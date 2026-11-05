Директор без зарплаты и трудового договора: как автоматизировать начисление взносов в «1С:Бухгалтерии 8»

Почему взносы есть, даже если зарплаты нет

С 1 января 2026 года для руководителей коммерческих организаций действует правило о минимальной базе по страховым взносам. Если начисленные за месяц выплаты руководителю меньше федерального МРОТ, базу для расчета принимают равной МРОТ, установленному на начало года. Отсутствие начислений не отменяет это правило. Изменения внесены Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

Поэтому ситуация «учредитель сам руководит компанией, трудового договора и зарплаты нет» больше не означает, что начислять взносы не нужно. Обязанность сохраняется и при отсутствии других работников или финансово-хозяйственной деятельности.

При этом МРОТ используется как минимальная база для взносов, а не как сумма зарплаты, которую программа должна начислить директору. Дополнение облагаемой базы само по себе не создает начисление к выплате руководителю.

Есть и важное различие: законодательное правило касается руководителей коммерческих организаций в целом. А рассматриваемая новая функция предназначена для конкретного случая — руководитель является единственным учредителем и работает без трудового договора.