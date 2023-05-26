Самозанятые и физлица смогут регистрировать товарные знаки. Как это поможет бизнесу?

С 28 июня 2023 года вступают в силу поправки в ФЗ №193. В этой статье разбираемся, в чем суть закона и как любому гражданину закрепить права на логотип или название уже сейчас.

Сегодня число самозанятых в РФ более 7 миллионов человек. Несмотря на большое количество, они имеют меньшие права, чем ИП и компании. В том числе самозанятые не могут законно развивать и защищать собственный бренд. Поправки в гражданский кодекс дадут им такую возможность.

Также возможность регистрировать товарные знаки получат и рядовые граждане.

В чем риск развивать бренд без регистрации в Роспатенте?

Вести бизнес под собственным брендом и логотипом — можно. Но защитить свои права, если бренд скопируют — не получится, так как он не зарегистрирован в Роспатенте.

Вот реальная история: Марина Андрейченко из Санкт-Петербурга занимается пошивом пижам. Она оформлена как самозанятая и ведет бизнес в ВК и запрещенной соцсети. Полтора года назад Марина решила масштабировать бизнес и выйти на OZON. Но ее заявку не стали рассматривать без наличия товарного знака. А вот конкурент Марины успешно зашел на OZON. Как? Он зарегистрировал её название в Роспатенте, и «увел» яркий и раскрученный бренд. Пожалуй, Марине даже повезло. Конкурент законно мог потребовать с нее компенсацию за использование товарного знака. Но не сделал этого, а только попросил убрать все упоминания его бренда. Марина название своего магазина в итоге поменяла.

Единственное оружие самозанятых — авторские права. Можно разработать логотип и работать под ним. Логотип - произведение дизайнерского труда, и права на него принадлежат автору. Но и этот способ небезопасен. Конкуренты могут скопировать стиль или идею. Предъявить им будет нечего.

Что изменится после вступления закона в силу?

С 28 июня 2023 вступает в силу федеральный закон «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации». Все без исключений получат возможность регистрировать товарные знаки в Роспатенте. Ранее это могли делать только юридические лица — ИП и компании.

5 преимуществ работы с товарным знаком:

защищать бренд от копирования конкурентами;

передавать права на бренд по договору франшизы;

выходить на маркетплейсы наравне с ИП и компаниями;

бороться с контрафактом;

наказывать конкурентов за нарушение прав на товарный знак.

В качестве возмещения ущерба за использование бренда самозанятые смогут требовать:

от 10 тысяч до 5 миллионов рублей;

двукратную стоимость маркированных товаров;

двукратную стоимость использования товарного знака.

Иностранные граждане тоже смогут стать владельцами собственных брендов. Для этого они должны заниматься предпринимательством, но не иметь статуса ИП.

Изменения в законе позволят укрепить позиции самозанятых на рынке товаров и услуг. Они получат новый надежный инструмент индивидуализации и правовой защиты.

Полный текст поправок изложен в Федеральном законе от 28.06.2022 г. №193-ФЗ.

Можно ли подать заявку в Роспатент до вступления закона в силу?

Ждать конца июня не обязательно. Закрепить за собой право на бренд можно уже сейчас. Для этого потребуется помощь юридического лица. Им может быть ваш деловой партнер, друг или родственник.

Юрлицо подаст заявку на регистрацию товарного знака от своего имени. Главное — наличие у него действующей компании или статуса ИП.

Когда закон вступит в силу, можно будет передать права на заявку или провести процедуру отчуждения в пользу самозанятого.

ВАЖНО! Перед сделкой обязательно нужно заключить договор. В нем должны быть закреплены условия передачи исключительных прав.

Ранняя подача заявки позволяет:

закрепить дату приоритета;

не дать конкурентам присвоить бренд раньше владельца;

сэкономить время — пока все ждут вступления закона в силу, знак уже проверяют эксперты Роспатента.

Эксперты прогнозируют рост числа заявок на регистрацию товарных знаков на 30%. Поправки в гражданский кодекс помогут самозанятым чувствовать себя на рынке более уверенно и составить серьезную конкуренцию индивидуальным предпринимателям.