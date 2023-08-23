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Елена Лучинина
Личный бренд

Как защитить бизнес на маркетплейсах: спасаем уникальный товар от копирования

Иногда зарегистрированного бренда оказывается недостаточно, чтобы бороться с копированием товаров на онлайн-площадках. Товарный знак защищает бизнес целиком, а не конкретную разработку. Но есть способы защитить отдельно взятый товар. Поговорим о них.
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Как защитить бизнес на маркетплейсах: спасаем уникальный товар от копирования

Как защитить конструкцию товара? Полезные модели на маркетплейсах

Если вы улучшили конструкцию чего-либо или усовершенствовали состав, ваши права на разработку будет защищать полезная модель.

Полезная модель — это техническое решение, относящееся к устройству.

Критерии для регистрации:

Промышленная применимость — разработку можно использовать на практике. Она не противоречит законам физики.

Новизна — модель не должна быть использована или опубликована ранее
Если другая компания уже использует аналогичное техническое решение, оформить патент не получится.

Полезная модель — это не обязательно что-то сложное. На маркетплейсах они представлены в большинстве своем техникой, мебелью, предметами интерьера и кухонной утварью. 

Разделочная доска с выдвижной емкостью. Патент на полезную модель № 132980.

Формообразующий контейнер для выращивания овощей. Патент на полезную модель № 123766.

Поэтому, если вам удалось улучшить что-то привычное, можете смело подавать заявку в Роспатент.

Патент на полезную модель действует 10 лет. Его продлевают ежегодно, оплачивая госпошлину. Срок регистрации — в среднем 2-3 месяца, официальный срок Роспатента — до 17,5 месяцев.

Как защитить дизайн товара? Промышленные образцы на маркетплейсах

Если вы разработали уникальную упаковку или оформление, ваши авторские права будет защищать промышленный образец. 

Промышленный образец — это результат дизайнерской работы. Он фиксирует внешний вид изделия и никак не касается технического устройства.

Зарегистрировать как промышленный образец можно, например:

  • принт на ткани,

  • дизайн одежды,

  • дизайн посуды,

  • оформление мебели,

  • дизайн автомобиля,

  • архитектурное решение (без описания технической составляющей).

Поэтому на маркетплейсах они представлены в огромном количестве.

Критерии для регистрации промышленного образца

Оригинальность — решение должно носить творческий характер. Не получится зарегистрировать сочетание двух существующих дизайнов.

Новизна — промышленный образец не может копировать чужой дизайн.

Дизайн платья. Заявка на регистрацию патента на промышленный образец № 2022504017.

Контейнеры. Заявка на регистрацию патента на промышленный образец № 2022503750.

Промышленный образец защищает дизайн не только от копирования, но и от переработки. То есть его элементы тоже защищены и не могут быть использованы без разрешения правообладателя.

Патент на промышленный образец действует 5 лет. Далее его можно продлить еще на 5 лет, но не более 25 лет в сумме.

На регистрацию может уйти до 20 месяцев по официальному регламенту Роспатента. На практике срок гораздо меньше — 2-3 месяца.

Какая ответственность за нарушие чужих прав предусмотрена на маркетплейсах?

Обычно маркетплейсы разделяют ответственность за нарушение интеллектуальных прав. Поэтому на площадках действуют внутренние механизмы защиты от контрафакта.

Wildberries не запрашивает свидетельства на патенты при регистрации.

Но в оферте  прописано,что в случае нарушения чужих прав, продавец должен возместить маркетплейсу все убытки в течение семи дней.


Также WB может в любой момент заблокировать карточку товара при обращении правообладателя товарного знака или патента — до выяснения обстоятельств или насовсем.

OZON тщательно проверяет все документы перед началом сотрудничества.

За каждое нарушение селлер получает штрафные баллы. За единичную продажу товара без разрешения правообладателя начисляются сразу 500 штрафных баллов. При начислении 1000 баллов аккаунт будет заблокирован. За крупные нарушения магазин могут закрыть сразу.

Также предусмотрена ответственность за нарушение договора оферты.

Если маркетплейс оштрафуют по вине селлера, селлер обязан будет возместить убытки в полном объеме.

СберМегаМаркет работает как витрина, и документы на товар не запрашивает.

Но за каждое нарушение чужих прав взимает 30 000 рублей в пользу площадки.

По закону владелец патента может требовать прекращения производства и продажи контрафакта, а также возмещение убытков в судебном порядке — от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.

Чтобы ваш товар уникальный товар не стал достоянием многочисленных конкурентов, позаботьтесь о его регистрации. Так права на него будут полностью в ваших руках. Вы сможете не только сохранить преимущества в глазах аудитории, но и избежать траты денег, нервов и времени.

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Елена Лучинина

Елена Лучинина

Директор

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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