НДС 5%, 7% или 22%: как упрощенцу не переплатить в 2027 году

Кто сможет работать без НДС в 2027 году

Организации и ИП на УСН сохранят освобождение от НДС, если доход за предыдущий год не превысит 20 млн рублей. Для освобождения с 1 января 2027 года нужно проверить доход именно за 2026 год.

Порог 20 млн рублей сохранен Федеральным законом от 04.07.2026 № 228-ФЗ. Он применяется и при контроле доходов в течение 2027 года.

Освобождение предоставляется автоматически: отдельное заявление в налоговую подавать не нужно. Но доходы придется отслеживать и дальше. Если в течение 2027 года они превысят 20 млн рублей, начислять НДС потребуется с первого числа следующего месяца.

Например, если превышение произошло в июле, обязанность начислять НДС возникает с 1 августа, а не с начала года.