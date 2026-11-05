Директор без зарплаты и трудового договора: как автоматизировать начисление взносов в «1С:Бухгалтерии 8»

В «1С:Бухгалтерии 8» стало проще начислять страховые взносы за директора — единственного учредителя, который работает без трудового договора. Начиная с версии 3.0.209 для этой ситуации предусмотрен автоматический расчет: через задачу организации или при закрытии месяца. Но сначала нужно включить специальную настройку.
Разберем, когда возникает обязанность платить взносы, как работает новый механизм и что проверить после расчета.
Почему взносы есть, даже если зарплаты нет
С 1 января 2026 года для руководителей коммерческих организаций действует правило о минимальной базе по страховым взносам. Если начисленные за месяц выплаты руководителю меньше федерального МРОТ, базу для расчета принимают равной МРОТ, установленному на начало года. Отсутствие начислений не отменяет это правило. Изменения внесены Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.
Поэтому ситуация «учредитель сам руководит компанией, трудового договора и зарплаты нет» больше не означает, что начислять взносы не нужно. Обязанность сохраняется и при отсутствии других работников или финансово-хозяйственной деятельности.
При этом МРОТ используется как минимальная база для взносов, а не как сумма зарплаты, которую программа должна начислить директору. Дополнение облагаемой базы само по себе не создает начисление к выплате руководителю.
Есть и важное различие: законодательное правило касается руководителей коммерческих организаций в целом. А рассматриваемая новая функция предназначена для конкретного случая — руководитель является единственным учредителем и работает без трудового договора.
Какую сумму учитывать в расчете
В 2026 году федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля. Если директор выполняет полномочия полный месяц, организация применяет общий тариф 30% и не имеет права на льготы, взносы с минимальной базы составят 8 127,90 рубля:
27 093 × 30% = 8 127,90 рубля.
Если начислений директору нет, взносы рассчитывают с минимальной базы. Если начислено, например, 10 000 рублей, база все равно должна быть не ниже МРОТ. Если начисления составили 40 000 рублей, взносы рассчитывают с фактической суммы: прибавлять к ней МРОТ не требуется.
Сумма 8 127,90 рубля подходит не для каждой организации. При наличии права на пониженный тариф расчет выполняют с учетом применимого тарифа.
За неполный месяц выполнения полномочий минимальную базу определяют пропорционально календарным дням, в течение которых физическое лицо являлось руководителем. Поэтому дата назначения или прекращения полномочий имеет значение для расчета.
Что изменилось в программе
Ранее я разбирала порядок работы с минимальной базой в статье «Взносы с МРОТ на руководителя: пошаговая настройка в 1С Бухгалтерия 8». Там рассмотрен механизм, доступный начиная с версии 3.0.190: регистрация облагаемой базы руководителя и последующий перерасчет взносов.
В версии 3.0.209 появилась дополнительная автоматизация для директора — единственного учредителя без трудового договора. Теперь расчет доступен из задач организации, а при закрытии месяца программа может автоматически создать документ «Регистрация облагаемой базы руководителя».
Новая версия не меняет дату возникновения обязанности: правило о минимальной базе действует с января 2026 года. Обновление упрощает его выполнение в программе.
Как включить автоматический расчет
Откройте «Настройки налогов и отчетов» и выберите организацию, для которой выполняете настройку.
Далее:
Перейдите в раздел «Страховые взносы».
Найдите флажок «Дополнять облагаемую базу руководителя до МРОТ».
Установите его.
В этом же разделе проверьте тариф страховых взносов. Он должен соответствовать условиям вашей организации, а не примеру из инструкции.
Например, на скриншоте новой возможности выбран тариф для субъектов МСП, занятых в обрабатывающих производствах. Повторять этот выбор всем организациям не нужно.
Как рассчитать взносы через задачу организации
В списке «Задачи организации» предусмотрена отдельная задача по взносам руководителя за соответствующий месяц. В представленном примере она называется «Взносы руководителя за август 2026 г.».
Откройте задачу за нужный период. В окне «Взносы руководителя» будет раздел «Расчет суммы взносов» с кнопкой «Рассчитать взносы». Нажмите ее для выполнения расчета.
В этом же окне программа показывает пояснение со ссылкой на абзац 2 пункта 1 статьи 421 НК РФ. В нем указано, что база по взносам руководителя коммерческой организации не может быть ниже федерального МРОТ за полный календарный месяц и что правило применяется независимо от наличия трудового договора.
Как начислить взносы при закрытии месяца
Если удобнее выполнять расчет вместе с остальными регламентными процедурами, используйте обработку «Закрытие месяца».
В ней появилась операция «Начисление взносов руководителя». При ее выполнении автоматически создается документ «Регистрация облагаемой базы руководителя», в котором рассчитываются страховые взносы.
Последовательность работы:
Откройте «Закрытие месяца».
Выберите нужный месяц.
Выполните закрытие.
Проверьте результат операции «Начисление взносов руководителя».
Посмотрите созданный документ и рассчитанные суммы.
Таким образом, документ регистрации базы можно не создавать вручную — программа формирует его в рамках регламентной операции.
Что проверить после перехода на новый механизм
Первый автоматический расчет стоит сверить особенно внимательно. Проверьте:
месяц, за который начислены взносы;
период выполнения полномочий руководителя;
применяемый тариф;
размер облагаемой базы;
документы, которыми взносы за этот период могли быть начислены ранее.
Для контрольной проверки можно взять простой случай: выплат нет, директор выполнял полномочия весь месяц, организация применяет общий тариф 30% без льгот. В 2026 году база в такой ситуации составляет 27 093 рубля, взносы — 8 127,90 рубля.
Если за этот же месяц вы уже работали по прежнему порядку, сверьте ранее зарегистрированную базу и начисленные суммы. Два способа запуска расчета — через задачу и закрытие месяца — не означают, что взносы нужно начислить дважды.
Подробнее о новой возможности, настройке и расчете взносов показываю в видео.
Как считаете, полезна ли эта функция? Будете пользоваться автоматическим начислением взносов руководителя в своей работе?