учитывать цифровые рубли

Для учета цифровых рублей в программе используется счет 53 «Счет цифрового рубля».

Операции оформляются привычными документами. Например, расчеты с поставщиком отражаются документом «Списание с расчетного счета» с видом операции «Оплата поставщику».

Если нужно учесть комиссию за расчеты в цифровых рублях, используется тот же документ, но с видом операции «Комиссия банка».

А для пополнения счета цифрового рубля с банковского расчетного счета организации выбирается вид операции «Перевод на другой счет организации».

Здесь важно ориентироваться на назначение платежа. Перевод денег между собственными счетами — это не оплата поставщику, поэтому и вид операции будет другим.