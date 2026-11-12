Банковская выписка в 1С Бухгалтерия 8 без ручного ввода: загружаем операции и проверяем результат

Сначала подготовьте выписку в интернет-банке

Работа начинается не в 1С, а в личном кабинете вашего банка.

Откройте раздел с выписками по расчетному счету, выберите нужный период и найдите команду выгрузки данных в бухгалтерскую программу. Название кнопки зависит от банка: это может быть «Экспорт», «Выгрузить в 1С» или похожий пункт.

Для загрузки нужен файл в формате обмена с 1С, обычно с расширением .txt. Выписка в PDF подойдет для просмотра, но не для такого способа переноса операций. При этом одного расширения .txt недостаточно: при выгрузке нужно выбрать именно формат для 1С.

Перед сохранением проверьте:

тот ли расчетный счет выбран;

правильно ли указан период;

включены ли в выписку все необходимые операции;

куда сохранен файл, чтобы затем быстро найти его при загрузке.

Если организация работает с несколькими банками, лучше сохранять выписки так, чтобы по названию файла или папки было понятно, к какому счету и периоду они относятся.