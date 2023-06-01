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Штрафы за ККТ и кассу

Как не попасть на крупный штраф за неприменение ККТ. Кейс судебной практики

Коротенький кейс судебной практики, посвященный делу о неприменении ККТ при продаже автомобилей в розничной торговле.
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Как не попасть на крупный штраф за неприменение ККТ. Кейс судебной практики

Рассмотрим обстоятельства дела №А65-31434/2021.

Жило-было в г. Казани ООО «Маяк Плюс», занималось розничной торговлей автомобилями. Налоговый орган проанализировал движения по счетам общества и обнаружил следующее.

11 января 2021 г. насчет общества поступила сумма 394 000 руб. от физического лица за автомобиль. Затем 26 апреля 2021 на счёт поступило 585 000 руб., от другого физического лица.

Итого: 979 000 руб. Обе указанных суммы были приняты на счёт без применения ККТ.

Напомним — все суммы выручки, полученные на счета юридических лиц/ ИП от физических лиц в обязательном порядке должны проводиться через ККТ, при этом физическим лицам должен выдаваться чек.

28 октября 2021 г. налоговая составила протокол об административном правонарушении, где указала сумму штрафа — 734 250 руб., что было законно.

Штраф на юридических лиц за подобные нарушения составляет от 3/4 до 1 размера суммы расчёта, осуществлённого без применения ККТ.

Общество обратилось в Арбитражный суд с заявлением к МИФНС №5 по республике Татарстан об оспаривании штрафа. Суд первой инстанции общество проиграло, после чего обратилось в апелляционный суд.

Суд апелляционной инстанции снизил штраф до 367 125 руб.

Общество решило оспорить и этот штраф и обратилось в суд кассационной инстанции, где просило суд признать нарушение малозначительным и назначить наказание в виде предупреждения.

Суд кассационной инстанции оценил обстоятельства правонарушения и пришел к выводу: компетенция суда кассационной инстанции — исправлять нарушения норм процессуального и материального права, допущенных нижестоящими судами.

В данном деле таких нарушений не обнаружено. Поэтому кассационный суд оставил решение суда апелляционной инстанции без изменения.

В результате сумма штрафа, который должно было заплатить ООО «Маяк Плюс», осталась неизменной 367 125 руб.

Для налоговых инспекций не составляет труда выявлять подобные нарушения и выписывать штрафы примерно в таком размере. Скажем больше — намного проще выявить такое нарушение, чем делать контрольные закупки. Поэтому инспекторам выгоднее искать подобные несоответствия.

Как выявляют факт невыдачи чека? Очень просто.

У налоговых есть доступ к базе оператора фискальных данных. Они сверяют суммы, поступившие на счета юридических лиц с тем, что предоставил оператор фискальных данных.

Отсюда делаем вывод — деньги, поступившие на расчётные счета юридических лиц/ ИП от физических лиц, необходимо принимать только с применением ККТ, а также выдавать чек покупателю

tanyatanya__

tanyatanya__

юрист

2 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Елена Лучинина
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