Как ИП на патенте правильно выбрать физический показатель на год, когда есть сомнения

Применение патентной системы не продлевается автоматически на следующий налоговый период. У предпринимателей возникает вопрос: если сейчас физический показатель (например, количество работников) один, но он может измениться в течение года, как нам быть? Как поступить с патентом, если физический показатель увеличится? А если физический показатель уменьшится?

Многие налогоплательщики подают заявления на получение патентов на весь год, хотя у них есть право получать патенты, например, ежеквартально. Патент, как известно, считается исходя из потенциально возможного дохода и физического показателя (количество работников, площадь, количество транспортных средств) и т.д.

Напомним, применение патентной системы не продлевается автоматически на следующий налоговый период.

У предпринимателей возникает вопрос: если сейчас физический показатель (например, количество работников) один, но он может измениться в течение года, как нам быть? Как поступить с патентом, если физический показатель увеличится? А если физический показатель уменьшится — пересчитают ли нам патент? Разберёмся с каждым вопросом отдельно.

Физический показатель увеличивается в течение года

Об этом Письмо Минфина от 23 июня 2015г. № 03-11-11/36170. Сказано следующее: «Если в патенте указано определённое число показателей (площадь объектов, средняя численность работников и т.д.), а в течение года появились новые объекты, то для целей налогообложения... ИП обязан получить патент на указанные объекты, или применять в отношении предпринимательской деятельности с использованием этих объектов иные режимы налогообложения».

Обратите внимание — если у вас увеличится количество работников, вам придётся получить дополнительный патент на новых работников.

Если вы этого не сделаете, то часть вашей деятельности будет облагаться налогами по иной системе налогообложения. По какой — зависит от того, переходили вы на УСН по вашему ИП или нет.

Допустим, при регистрации ИП вы переходили на УСН с объектом «Доходы». Тогда по части деятельности, не облагаемой в рамках ПСН, вы по умолчанию заплатите 6%. Это общая ставка УСН «Доходы» при отсутствии региональных льгот.

Допустим, вы не переходили по вашему ИП на УСН. Тогда по той части деятельности, на которую не был получен патент, вам придётся применять общую систему. Для ИП это значит — 20% НДС и 13% — НДФЛ. Всего 33%. Это крайне невыгодно.

Вывод: необходимо следить за увеличением физических показателей в течение года и своевременно подавать заявления на новый патент.

Физический показатель уменьшится в течение года

Приведём цитату из того же Письма Минфина от 23 июня 2015г. № 03-11-11/36170. «В случае уменьшения количества объектов перерасчёт налога в рамках патентной системы налогообложения и зачёт излишне уплаченной суммы патента в счёт будущих платежей не предусмотрен».

Ещё документ о том же. Письмо Минфина от 30 апреля 2021г. № 03-11-06/33665. «О внесении изменений в патент с целью корректировки информации о средней численности наёмных работников.... внесение изменений налогоплательщиком в ранее полученный им патент с целью корректировки информации о средней численности привлекаемых наёмных работников... не предусмотрено».

Вывод: Если сомневаетесь в количестве физических показателей на следующий год, подавайте заявление на меньшее количество. Допустим, если вы получили патент на 3 работников, а в течение года все работники уволились и новых не приняли, патент вам не пересчитают и вам придётся платить полную сумму. То же касается и площади торговых точек.

И ещё одна рекомендация для сомневающихся в физическом показателе. Наша жизнь нестабильна. Мы не знаем, что будет завтра. Что уж загадывать на целый год... На этот случай НК предоставляет нам право получать патент на любой период внутри года от 1 до 12 месяцев. А это значит, что можно получать патент поквартально. Или на 1-е полугодие, 2-е полугодие.

Автор — Татьяна Ильина, юрист.