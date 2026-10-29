НДС 5%, 7% или 22%: как упрощенцу не переплатить в 2027 году

Низкая ставка НДС не всегда означает меньшую налоговую нагрузку. Иногда бизнесу выгоднее платить 22% и пользоваться вычетами, чем применять 5% или 7% без возможности вычесть налог поставщиков.
Чтобы выбрать подходящий вариант на 2027 год, недостаточно посмотреть на размер выручки. Нужно оценить закупки, входной НДС, условия договоров и то, как налог повлияет на конечную цену. Разберем основные правила и сравним варианты на примерах.
Кто сможет работать без НДС в 2027 году
Организации и ИП на УСН сохранят освобождение от НДС, если доход за предыдущий год не превысит 20 млн рублей. Для освобождения с 1 января 2027 года нужно проверить доход именно за 2026 год.
Порог 20 млн рублей сохранен Федеральным законом от 04.07.2026 № 228-ФЗ. Он применяется и при контроле доходов в течение 2027 года.
Освобождение предоставляется автоматически: отдельное заявление в налоговую подавать не нужно. Но доходы придется отслеживать и дальше. Если в течение 2027 года они превысят 20 млн рублей, начислять НДС потребуется с первого числа следующего месяца.
Например, если превышение произошло в июле, обязанность начислять НДС возникает с 1 августа, а не с начала года.
Какие ставки доступны после утраты освобождения
Упрощенец, которому нужно платить НДС, может выбрать один из двух вариантов: общеустановленные или специальные ставки. Главное отличие между ними — возможность принимать к вычету входной НДС.
Общеустановленные ставки
Основная ставка — 22%. Для отдельных операций предусмотрены ставки 10% и 0%, если выполнены условия их применения.
При таком варианте можно принимать к вычету НДС, предъявленный поставщиками, при соблюдении установленных требований. Поэтому сумма к уплате зависит не только от реализации, но и от объема доступных вычетов.
Упрощенно расчет выглядит так:
НДС к уплате = НДС с реализации − НДС, принимаемый к вычету.
Специальные ставки 5% и 7%
При специальных ставках НДС с реализации ниже, но обычного права на вычет входного налога по закупкам нет. Именно поэтому сравнивать только проценты недостаточно.
Базовые доходные границы для специальных ставок составляют 250 млн и 450 млн рублей и индексируются. На 2027 год коэффициент составляет 1,153. Поэтому границы составят:
288,25 млн рублей — верхний предел для ставки 5%;
518,85 млн рублей — верхний предел для ставки 7% и доходный лимит применения УСН.
На дату подготовки статьи это расчет по проекту, а не окончательно утвержденные значения. Перед выбором ставки нужно проверить опубликованный приказ и правила перехода между ставками.
Когда стоит сравнить специальные и общие ставки
Первый ориентир — сколько входного НДС приходится на ваши закупки.
Если основные поставщики работают без НДС, а расходы бизнеса невелики, вычетов может быть недостаточно, чтобы компенсировать более высокую ставку. В такой ситуации специальные ставки часто выглядят привлекательнее.
Если же компания регулярно закупает товары, оборудование и услуги с НДС, вариант с общеустановленной ставкой заслуживает отдельного расчета: значительные вычеты могут заметно уменьшить платеж в бюджет. Разница возникает именно из-за права на вычет, которого нет при обычных закупках для деятельности со ставками 5% и 7%.
Посмотрим, как это работает на цифрах.
Пример 1. Входного НДС немного — сравниваем 5% и 22%
Компания планирует на 2027 год следующие показатели:
годовой доход без НДС — 245 млн рублей;
реализация за рассматриваемый квартал без НДС — 75 млн рублей;
входной НДС, который можно принять к вычету за этот квартал, — 6 млн рублей.
Предположим, компания вправе применять ставку 5%, а вся рассматриваемая реализация при общем порядке облагается по ставке 22%.
При ставке 22%:
75 млн рублей × 22% − 6 млн рублей = 10,5 млн рублей.
При ставке 5%:
75 млн рублей × 5% = 3,75 млн рублей.
В этом примере при ставке 5% сумма НДС к уплате меньше на 6,75 млн рублей.
Однако это сравнение только платежа по НДС. Оно предполагает, что налог начисляется сверх одинаковой стоимости реализации без НДС. Для оценки общей выгоды потребуется учесть и другие показатели бизнеса.
Пример 2. Вычеты значительны — сравниваем 7% и 22%
У другой компании план на 2027 год такой:
годовой доход без НДС — 380 млн рублей;
реализация за рассматриваемый квартал без НДС — 70 млн рублей;
входной НДС, доступный для вычета за квартал, — 12 млн рублей.
Для примера предполагаем, что в рассматриваемом квартале компания правомерно применяет ставку 7%. Сам по себе годовой план доходов еще не означает, что эту ставку нужно использовать с первого квартала: необходимо учитывать условия ее применения и момент перехода.
При ставке 22%:
70 млн рублей × 22% − 12 млн рублей = 3,4 млн рублей.
При ставке 7%:
70 млн рублей × 7% = 4,9 млн рублей.
В данном расчете платеж по НДС при ставке 22% меньше на 1,5 млн рублей. Более высокая ставка компенсируется значительной суммой вычетов.
Что подготовить для расчета на 2027 год
Начать удобнее с простого прогноза по кварталам. Соберите план продаж, закупок и расходов, отдельно выделите входной НДС и проверьте условия договоров с покупателями.
Затем рассчитайте два сценария: специальные ставки без обычных вычетов по закупкам и общеустановленные ставки с вычетами. В каждом сценарии сравните НДС, налог по УСН и итоговый финансовый результат. Доходы при этом контролируйте нарастающим итогом, чтобы не пропустить изменение условий налогообложения.
Выбирать вариант на 2027 год лучше не по принципу «процент меньше — значит выгоднее», а по собственным цифрам. Чем точнее прогноз продаж, закупок и вычетов, тем понятнее будет реальная нагрузка и тем меньше вероятность, что выбранная ставка неожиданно сократит прибыль.
Подробнее о расчете налоговой нагрузки на 2027 год и сравнении вариантов в программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0. рассказываю в видео ниже.