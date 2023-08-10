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Елена Лучинина
Получение патента

Изобретение, полезная модель и промышленный образец. В чем разница?

Существует три вида объектов, на которые можно получить патент. Это изобретение, полезная модель и промышленный образец. В чем их разница и особенности регистрации? Разберем в этой статье.
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Изобретение, полезная модель и промышленный образец. В чем разница?

Патент – это охранный документ, который подтверждает право автора на разработку и позволяет защитить его в претензионном или судебном порядке.

Выдачей патентов занимается Федеральный институт промышленной собственности – подведомственная организация Роспатента.

В зависимости от особенностей можно выделить три вида разработок, которые подлежат патентованию:

  • изобретение;

  • полезная модель;

  • промышленный образец.

Поговорим подробнее об их различиях и условиях регистрации.

Изобретение

Это принципиально новое техническое решение для устройства, способа или вещества.

Зарегистрировать в качестве изобретения можно далеко не каждую разработку. Она должна соответствовать требованиям Роспатента.

Критерии патентоспособности изобретения.

  • Новизна.

Изобретение не должно быть опубликовано в открытых источниках или использоваться кем-либо до подачи вами заявки на регистрацию патента.

Новизна устанавливается с помощью поиска среди уже опубликованных и запатентованных технических решений.

  • Изобретательский уровень.

Техническое решение должно быть неочевидно для специалиста в этой сфере, то есть превышать существующий уровень техники.

Эксперт может отказать в регистрации из-за недостаточно высокого изобретательского уровня, если:

  1. вы увеличили количество одинаковых деталей в существующем объекте;

  2. присоединили, заменили или убрали из конструкции известные детали с целью улучшения результата;

  3. заменили материал.

Сергей М. занимался организацией походов на дальние расстояния. Во время одного из путешествий он столкнулся с тем, что процесс очистки воды отнимает больше времени, чем хотелось бы.

В свободное время Сергей занялся улучшением походной системы очистки — увеличил количество фильтрующих слоев и добавил более мощный насос. Друзья посоветовали Сергею запатентовать разработку, но Роспатент отказал в регистрации из-за низкого изобретательского уровня. По сути конструкция соединяла уже известную технологию и устройство.

  • Промышленная применимость.

Этот критерий означает, что изобретение можно будет применять на практике. Не обладают промышленной применимостью разработки, которые противоречат законам физики. Вечные двигатели и устройства для получения энергии из вакуума в их числе.

ВАЖНО! Эксперт не оценивает целесообразность разработки. То, что не имеет смысла сейчас, в будущем может иметь большой промышленный потенциал.

Для экспертной оценки не обязательно воплощать разработку в жизнь. Будет достаточно ее детального описания и чертежей.

Пример изобретения – способ получения полимера – патент № 2732776. Вещество предотвращает горение стройматериалов. Безопасно для здоровья человека и окружающей среды.

Срок действия патента на изобретение.

Срок действия исключительного права на изобретение – 20 лет при условии, что правообладатель будет поддерживать его в силе. Для этого необходимо ежегодно, начиная со второго года, оплачивать госпошлину.

Если не поддерживать патент в силе, он прекратит свое действие. Но в течение трех лет с даты прекращения можно его восстановить.

Полезная модель

Это техническое решение, которое относится к устройству или конструкции изделия.

Оно представляет собой не принципиально новый объект, а изменение уже существующего.

Патент на полезную модель можно получить как для изделия в целом, так и для детали. Она защищает именно устройство, но не способ производства/использования, систему или вещество.

Критерии патентоспособности полезной модели.

  • Новизна.

Как и в случае с изобретением, никто другой не должен упоминать или использовать такую же или похожую разработку до подачи вами заявки на регистрацию. Не получится зарегистрировать разработку, если ее уже кто-то использует.

  • Промышленная применимость.

Разработка должна быть применима на практике и не должна противоречить законам физики.

Для регистрации полезных моделей не требуется наличие изобретательского уровня. По сути они не представляют из себя нечто принципиально новое, а совершенствуют уже существующее.

Пример полезной модели — френч-пресс с колбой и деревянным корпусом – патент № 216895. Конструкция емкости способствует быстрому приготовлению напитков и замедляет остывание.

Срок действия патента на полезную модель.

Патент на полезную модель действителен в течение 10 лет. Пошлина за поддержание его в силе оплачивается ежегодно.

Если право на полезную модель было утрачено, его можно восстановить в течение трех лет с даты прекращения действия.

Промышленный образец

Это результат дизайнерского труда. Он защищает только внешний вид изделия.

В качестве промышленного образца охраняется не только дизайн продукта, но и дизайн сайта, оформление сообщества в соцсети, графический интерфейс мобильного приложения и многое другое.

Критерии патентоспособности промышленного образца

  • Новизна.

Промышленный образец не должен повторять уже существующий дизайн.

  • Оригинальность.

Обязательное условие — творческий характер разработки. Ее нужно создать с нуля. Если соединить два уже известных дизайна, результат не будет считаться оригинальным.

Пример промышленного образца — контейнеры для пищевых продуктов – патент № 136207.

Срок действия патента на промышленный образец

Патент на промышленный образец действует 5 лет. Его можно продлевать несколько раз — суммарно до 25 лет.

Для поддержания патента в силе на первом году уплачивается пошлина сразу за 3–5 годы. Затем — за каждые пять лет вперед.

На что нельзя получить патент?

Роспатент дает широкие возможности для патентования разработок. Но есть и ограничения. Не удастся получить охранный документ на:

  • открытия в области науки и жизни;

  • теории;

  • программы обучения;

  • игры;

  • изобретения, противоречащие гуманности и морали.

С полным перечнем объектов патентных прав и объектов, не подлежащих патентованию, можно ознакомиться в ст. 1349 ГК.

Если вы сомневаетесь в новизне и возможности регистрации вашей разработки, обратитесь к специалистам. Они проверят ваше решение на патентоспособность и подберут подходящую стратегию патентования. А также учтут требования Роспатента к заявкам и помогут отстоять разработку в Роспатенте.

Елена Лучинина

Елена Лучинина

Директор

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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