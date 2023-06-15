Зачем предпринимателю развивать собственный бренд? 7 веских причин

Есть мнение, что бренд — это про гигантов рынка. На самом деле обозначение нужно даже небольшому бизнесу. Разберем семь причин заняться развитием собственного бренда, если вы — предприниматель.

Причина 1. Обрести узнаваемость

Узнаваемость бренда напрямую влияет на:

восприятие товара;

отношение аудитории;

количество продаж.

Знакомые товары и услуги кажутся покупателям лучше и надежнее. Новые еще предстоит узнать. Они могут не оправдать ожиданий или вовсе оказаться опасными. Поэтому с большей охотой потребители обращаются к брендам, которые уже известны.

К незнакомым товарам клиенты относятся с осторожностью. В особенности, если речь идет о крупных покупках.

Приобрести дорогой телевизор популярной марки — удачное вложение. Приобрести телевизор под неизвестным названием по той же цене — рискованный эксперимент.

Узнаваемость бренда — первый шаг клиента к покупке. А ваш — к прибыли.

Причина 2. Повысить лояльность клиентов

Покупатели идут к тому, кому доверяют. А доверять проще бренду, который разделяет взгляды покупателя.

Предприниматели вкладывают в продукты и услуги ценности, важные для клиентов. Вот несколько известных примеров:

«Tefal думает о вас» — забота о комфорте; «Изменим жизнь к лучшему. Philips» — позитивные перемены, улучшение качества жизни; «Thermex — созданы работать долго» — длительный срок службы без хлопот и ремонта.

В зависимости от потребностей аудитории, ценности могут быть совершенно разными:

для дизайнеров одежды — комфорт и уникальность;

для производителей техники — надежность;

для авторов открыток — душевность и внимание.

Список можно продолжать.

Со временем ценности и бренд становятся неделимы. Возникает «цепочка лояльности»:

Люди платят за собственные ожидания от бренда, а не за товар; Ожидания оправдываются — формируется доверие к бренду; Клиенты повторяют покупку и рекомендуют марку друзьям.

Брендированные товары и услуги продаются в большем количестве и по более высокой цене. Потому что бренд — это не просто название. Это качество и соответствие желаниям клиента.

Причина 3. Снизить расходы на продвижение

На старте любому бренду требуется активное продвижение. Но когда бренд уже раскручен, затраты на рекламу постепенно снижаются.

Например, сеть парикмахерских «Прядки в порядке» очень активно рекламировалась в первый год после появления. Сейчас бренд известен каждому и занимает свою нишу — недорогого и доступного салона.

Когда открывается новая парикмахерская, не нужно разворачивать полномасштабную рекламную кампанию. Достаточно рассказать об этом жителям района.

Товарный знак №629997 — «Прядки в порядке. Больше, чем стрижки».

Кроме того, товарный знак позволяет запретить рекламу по конкурентам в поисковой сети Яндекс, и упоминания вашего бренда в социальных сетях. Меньше конкурентов в аукционе — ниже стоимость привлечения новых клиентов.

Причина 4. Заработать на франшизе

Бренды привлекают не только клиентов. Предпринимателям они тоже интересны. И вот почему.

Любой бренд проходит несколько этапов становления:

разработка товарного знака;

проверка на патентопригодность;

регистрация в Роспатенте;

реклама и активное продвижение.

Каждая стадия требует времени, некоторые — и вложений.

Ждать готовы не все. Многие предприниматели выбирают приобрести права на готовый бренд — оформить франшизу.

У франшизы масса преимуществ, в том числе и для владельца бренда.

Франчайзер получает:

доход в форме паушального взноса и ежемесячных платежей;

расширение географии бренда;

увеличение аудитории клиентов;

экономию на рекламе.

Чем больше развит и популярен бренд, тем выше цена франшизы.

Права на бренд предоставляются по договору франчайзинга. Его можно заключить с разными предпринимателями и получать стабильный доход.

Причина 5. Найти новых партнеров

Компании стремятся удержать старую аудиторию и привлечь новую. Для увеличения количества клиентов бренды объединяются и создают коллаборации.

Коллаборация — совместный продукт или услуга двух компаний или предпринимателей.

Такой формат позволяет «подружить» совершенно разные аудитории и привлечь внимание к обоим брендам.

Отличный пример — «Organic Kitchen» и блогеры.

Косметический бренд создал линейку продуктов в сотрудничестве с известными российскими инстаблогерами. Гигант косметического рынка привлек к себе внимание молодой аудитории, а звезды интернета прокачали личные бренды.

«Organic Kitchen» и блогеры. Результат сотрудничества - обновление аудитории и новые продукты.

Причина 6. Расширить линейку продуктов

Покупатели доверяют бренду в целом, а не отдельному товару.

Представьте, вы купили чайник Tefal. Он понравился вам во всем: быстро нагревается, поддерживает температуру, имеет встроенный термометр. А еще его можно включить удаленно — не вставая с дивана. Не чайник, а мечта!

Сейчас вам нужен утюг. Есть три варианта, подходящие по стоимости и характеристикам. Среди них — Tefal. Скорее всего вы сделаете выбор именно в его пользу. Даже если цена будет чуточку выше, чем у других утюгов.

Хороший пример доверия бренду — «SKOG». Это сибирский производитель мебели из натурального дерева. Каждое обновление товарной линейки вызывает всплеск клиентского интереса.

Причина 7. Увеличение стоимости компании

Бренд — это нематериальный актив. Его нельзя увидеть, зато хорошо заметны результаты работы с ним.

Узнаваемый бренд можно поставить на баланс компании. Он помогает снизить налоговую нагрузку, приносит прибыль и автоматически увеличивает стоимость вашего бизнеса.

В перспективе вы сможете продать компанию или ее часть намного выше себестоимости.

Продать можно и сам бренд. Его цена будет зависеть от известности и объемов прибыли. Вложения в развитие кратно окупят себя при продаже.

Крупнейшие мировые бренды, такие как LEGO, Nintendo, Lime Crime начались с идеи. Сегодня эти названия имеют четкие ассоциации с товарами и преданную аудиторию покупателей.

Вы тоже можете создать успешный бренд. Он поможет вам выйти на новый уровень ведения бизнеса и заполучить любовь клиентов.