Зачем предпринимателю развивать собственный бренд? 7 веских причин

Причина 1. Обрести узнаваемость
Узнаваемость бренда напрямую влияет на:
восприятие товара;
отношение аудитории;
количество продаж.
Знакомые товары и услуги кажутся покупателям лучше и надежнее. Новые еще предстоит узнать. Они могут не оправдать ожиданий или вовсе оказаться опасными. Поэтому с большей охотой потребители обращаются к брендам, которые уже известны.
К незнакомым товарам клиенты относятся с осторожностью. В особенности, если речь идет о крупных покупках.
Приобрести дорогой телевизор популярной марки — удачное вложение. Приобрести телевизор под неизвестным названием по той же цене — рискованный эксперимент.
Узнаваемость бренда — первый шаг клиента к покупке. А ваш — к прибыли.
Причина 2. Повысить лояльность клиентов
Покупатели идут к тому, кому доверяют. А доверять проще бренду, который разделяет взгляды покупателя.
Предприниматели вкладывают в продукты и услуги ценности, важные для клиентов. Вот несколько известных примеров:
«Tefal думает о вас» — забота о комфорте;
«Изменим жизнь к лучшему. Philips» — позитивные перемены, улучшение качества жизни;
«Thermex — созданы работать долго» — длительный срок службы без хлопот и ремонта.
В зависимости от потребностей аудитории, ценности могут быть совершенно разными:
для дизайнеров одежды — комфорт и уникальность;
для производителей техники — надежность;
для авторов открыток — душевность и внимание.
Список можно продолжать.
Со временем ценности и бренд становятся неделимы. Возникает «цепочка лояльности»:
Люди платят за собственные ожидания от бренда, а не за товар;
Ожидания оправдываются — формируется доверие к бренду;
Клиенты повторяют покупку и рекомендуют марку друзьям.
Брендированные товары и услуги продаются в большем количестве и по более высокой цене. Потому что бренд — это не просто название. Это качество и соответствие желаниям клиента.
Причина 3. Снизить расходы на продвижение
На старте любому бренду требуется активное продвижение. Но когда бренд уже раскручен, затраты на рекламу постепенно снижаются.
Например, сеть парикмахерских «Прядки в порядке» очень активно рекламировалась в первый год после появления. Сейчас бренд известен каждому и занимает свою нишу — недорогого и доступного салона.
Когда открывается новая парикмахерская, не нужно разворачивать полномасштабную рекламную кампанию. Достаточно рассказать об этом жителям района.
Кроме того, товарный знак позволяет запретить рекламу по конкурентам в поисковой сети Яндекс, и упоминания вашего бренда в социальных сетях. Меньше конкурентов в аукционе — ниже стоимость привлечения новых клиентов.
Причина 4. Заработать на франшизе
Бренды привлекают не только клиентов. Предпринимателям они тоже интересны. И вот почему.
Любой бренд проходит несколько этапов становления:
разработка товарного знака;
проверка на патентопригодность;
регистрация в Роспатенте;
реклама и активное продвижение.
Каждая стадия требует времени, некоторые — и вложений.
Ждать готовы не все. Многие предприниматели выбирают приобрести права на готовый бренд — оформить франшизу.
У франшизы масса преимуществ, в том числе и для владельца бренда.
Франчайзер получает:
доход в форме паушального взноса и ежемесячных платежей;
расширение географии бренда;
увеличение аудитории клиентов;
экономию на рекламе.
Чем больше развит и популярен бренд, тем выше цена франшизы.
Права на бренд предоставляются по договору франчайзинга. Его можно заключить с разными предпринимателями и получать стабильный доход.
Причина 5. Найти новых партнеров
Компании стремятся удержать старую аудиторию и привлечь новую. Для увеличения количества клиентов бренды объединяются и создают коллаборации.
Коллаборация — совместный продукт или услуга двух компаний или предпринимателей.
Такой формат позволяет «подружить» совершенно разные аудитории и привлечь внимание к обоим брендам.
Отличный пример — «Organic Kitchen» и блогеры.
Косметический бренд создал линейку продуктов в сотрудничестве с известными российскими инстаблогерами. Гигант косметического рынка привлек к себе внимание молодой аудитории, а звезды интернета прокачали личные бренды.
Причина 6. Расширить линейку продуктов
Покупатели доверяют бренду в целом, а не отдельному товару.
Представьте, вы купили чайник Tefal. Он понравился вам во всем: быстро нагревается, поддерживает температуру, имеет встроенный термометр. А еще его можно включить удаленно — не вставая с дивана. Не чайник, а мечта!
Сейчас вам нужен утюг. Есть три варианта, подходящие по стоимости и характеристикам. Среди них — Tefal. Скорее всего вы сделаете выбор именно в его пользу. Даже если цена будет чуточку выше, чем у других утюгов.
Хороший пример доверия бренду — «SKOG». Это сибирский производитель мебели из натурального дерева. Каждое обновление товарной линейки вызывает всплеск клиентского интереса.
Причина 7. Увеличение стоимости компании
Бренд — это нематериальный актив. Его нельзя увидеть, зато хорошо заметны результаты работы с ним.
Узнаваемый бренд можно поставить на баланс компании. Он помогает снизить налоговую нагрузку, приносит прибыль и автоматически увеличивает стоимость вашего бизнеса.
В перспективе вы сможете продать компанию или ее часть намного выше себестоимости.
Продать можно и сам бренд. Его цена будет зависеть от известности и объемов прибыли. Вложения в развитие кратно окупят себя при продаже.
Крупнейшие мировые бренды, такие как LEGO, Nintendo, Lime Crime начались с идеи. Сегодня эти названия имеют четкие ассоциации с товарами и преданную аудиторию покупателей.
Вы тоже можете создать успешный бренд. Он поможет вам выйти на новый уровень ведения бизнеса и заполучить любовь клиентов.
Игнорировать развитие бренда — значит отказываться от большого будущего. И от большой прибыли.
Комментарии4
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Елена ЛучининаДиректор
спасибо, исправила.
В. Колодочкина
Ну и со стороны потребителя брендированную вещь всегда приятнее не только покупать, но и дарить.
Елена ЛучининаДиректор
Согласна с вами. Безымянные вещи выглядят далеко не так хорошо, как брендированные.