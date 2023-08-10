Изобретение, полезная модель и промышленный образец. В чем разница?

Патент – это охранный документ, который подтверждает право автора на разработку и позволяет защитить его в претензионном или судебном порядке.
Выдачей патентов занимается Федеральный институт промышленной собственности – подведомственная организация Роспатента.
В зависимости от особенностей можно выделить три вида разработок, которые подлежат патентованию:
изобретение;
полезная модель;
промышленный образец.
Поговорим подробнее об их различиях и условиях регистрации.
Изобретение
Это принципиально новое техническое решение для устройства, способа или вещества.
Зарегистрировать в качестве изобретения можно далеко не каждую разработку. Она должна соответствовать требованиям Роспатента.
Критерии патентоспособности изобретения.
Новизна.
Изобретение не должно быть опубликовано в открытых источниках или использоваться кем-либо до подачи вами заявки на регистрацию патента.
Новизна устанавливается с помощью поиска среди уже опубликованных и запатентованных технических решений.
Изобретательский уровень.
Техническое решение должно быть неочевидно для специалиста в этой сфере, то есть превышать существующий уровень техники.
Эксперт может отказать в регистрации из-за недостаточно высокого изобретательского уровня, если:
вы увеличили количество одинаковых деталей в существующем объекте;
присоединили, заменили или убрали из конструкции известные детали с целью улучшения результата;
заменили материал.
Сергей М. занимался организацией походов на дальние расстояния. Во время одного из путешествий он столкнулся с тем, что процесс очистки воды отнимает больше времени, чем хотелось бы.
В свободное время Сергей занялся улучшением походной системы очистки — увеличил количество фильтрующих слоев и добавил более мощный насос. Друзья посоветовали Сергею запатентовать разработку, но Роспатент отказал в регистрации из-за низкого изобретательского уровня. По сути конструкция соединяла уже известную технологию и устройство.
Промышленная применимость.
Этот критерий означает, что изобретение можно будет применять на практике. Не обладают промышленной применимостью разработки, которые противоречат законам физики. Вечные двигатели и устройства для получения энергии из вакуума в их числе.
ВАЖНО! Эксперт не оценивает целесообразность разработки. То, что не имеет смысла сейчас, в будущем может иметь большой промышленный потенциал.
Для экспертной оценки не обязательно воплощать разработку в жизнь. Будет достаточно ее детального описания и чертежей.
Срок действия патента на изобретение.
Срок действия исключительного права на изобретение – 20 лет при условии, что правообладатель будет поддерживать его в силе. Для этого необходимо ежегодно, начиная со второго года, оплачивать госпошлину.
Если не поддерживать патент в силе, он прекратит свое действие. Но в течение трех лет с даты прекращения можно его восстановить.
Полезная модель
Это техническое решение, которое относится к устройству или конструкции изделия.
Оно представляет собой не принципиально новый объект, а изменение уже существующего.
Патент на полезную модель можно получить как для изделия в целом, так и для детали. Она защищает именно устройство, но не способ производства/использования, систему или вещество.
Критерии патентоспособности полезной модели.
Новизна.
Как и в случае с изобретением, никто другой не должен упоминать или использовать такую же или похожую разработку до подачи вами заявки на регистрацию. Не получится зарегистрировать разработку, если ее уже кто-то использует.
Промышленная применимость.
Разработка должна быть применима на практике и не должна противоречить законам физики.
Для регистрации полезных моделей не требуется наличие изобретательского уровня. По сути они не представляют из себя нечто принципиально новое, а совершенствуют уже существующее.
Срок действия патента на полезную модель.
Патент на полезную модель действителен в течение 10 лет. Пошлина за поддержание его в силе оплачивается ежегодно.
Если право на полезную модель было утрачено, его можно восстановить в течение трех лет с даты прекращения действия.
Промышленный образец
Это результат дизайнерского труда. Он защищает только внешний вид изделия.
В качестве промышленного образца охраняется не только дизайн продукта, но и дизайн сайта, оформление сообщества в соцсети, графический интерфейс мобильного приложения и многое другое.
Критерии патентоспособности промышленного образца
Новизна.
Промышленный образец не должен повторять уже существующий дизайн.
Оригинальность.
Обязательное условие — творческий характер разработки. Ее нужно создать с нуля. Если соединить два уже известных дизайна, результат не будет считаться оригинальным.
Срок действия патента на промышленный образец
Патент на промышленный образец действует 5 лет. Его можно продлевать несколько раз — суммарно до 25 лет.
Для поддержания патента в силе на первом году уплачивается пошлина сразу за 3–5 годы. Затем — за каждые пять лет вперед.
На что нельзя получить патент?
Роспатент дает широкие возможности для патентования разработок. Но есть и ограничения. Не удастся получить охранный документ на:
открытия в области науки и жизни;
теории;
программы обучения;
игры;
изобретения, противоречащие гуманности и морали.
С полным перечнем объектов патентных прав и объектов, не подлежащих патентованию, можно ознакомиться в ст. 1349 ГК.
Если вы сомневаетесь в новизне и возможности регистрации вашей разработки, обратитесь к специалистам. Они проверят ваше решение на патентоспособность и подберут подходящую стратегию патентования. А также учтут требования Роспатента к заявкам и помогут отстоять разработку в Роспатенте.
Комментарии